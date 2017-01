Farmársky jedálenský stôl bez zložitých stolárskych spojov

UROB SI SÁM

náročnosť: ++++

čas: 3 dni

náklady: 68 €

ľudia: 1

obdobie: celoročne

MATERIÁL 68 €

(skutočná spotreba na verandu)

• masív 12 €

recyklovaný smrek, hrúbka 20 mm (120 €/m3)

smrekové dosky, hrúbka 22 mm 240 (€/m3)

smrek, hrúbka 15 mm 220 (€/m3)

• plošný materiál 0,80 €

preglejka obalová breza C/C 15 mm 10,40 (€/m2)

• stolové nohy 40 €

sústružená borovica z hranolov 92 × 92 × 740 mm

• montážny materiál 3 €

lepidlo, napr. Duvilax D3 Rapid (3,85 €/1 kg)

skrutky, napr. Kreg 1" Coarse 3,77 €/100 ks

• povrchová úprava 12,20 €

olej, napr. Colorlak Teakový Olej O1011 (10,31 €/0,5 l)

prednáter, napr. napr. Colorlak Aquacol Primer V-2070 (7,96 €/0,6 l)

farba, napr. Colorlak Akrylcol V-2045 (5,50 €/0,6 l)

NÁRADIE

• hobľovačka, kompresor

• pneumatická klincovačka

• akumulátorový skrutkovač

• brúsny mop

• brúska, píla

• pomôcka Kreg Jig

PRACOVNÝ POSTUP

1. MATERIÁL

Zo smrekových dosiek povyberáme pevné a husté kusy bez priečnych hrčí a nahobľujeme ich na jednotnú hrúbku aspoň 18 milimetrov. 2. LAMELY

Z dosiek si napílime lamely široké 11,5 centimetra. Pri 74-centimetrovej výške továrenských nôh tak budeme mať dostatok pohodlia. 3. NÁČRTY

Na papieri si rozpočítame veľkosť rámu podľa dispozície v jedálni. Rám by mal byť z každej strany približne o 3 cm menší ako pracovná doska. 4. KRÁTENIE

Z lamiel si nakrátime hlavné dielce na rám. Pri všetkých rezoch dbáme na pravouhlosť, aby sme zabránili kríženiu rámu. 5. ROHOVKY

Na rohy potrebujeme dielce so 45-stupňovými rezmi na koncoch. Pre vyššiu presnosť naklápame pokosovú pílu v horizontálnej rovine. 6. RYSKY

Rohové dielce potrebujeme zapustiť od koncov rámu približne o 7 centimetrov. Spravíme si rysky, aby sme pri spájaní dosiahli symetriu. 7. MIESTO

Na prácu potrebujeme veľký montážny priestor. My využívame prázdnu jedáleň, kde na podlahu rozvinieme maliarske zakrývacie papiere. 8. POMÔCKA

K ryskám priložíme odrezky z pílenia rohových dielcov. Pomôžu nám pri montáži kopírovať správny uhol a zjednodušia osádzanie. 9. LEPIDLO

Na styčné plochy nanesieme disperzné lepidlo. Rozotrieme ho, počkáme, kým ho koncové vlákna vsajú, a nanesieme ďalšiu vrstvu. 10. UPEVNENIE

Šikmý lepený spoj je takmer nemožné stužiť zvierkou. Používame preto pneumatickú klincovačku, ktorá zabráni kĺzaniu a pohybu. 11. ZÁKLAD

Postupne zostavíme vonkajšiu časť rámu. Ak je podlaha nerovná, pri zasychaní si podložíme problémové miesta klinkami. 12. DOMERANIE

Nohy budú potrebovať pevnú oporu pre silný tlak do plochy. Z odrezkov si preto zameriame výplňové dielce. Každý zakresľujeme zvlášť. 13. ZOSILNENIE

Pri plošnom lepení získame vysokú pevnosť spoja iba vtedy, ak ho zatiahneme zvierkami. Lisovací čas by mal byť pri izbovej teplote aspoň 20 minút. 14. ROZPERY

Pokračujeme v zosilňovaní rámu. Koncové rozpery siahajú po výstužné priečky. Začiatok má 45-stupňové zrezanie, koniec je 90-stupňový. 15. LEPENIE

Pri nanášaní lepidla používame dostatočne široký štetec. Plocha musí byť úplne vykrytá, na povrchu sa nám nesmie spraviť koža. 16. LÍCOVANIE

