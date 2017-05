Šikovná skrinka do každej miestnosti

UROB SI SÁM

NÁROČNOSŤ: ***

ČAS: 7 DNÍ

NÁKLADY: 62 €

ĽUDIA: 1

OBDOBIE: CELOROČNE

KONTROLNÝ ZOZNAM (SKUTOČNÁ SPOTREBA)

MATERIÁL 62 €

• masív 22 €

smrekové dosky, hrúbka 22 mm (240 €/m3),

smrek, hrúbka 15 mm (240 €/m3)

• plošný materiál 2 €

sololit, 3 × 2 070 × 2 580 (9 €/ks),

drevotrieskové dosky zo zberného dvora (0 €),

staré sklá zo zberného dvora (0 €)

• lištovania 12 €

reliéfne lišty z dimex.sk (od 0,90 €/m)

• kovania 13,50 €

úchytky keramické (1,50 €/ks),

závesy, 60 mm, mosadz, (1 €/ks),

zachytávač mosadzný guľôčkový (1 €/ks)

• montážny materiál 4 €

Duvilax D3 Rapid (3,85 €/1 kg),

skrutky Kreg 1-1/4" Coarse (3,77 €/100 ks),

• povrchová úprava 8,50 €

Colorlak Aquacol Primer V-2070 (7,96 €/0,6 l),

Colorlak Akrylcol V-2045 (od 5,50 €/0,6 l)

NÁRADIE A POMÔCKY

• hobľovačka, píla, fréza

• kompresor, pneumatická klincovačka

• lamelovacia frézka

• akumulátorový skrutkovač

• brúska, pomôcka Kreg Jig

PRACOVNÝ POSTUP

1. DIELCE

Podľa rozpisu si napílime všetky dielce na korpus. Použiť môžeme nielen doma lepenú škárovku, ale aj preglejku alebo MDF panel. 2. PODNOŽ

Na spodný dielec plošne nalepíme podnože. Aby sme nemuseli čakať na vyzretie lepdila pod zvierkami, použijeme na uchytenie klince. 3. RÁMY

Kazetový vzhľad bočných dielcov budeme vytvárať pomocou predložených rámov. Latky si narežeme a zauhlíme tak, aby nám sadli na čistý rozmer. 4. UPEVNENIE

Zlepíme a zostavíme bočné dielce. Dávame pozor na to, že pravá a ľavá strana sa líšia v umiestnení zvislých stĺpikov. Majú rôzne šírky. 5. SPÁJANIE

Vrchný dielec budeme vyrábať v odľahčenej podobe, vo forme rámu. Pripravíme si všetky laty, vyznačíme osi a zafrézujeme drážky na spoje. 6. LEPENIE I

Ak pri nanášaní necháme lepidlo dostatočne vsiaknuť do koncov vlákien, spoje budú pevnejšie. Rám tak získa potrebnú húževnatosť. 7. ZAUHLENIE

Rám pri uťahovaní zvierok zauhlíme. Kladivkom alebo uhlopriečnou zvierkou dotiahneme formát tak, aby bol pravouhlý. 8. ROZMERANIE I

Na každom spoji dvoch dielcov budeme potrebovať štyri kontaktné body. Hĺbky dielcov si preto ryskami rozdelíme na päť polí. 9. VŔTANIE

Pomôckou Kreg Jig si zahĺbime otvory na skrutkové spoje. Ak presná hrúbka materiálu nie je na ryskách nastavenia, použijeme najbližšiu nižšiu. 10. ZÁKLAD

Ako prvý zostavíme základný formát korpusu. Dno skrinky je nezvyčajne vsadené medzi bočnice. Kladieme dôraz na lícovanie. 11. PREDELY

Skrinkové predely montujeme pomocou pracovných rozperiek. Aby sme dosiahli symetriu, používame ich v dvoch bočných predeloch. 12. VRCH

Vrchný rám montujeme na korpus tak, aby sme lícovali jeho zadnú líniu. Nie je chyba, že je širší ako ostatné dielce. 13. STĹPIKY

Ryskami si rozpočítame geometriu bočných stĺpikov. Vďaka nim vytvoríme na skrinke dekoratívny akcent šikovnej ručnej práce. 14. LEPENIE II

Do stredového poľa vlepíme na smrek tenké latky z vŕby, topoľa alebo lipy. Potrebujeme listnaté drevo, ktoré sa dobre vyrezáva. 15. RYTMUS