Styčné plochy musia dokonale nielen lícovať, ale aj dosadať. Zvierkami kompenzujeme akékoľvek prehnutie alebo vytočenie dielcov. 17. PRIEČKA

Výstužné priečky zameriame na miestach montáže, mieru však porovnáme so šírkou v rohoch. Ak sa nezhodujú, riadime sa rohovou mierou. 18. VSADENIE

Priečky lepíme k vonkajšiemu lemu, klincovačkou ich fixujeme k zosilňujúcim výstužiam. Ak je to nutné, rám stola stiahneme. 19. ROZPERY

Osadením stredových rozpier získame tuhosť rámu. Spravíme ich o milimeter dlhšie a kladivom ich vbijeme pred lepením do rámu. 20. ČELÁ

Zameranie zosilnených čiel nie je jednoduché, oba konce majú šikminu. Najistejšie je zapíliť ich s malou rezervou a kúsok po kúsku skracovať. 21. ROHY

Aby sa nám samosvorný rám uzavrel, výstužné dielce musíme pridať aj do rohov. I tu začíname hrubou mierou a doladíme každý kus zvlášť. 22. PREGLEJKA

Jediným vhodným materiálom je vrstvená preglejka. Bude musieť ustáť silný tlak skrutky s podložkou bez toho, aby sa zanárali do masívu. 23. OSADENIE

Ak používame obalovú preglejku, uistíme sa, že nie je potiahnutá voskom. Ten musíme pred lepením zmyť acetónom alebo úplne zbrúsiť. 24. VŔTANIE

Je prezieravé zosilniť rohovú časť pomocou bukových kolíkov. Rozmeriame si otvory a s hĺbkovým dorazom vŕtame otvory s priemerom 8 mm. 25. SPOJIVO

Lepidlo spúšťame do otvoru tak, aby stekalo po ploche vŕtania. Pri rozotieraní si pomôžeme špajdľou alebo trieskou. 26. TYČOVINA

Kolíky nabíjame na doraz, až po dno vŕtaných otvorov. Aby sme vedeli, či sme už na konci, pomôže, ak si na ne vopred spravíme rysky. 27. ZAREZANIE

Pílou s japonským výbrusom dokážeme zapíliť kolíky do dokonalej roviny bez nutnosti ďalšieho zabrusovania. Vedieme ju po ploche. 28. FAZETKA

Hrany rámu stiahneme malým hoblíkom. Vytvoríme tak malé fazetky, aby sme mali istotu, že sa nám nebudú triesky „chytať“ do stehien. 29. ROZMONTOVANIE

Stolové nohy rozoberieme pre jednoduchšiu manipuláciu a presnejšiu montáž. Sústruženú časť oddelíme od nosného hranola odskrutkovaním závitu. 30. PRIMER

Základnú farbu nanášame ešte pred montážou. Na borovicovom dreve sa nezaobídeme bez prebrúsenia medzi dvomi nátermi. Iba tak bude povrch hladký. 31. NÁTER

Vrchný krycí náter nanášame dôsledne, dôraz kladieme na všetky pohľadové a kontaktné časti. Až teraz sú všetky plochy dostupné. 32. UHLOPRIEČKY

V rohových dielcoch si vyznačíme uhlopriečky, aby sme našli ich stred. Ide to jednoducho, pravítko sa nám prirodzene opiera o rohy. 33. VŔTANIE

Cez rám vŕtame montážne otvory na skrutky v strede rohových dielcov až priamo do hranolčekov nôh. Snažíme sa smerovať vrták presne do rohu každého stĺpika. 34. PREDĹŽENIE

Hobby vrtáky sú prikrátke, takže otvory v nohách budeme musieť dohĺbiť ručne, mimo rámu. Vodiaci otvor nás však udrží v správnom uhle. 35. UPEVNENIE

Každú nohu drží jediná skrutka s veľkou podložkou. Tá vytvára tlak hranola na široké kontaktné plochy, ktoré garantujú zauhlenie. 36. KOMPLETOVANIE

Sústružené spodky nôh skrutkujeme do osadených hranolov. Doťahujeme ich v celej dĺžke čapu, nie však nadmernou silou, ktorá by vytiahla závit. 37. RÁM