Pokúsime sa o návrh vzoru. Reliéfna rezba nie je zložitá, stavia na kolmo rezaných kontúrach a zrezávaní priľahlej plochy. 16. ŠABLÓNA

Na sololitový odrezok si rozkreslíme geometriu ladiacu s rytmom, ktorý sme si nanečisto vyskúšali na odrezku. Dielce šablóny vypílime. 17. ROZKRESLENIE

Šablónami si na stĺpiky prekreslíme všetky potrebné línie. Držíme sa pri tom stredovej osi, ktorá nám dáva záruku symetrie. 18. KONTÚRY

Deliace kontúry režeme kolmo do dreva. Rezbárskym nožom sa nám podarí preniknúť do hĺbky 3 až 4 mm na prvýkrát. 19. ŽLIABKY

Reliéfy začíname vytvárať vo forme úzkych žliabkov pri deliacich kontúrach. Nožom odoberáme materiál v úhľadných plátkoch. 20. ROZPRESTRENIE

Postupne rez rozširujeme tak, aby nám vznikla stupňovitá kresba. Hoci si to žiada trochu trpezlivosti, práca ide pomerne ľahko. 21. PREBRÚSENIE

Celé pruhy dočistíme nožom a dlátom, všetky ich hrany obrúsime. Výsledkom sú úhľadné vrkoče na čelnej dvojici stĺpikov. 22. RÁMOVANIE

Hotové rezby ovenčíme rámikom z tenučkých latiek. Vznikne tak ilúzia, že sme celú rezbu prácne zahlbovali do masívu s čistými líniami oddelenia. 23. OSADENIE

Čelné stĺpiky osadíme na korpus. Keďže skrinka bude mať kryciu povrchovú úpravu, smelo si pomáhame vo vzore klincovačkou. 24. KOMPLET

Ďalšími latkami vytvoríme čelný rám korpusu. Dve pripadnú na predely, jedna poputuje na spodný lem. Vznikne nám celistvá zostava. 25. PANEL

Korpus z vrchnej strany uzavrieme vrchným panelom. Cez okraje čelnej a bočných strán by mal pretŕčať približne 2 cm. 26. KORUNKA

Vrchnú reliéfnu korunku si vyrobíme pomocou sériovo vyrábaných líšt. Nie je nutné, aby ich šírka ladila s hrúbkou vrchného rámu. 27. LIŠTOVANIE

Dekoratívne lištovanie zjemní aj stupňovité prechody, ktoré nám vznikli na bočniciach po montáži reliéfnych rámov 28. PÄTIČKA

Širšou reliéfnou lištou vytvoríme pätičku na spodnej strane korpusu. Lišta by mala byť široká približne 3 cm s rozšírením na jednej zo strán. 29. NOHY

Na nožičky si na hrubšie hranolčeky navrhneme základnú geometriu. Chceme, aby sa nám v peknom rádiuse ku koncu zužovali. 30. BRÚSENIE I

Kotúčovou brúskou sa nám vďaka stolíku podarí zaoblenia rýchlo vyrobiť. Línie ťaháme odoka, spodky lícujeme s ryskami. 31. KRÁTENIE

Nožičky by nemali byť príliš vysoké. Pri 7 cm budeme mať istotu, že pod skrinku robotický vysávač pri práci nevstúpi. 32. LEMOVKY

Lištami vytvoríme na nožičkách lemovky. S dobre zvoleným profilom nám vznikne atraktívny „tekvičkový" vzhľad, ktorý upúta pozornosť. 33. ROZMERANIE II

Pridáme kolíky a montážne body rozmeriame tak, aby nám nohy lícovali s vonkajšou lištou a tvorili pekný, dizajnom zladený tandem. 34. LEPENIE III

Nohy ukladáme do lepidlového lôžka a zvierkujeme. Keďže zadné nožičky sú ukryté pred pohľadmi, môžeme ich ponechať v jednoduchej podobe. 35. ZADNÁ STRANA

Korpus skrinky zo zadnej strany uzavrieme. Nie je nutné, aby bol záklop z jedného kusa. Na priečkach hravo nadpojíme menšie odrezky materiálu. 36. PODPERKY

Do korpusu klincujeme podperky na police. Keďže skrinka je dostatočne vysoká, vnútorný priestor vieme deliť na štyri poschodia. 37. POLIČKY

Poličky si vyrobíme zo starých nábytkových dielcov, ktoré na rezoch opáskujeme a natrieme akrylovou farbou. Celkovo ich potrebujeme deväť. 38. DVIERKA

Z latiek si napílime dielce na vsadené dvierka. Mali by byť v každom rozmere o 2 mm užšie ako samotný otvor na osadenie. 39. DOKONALÉ LEPENIE

Široké plochy priečnikov nám dávajú istotu, že ak boli rezy kolmé, tak nám pri lepení vzniknú dokonalé obdĺžniky, ktoré nežiadajú korekcie. 40. DRÁŽKA

Na rubovej strane dvierok vytvoríme poldrážky na osadenie skla. Mali by zachádzať 8 - 12 mm do rámu, hĺbka zodpovedá hrúbke skla. 41. VÝPLNE

Na výplne dvierok si narežeme staré sklá zo zberného dvora. Ide o malé rozmery, takže sa všade nájde dostatok vyhodeného materiálu. 42. MATOVANIE

Aby skrinky poskytli obsahu trochu súkromia, sklá si natrieme tzv. matovacím lakom. Vyrobíme si ho z akrylového laku a plavenej kriedy. 43. ZÁVESY

Závesy upevníme najprv na dvierka. Volíme plochý vsadený typ, pri ktorom nemusíme nič zadlabávať ani zafrézovávať. 44. OSADENIE

Dvierka osádzame tak, aby sa krajná dvojica vždy otvárala ako kniha. Tak máme istou, že nech skrinka stojí kdekoľvek, dvierka nebudú prekážať. 45. ZACHYTÁVAČE

Aby nám dvierka držali zavreté, musíme pridať guľôčkové zachytávače. Montujeme ich na nosné doštičky, ktoré lepíme k rámu. 46. LIŠTOVANIE

Úzkou lištou vytvoríme pekné reliéfy okolo otvorov na výplne. Upevňujeme ich krátkymi, 12-milimetrovými ihličkami. 47. SKLÁ

Pred osadením skiel nanesieme bodovo do poldrážok montážne lepidlo. Zabráni tomu, aby v budúcnosti sklá v rámoch drnčali. 48. UKOTVENIE

Sklá z vnútornej strany obrámujeme tenkými, plochými lištami. Tie im poskytnú oporu a vytvoria dekoratívne nadpojenie. 49. ROZMERANIE III

Na osadenie úchytiek si rozmeriame stredy dvierok. Pri kreslení vertikálnej rysky berieme do úvahy iba šírku latky bez lištovania. 50. ÚCHYTKY

Úchytky montujeme do predvŕtaných otvorov. Ak majú skrutky nesprávnu dĺžku, zapílime ich alebo zanoríme na rubovej strane. 51. TMELENIE

Všetky chyby dreva vyplníme tmelom. Nanášame ho vždy šetrne, aby sme mali čo najmenej práce pri vyhladzovaní a dokončovaní. 52. BRÚSENIE II

Brúskou vyhladíme všetky povrchy. Oscilačné náradie má nielen extrémne vysoký brúsny výkon, ale rôznymi nadstavcami dosiahne do detailov. 53. MRIEŽKY

Dominantou zdobenia sú výplňové mriežky. Na papieri s veľkosťou sklenej výplne si rozvrhneme grafiku podľa vlastného vkusu. 54. LEPENIE MRIEŽOK

Mriežky lepíme po častiach, pomáhame si pri tom montážnymi pomôckami. V našom prípade je to pravouhlý rohový blok na rovnej podložke. 55. ČIASTKY

Niektoré časti vyrábame ako samostatné polotovary. Bloky v tvare písmena X s koncovými rezmi sme vyrobili na rovnakej pomôcke. 56. ZOSTAVENIE

Lepenie vyžaduje viac presného merania a rezov ako zručnosti a trpezlivosti, výsledok vyzerá už teraz v surovej podobe veľmi dobre. 57. PRIMER

Celú skrinku natrieme základným náterom. Ten nám naplní póry dreva na prebrus a vytvorí povrch, ktorý unesie krycí náter. 58. NÁTER

Krycí náter nanášame štetcom a tzv. flokovým valčekom. Aby bolo krytie dokonalé, nanesieme dve až tri vrstvy farby. Vrchnú dosku môžeme prejsť i lakom. 59. KOMPLETIZOVANIE

Do hotovej skrinky vložíme ozdobné mriežky. Zopár bodov s montážnym lepidlom ich pri presnom vyhotovení udrží v ráme.