Rám máme hotový, zostáva nám už iba premerať jeho geometriu. Na rovnej podlahe by mal dokonale sedieť, podvihnutie jednej nohy do 2 – 3 mm sa samo zrovná. 38. ROZMERANIE

Na všetky priečky rozmeriame rysky vo vzdialenosti 5 centimetrov od seba. Budú to montážne body pracovnej dosky. 39. VŔTANIE

Pomôckou Kreg Jig hĺbime montážne otvory. Hĺbku nastavíme tak, aby nám skrutky vychádzali v polovici hrúbky lamely, nie celého rámu. 40. FILC

Na nohy nalepíme filcové kolieska. Je dôležité, aby pokrývali celú plochu, avšak neboli viditeľné cez spodný zaobľovací rádius. 41. DOSKY

Vrchnú tabuľu budeme vyrábať zo starých dosiek z rozobratej stodoly. Vyberáme rovné kusy s čo najmenším vrtuľovým prehnutím. 42. ZOSADENKA

Z dosiek vytvoríme zostavu, ktorá nám sedí nielen vizuálne, ale aj geometriou. Prekladáme ich medzi sebou tak, aby sadli čo najlepšie. 43. RYSKY

Veľkým uholníkom si naznačíme rysky na dĺžkové rezy. Biela ceruzka je na tmavom dreve oveľa čitateľnejšia ako obyčajná tesárska. 44. SKRÁTENIE

Je dôležité, aby boli rezy dokonale kolmé a čo najčistejšie. Staré drevo je krehké, ľahko sa vyštiepi. Pílu preto ťaháme čo najpomalšie. 45. HRČE

Bočnice pri okrajových hrčiach stiahneme hoblíkom. Škáry, ktoré i tak zostanú medzi doskami, budú vďaka tejto úprave užšie. 46. BRÚSENIE

Excentrickou brúskou s papierom zrnitosti P180 zvýrazníme kresbu letokruhov. Materiál nám bude ubúdať iba na trčiacich reliéfoch. 47. LEŠTENIE

Mopom z brúsneho rúna sa dostaneme i do priehlbín. Rúno vyleští povrch a vytiahne zvetranú vrstvu, z ktorej sa oddeľujú triesky. 48. ZRÝCHLENIE

Ak nie sú reliéfy príliš hlboké, čas vieme ušetriť rúnom v tvare kruhových výsekov. Tie sa dajú použiť priamo na brúske s veľmi dobrým výsledkom. 49. HRANY

Koncové hrany s citom zaoblíme rašpľou. Ak si na dosku sadneme, bez námahy dosiahneme prirodzený sklon pre slušivý vzhľad. 50. TRIESKY

Všetky uvoľnené triesky je potrebné odbrúsiť. Nám sa osvedčila hubka, ktorá vďaka mäkkému jadru kopíruje zubatý profil hrany. 51. ZAMERANIE

Surový okraj dosiek nie je dokonale rovný. Preto si uloženie dôkladne rozmeriame, aby sme dosiahli peknú pohľadovú symetriu. 52. UPEVNENIE

Prvú zo série dosiek si upevníme proti posunu zvierkou. Tlakom dokážeme vyrovnať aj pozdĺžne prehnutie či jemné skrútenie dosky. 53. SKRUTKOVANIE

Dĺžka skrutky musí byť taká, aby po utiahnutí jej špička končila 3 – 5 milimetrov pod vrchnou stranou dosky. Tak dosiahneme pevnosť. 54. KOTVENIE

Každá nová skrutka nám zvyšuje tuhosť stola. Vyvarujeme sa však použitia tých otvorov, ktoré sa nachádzajú bližšie ako 15 mm od okraja dosky. 55. VYSÁVANIE

Z povrchu dôsledne odstránime po montáži všetok prach. Metlička nestačí, použijeme vysávač s mäkkou kefou na nábytkovej hubici. 56. ŠKÚŠKA

Zamýšľaný náter si vyskúšame najprv na odrezkoch. Problémom môže byť nielen vysoká hustota pri roztieraní, ale aj lesk po zaschnutí. 57. OLEJOVANIE

Olej nanášame do starého masívu štetcom s hustým prírodným vlasom. Drevo sýtime výdatne, necháme ho zo štetca olej odsávať. 58. PREBYTKY

Prebytky do desiatich minút utrieme. Keďže handra sa na reliéfoch zatrháva, pritláčame ňou na lesklé miesta masívu papierové utierky. 59. HRANY

Ošetriť musíme aj rezné hrany, aby nám drevo pri zmene vlhkosti nepraskalo. Vosk nám naplní póry a zanechá hladkú plochu bez rozstrapatenia.