HOTOVO

KORPUS

NA MIERU

Prednosťou doma robených skriniek je, že si ich dokážete prispôsobiť dispozičným možnostiam miestnosti tak, aby vyplnili dostupný priestor. Popri tom je však dôležité zabezpečiť, aby bola skrinka praktická na každodenné používanie. V našom prípade ide o súčasť jedálenskej zostavy, pri ktorej sa počíta s maximálnou úložnou kapacitou.

TYPOLÓGIA

Skrinka s výškou 92 až 96 cm je praktická všade tam, kde chcete jej vrchnú pracovnú plochu použiť na práce v stoji. Hriankovač, kávovar, rýchlovarná kanvica či kútik na krájanie pečiva vám tak dajú istotu, že sa nemusíte ohýbať v krížoch. Hoci v porovnaní so sériovo vyrábaným nábytkom je skrinka na pohľad vyššia, stále vyzerá slušivo bez toho, aby ste mali pocit, že sa priveľmi ťahá do výšky.

HĹBKA

Ak sa pri hĺbke úložného priestoru budete držať v rozpätí od 30 do 35 cm, môžete si byť istí, že v policiach budete mať prehľad i vtedy, ak do nich uložíte menšie predmety. Ide o optimum vyladené pre praktickosť. Polica s takouto hĺbkou je vhodná ako na oblečenie, tak na taniere, hrnčeky alebo konzervy s trvanlivými potravinami.

ŠÍRKA

Jednotlivé predely tvoriace skrinky ladia s konceptom využiteľnosti v šírkach od 34 do 42 cm. Je to stále priestor, v ktorom nestrácate prehľad, pričom doň dokážete umiestniť väčšinu vecí, ktoré máte v domácnosti. Zvlášť pri zmiešanom využití je praktické, ak vám rôznorodý obsah nezasahuje jeden do druhého.

PRISPÔSOBENIE

Všetky tieto rozmery však berú do úvahy aj konštrukčné požiadavky zostavy. V domácich podmienkach nemôžete rátať s tým, že z nedokonalého reziva zlepíte veľké, bezchybné plošné panely alebo sa vám podarí spraviť dvierka, ktoré sa nebudú skrúcať. Rozmery, ktorých sa držíme a uvádzame ich ako pomôcku pre váš vlastný návrh, berú do úvahy tieto špecifiká.

SKLADBA

PRAKTICKÉ VRSTVENIE

Či hrubý korpus spravíte z doma lepenej škárovky, obalovej preglejky primeranej hrúbky, alebo MDF panelov, v hrubých črtách končí vaša snaha hranatou škatuľou bez nápadu a atraktívnych detailov. Práve technikou vrstvenia dokážete vyrobiť tradičné stolárske prvky bez toho, aby ste museli používať potrebné techniky.

RÁMY

Sú nosným prvkom tohto projektu. Na čelenej strane dávajú skrinke náležitý nábytkársky ráz. Tam, kde sú tenké steny korpusu, dokáže čelný rám vyčariť ilúziu objemu, šírky a hrúbky. Hoci miniete iba zopár latiek, výsledok je vskutku ohromujúci. Výhodou je, že postupne zostavený rám dokáže kopírovať prípadné odchýlky v presnosti korpusu.

BOČNÉ RÁMY

Pomáhajú rozbiť fádne plochy bočníc. Tradičnou technikou by ste museli drážkovať rám, do ktorého by ste vkladali na mieru pripravenú výplň. Plošné nalepenie a naklincovanie dekoratívneho rámu je skratkou, ktorá vás odbremení od štúdia náročných stolárskych postupov, pri ktorých sa žiada nielen presnosť, ale aj zručnosť.

LIŠTY

Vrstvenie pokračuje pri ďalších dekoráciách. Sú nimi reliéfne lišty, ktoré prekonávajú každý výškový stupienok. Ich použitím sa zbavíte akýchkoľvek zdĺhavých a náročných prác s frézou. Zakrátenie a klincovanie zvládne i úplný začiatočník. Navyše, každý jeden stupienok vám dáva priestor na nepresnosti, ktoré by sa pri plošnom a hladkom nadpojení vždy objavili.

OZDOBY

Vrstvenie vám popri tom dáva voľnosť pri improvizáciách či zdobení podľa vlastného vkusu. Ten istý korpus s rovnakým rámovaním možno pomocou líšt, drevených doplnkov a rezieb vyšperkovať do podoby, pri ktorej takmer nemáte šancu spoznať, že ide o rovnaké skrinky podľa toho istého projektu.

RECYKLUJME!

SMETISKOVÉ MATERIÁLY

Staré okná, nábytkové dielce a odpady z renovácií sú vynikajúcim materiálom, vďaka ktorému možno pri svojpomocnej výrobe nábytkov ušetriť veľa peňazí. Neznamená to však, že musíte hneď vyraziť do zberného dvora alebo ku kontajnerovému státiu. Stačí len zareagovať, ak vaši známi alebo priatelia ohlásia zmenu vo svojich príbytkoch.

SKLO

Je vynikajúcim materiálom na výplne dvierok. Z celej ich plochy budete musieť iba štvoricou latiek spraviť rám. Nie je pravda, že staré 50-ročné tabule zo starých oblokov sú vypálené slnkom a pri rezaní praskajú. Je to len tradičná výhovorka tých, čo si myslia, že na prvýkrát bez akejkoľvek zručnosti stačí po špinavom okne bez mazania potiahnuť koliesko sklenárskeho noža a poklepať po čiare.

SOLOLIT, PREGLEJKA

Všetky továrenské korpusy majú zadné dná zo sololitu alebo tenkej, 3-4-milimetrovej preglejky. Ak ich šetrne vytiahnete, prebrúsite a pretriete farbou, máte výborný materiál na dná zásuviek, ale i na zadné panely korpusov. Pri korpusoch s predelmi, aké vám v časopise predkladáme v našich projektoch, nájdete vždy príležitosť na ich nadpájanie z menších kusov.

DREVOTRIESKY

Nech sú z akéhokoľvek nábytku, poslúžia na výrobu poličiek. Dajú sa opíliť, pospájať lamelovou frézou a v malom rozptyle hrúbok vyhotoviť i z tabúľ, ktoré boli pri rozoberaní nábytku odlomené, prehnuté alebo inak poškodené. Ak na čelnú stranu nažehlíte pásku, ktorá zakryje štruktúru drevotriesky, a po vytmelení dier po skrutkách natriete poličky farbou, budú na nerozoznanie od nového materiálu. Využijete na ne všetko - laminované dvierka kuchynských liniek, riedku drevotriesku korpusov, ale i naozajstné nábytkové police.

KOVANIA SA NEOPLÁCAJÚ

Naopak, závesy, zámky, zachytávače, úchytky a kovania zo starých nábytkov zvyčajne nestoja za to. Nehodia sa na použitie s masívom a ich dizajn je priveľkou záťažou, pri ktorej by vaša dizajnérska snaha pri návrhu nového nábytku vyšla navnivoč. Nie je výnimočné, ak za nové dizajnové kovania a doplnky dáte 30 až 50 % celých nákladov na nábytok.

MRIEŽKY

OZDBNÉ VÝPLNE

Významným dizajnovým akcentom tejto skrinky sú mriežky, ktoré tvoria výplne dvierok. Nie je v tom žiadna náhoda, že sme ich vyhotovili v kontrastnej farbe. Ak máte radi filmové kulisy z 30. rokov minulého storočia, ktoré plnili stavby architekta Kopeckého v ateliéroch Barrandova, nebude to pre vás téma neosobná a neznáma. Práve mriežková výplň je prvkom, na ktorom spočinie váš zrak.

PRÍPRAVA LÍŠT

Chvíľu potrvá, kým si pripravíte dostatok materiálu s prierezom 15 × 12 mm. Rezivo musí byť bez hrčí a s čo najmenším odklonom vlákna. Samozrejme, žiada si štvorstranné hobľovanie. Vyplatí sa, ak si na jedenkrát nachystáte tento typ líšt do zásoby, aby ste ich neskôr mohli používať pri ďalších projektoch. Príprava je nepríjemná, nudná a zdĺhavá.

NÁROČNÉ NA PRESNOSŤ

Pri návrhu vzoru treba vychádzať z toho, že mriežku nemožno lepiť na sklo, ale iba upevňovať do samotného rámu. Čím viac kontaktných bodov budete mať, tým viac ladenia vás čaká pri vkladaní do rámov. I polmilimetrový nedostatok sa prejaví naplno, takže nie je chybou robiť latky v mieste kontaktu zámerne dlhšie.

SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Mriežky pre prácnosť nepoužívajú žiadne stolárske spoje, nie sú ani klincované. Všetka snaha sa sústreďuje na lepenie. Keďže používanie zvierok neprichádza do úvahy a spojov je veľa, ideálnym riešením je použitie sekundového lepidla. Ak ste ho s drevom nikdy nepoužívali, vedzte, že lepenie pórovitých materiálov s nedokonalými spojovacími škárami má svoje špecifiká.

S TROCHOU CVIKU

Po čase nadobudnete zručnosť, vďaka ktorej v budúcnosti spravíte i zložitejšie výplne. Ak sa vám tento nový koníček zapáči, možno doplníte mriežky aj do ostatných nábytkov so sklenými výplňami, ktoré už v domácnosti máte. Osádzanie mriežok je poslednou prácou, pretože namaľovať ich treba skôr, ako sa dostanú do kontaktu so sklom. Páskovanie a čistenie by bolo priveľmi náročné.

REZBY

JEDNODUCHÝ VZOR

Jednoduché rezby sme zvolili za dekoratívnu dominantu, ktorá najväčšmi ukáže svoju hĺbku, štruktúru a rytmus pri bočnom svetle. I preto je reliéf otvorený tak, aby tiene vznikali na najväčšmi exponovaných plochách. S jednoduchým vzorom si po krátkom tréningu určite poradíte aj vy. Nie je to umelecká práca, ktorá by si žiadala vlohy.

MÄKKÉ DREVO

Na vyrezávanie môžete použiť ktorúkoľvek z mäkkých drevín bez výraznej štruktúry letokruhov. Určite neexperimentujte s ihličnanmi, a ak sa rozhliadate v drevárni s palivovým drevom, mali by ste siahnuť po materiáli, ktorý po vyschnutí necháte niekoľko dní aklimatizovať v interiéri, kde skrinka bude stáť. Čím redšiu drevinu zvolíte, tým ľahšie vám práca pôjde. Pod krycím náterom jej identita zostane utajená.

REZBÁRSKY NÔŽ

Je výbavou, bez ktorej sa nezaobídete. Škandinávsky výbrus má veľmi dobre reže a účelne tvarovaná rukoväť vám dá istotu úchopu. Nejde však len o tvar noža, ale aj o oceľ samotnú. Tá musí byť schopná uniesť tenučké ostrie a byť vhodná na ručné brúsenie. Uhlíkové ocele sú výborné na tento účel, obzvlášť ak ide o vrstvené sendviče. Krehké a rezavé jadro s húževnatými plátkami po bokoch znesie i nešikovnosť začiatočníckych rúk.

REZBÁRSKA TECHNIKA

Pri vyrezávaní vás čakajú iba dva pohyby. Prvým je norenie špičky do masívu a vedenie priamych rezov po líniách. Čím vyšší tlak na nôž vytvoríte, tým hlbšie sa do masívu dostanete. Pri tejto práci nehrozí zranenie. Ak však máte v správnej výške stolík, na ktorý si môžete materiál položiť a prípadne upnúť, dokážete do toho dať všetky svoje sily.

UKRAJOVANIE PLÁTKOV

Ide o techniku, ktorou formujete reliéfy. Nožom pri tom robíte kyvný pohyb, pričom palec svojím tlakom riadi nielen posun ostria, ale aj oblúkový pohyb. Mali by ste vedieť, že základným pravidlom je striedmosť. Musíte zrezávať tenké plátky, aby sa drevo mohlo čepeli uhýbať. Predstavte si strúhadlo na ceruzky, znásobte hrúbku triesky na štvornásobok a máte predstavu o tom, ako práca vyzerá.

ROZPIS DIELOV

Panely korupusu

126 × 36 × 2 cm 1 ks

85 × 36 × 2 cm 2 ks

81 × 36 × 2 cm 2 ks

134 × 36 × 2 cm 1 ks

Rámy korpusu

69 × 6 × 2 cm 2 ks

69 × 4 × 2 cm 2 ks

36 × 6 × 2 cm 2 ks

36 × 10 × 2 cm 2 ks

26 × 6 × 2 cm 2 ks

26 × 4 × 2 cm 1 ks

Čelný rám

6 × 81 × 2 cm 4 ks

4 × 122 × 2 cm 1 ks

6 × 79 × 2 cm 1 ks

Police

40,7 × 36 × 2 cm 9 ks

Dvierka

4,7 × 81 × 2 cm 6 ks

10 × 26 × 2 cm 6 ks

Zadný diel

44,7 × 85 × 0,4 cm 3 ks

AUTOR RADÍ

Táto skrinka svojimi netypickými rozmermi šikovne spája veľký úložný priestor políc s pracovnou doskou, ktorú môžete využiť na ľahkú obsluhu jedálenských spotrebičov.

Text, foto a realizácia: Milan Gigel