HOTOVO

ROZMERY A TYPOLÓGIA

JEDÁLENSKÝ STÔL

Lepšie ako experimentovať s rozmermi, je odpozerať ich od stola, ktorý ste doposiaľ používali. Nepísaným pravidlom je, že každý človek za stolom musí mať na pohodlné stolovanie toľko priestoru, aby mohol pred seba zložiť obe ruky dlaňami na sebe a lakte roztiahnuť široko do strán. Ak sa prepracujete k šírke od 80 do 90 centimetrov na osobu, ste v tých najlepších mierach.

POČET OSÔB

Platí to pre ľudí sediacich za vrchstolom, ale aj pre tých, ktorí sedia na bočných stranách. Spočítajte členov v domácnosti, zamyslite sa nad návštevami, ktoré vo svojom príbytku prijímate, a máte dokonalú predstavu o tom, čo potrebujete. Stoly pre štyroch a šiestich stolovníkov sú štandard, často však nájdeme aj stoly pre početnejšiu spoločnosť. Obmedziť vás môžu iba stiesnené priestory príbytku.

PREDĹŽENIE

Ak chcete stôl používať i na servírovanie, kde si každý zo stolovníkov naberá svoje sústa z mís a servírovacích nádob, na každých troch stolovníkov počítajte s jeho predĺžením približne o 20 centimetrov. Tým vznikne manipulačný priestor, pri ktorom sa nikto nebude cítiť stiesnene. Každé naberanie sa zaobíde bez uhýbania, pri ktorom vás sused šteklí rukávom na stole.

VÝŠKA NÔH

K správnej výške stola vás navedú nohy, ktoré budete na jeho výrobu kupovať. Zvyčajne majú dĺžku 74 centimetrov, pri ktorých sa počíta s dvomi až štyrmi centimetrami na hrúbku pracovnej dosky. Akékoľvek vychýlenie z tohto štandardu nedáva zmysel. Keďže ide o stôl, za ktorým sa sedí, ani nezvyčajne vysokí ľudia nepotrebujú na stolovanie vyššiu plochu.

OKOLO STOLA

Pri návrhu rozmerov stola treba počítať aj s okolitým priestorom, ktorý je potrebný na pohodlné usádzanie a odchádzanie. Približne 70-centimetrový pruh po každej strane je garanciou pohodlia. Na strane, ktorou sa k stolu prichádza, treba počítať s koridorom navyše.

AKO UROBIŤ RÁM

Požiadavky

Od rámu jedálenského stola sa očakáva mimoriadna pevnosť a húževnatosť. Hoci pomocou dlabov a čapov nie je problém dosiahnuť vysokú pevnosť spojov, v našom projekte sme sa rozhodli využiť vrstvenú, samosvornú konštrukciu. Bez toho, aby ste potrebovali špecializované náradie, technikou postupného vrstvenia dokážete vyrobiť pevnú a odolnú podnož na stôl s dĺžkou do piatich metrov.

V jednej rovine

Pohľadová výška rámu je 11,5 centimetra, hrúbka nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Dôležité je, aby sa rám neprehýbal pri záťaži zhora, neskrúcal pri pracovaní dreva a bol chránený pred tlakom, ktorý na neho môžu pri nevhodnej manipulácii vytvoriť veľkou pákou nohy. To zaisťujú nielen samosvorné rohy, ale aj výstužné priečky, ktorých počet je závislý od dĺžky stola.

Proti skrúteniu dreva

Rezivo musí byť bez tvarových deformácií. Pri kontrole sa treba zamerať hlavne na priečne prehnutie a skrútenie „do vrtule“. Tieto chyby by narušili geometriu rámu a skomplikovali jeho lepenie. Naopak, pozdĺžne prehnutie nie je problém, pretože stredové výstuhy navrátia dlhým dielcom potrebnú geometriu. Smrekový alebo borovicový masív je výborný materiál pre svoju nízku hmotnosť. Ak sa na pohľadovej ploche žiadajú hustejšie dreviny, môžu byť použité iba vo vonkajšej vrstve.

Plošné materiály

Výborný materiál je aj preglejka, ktorú sme pri našom projekte využili na zosilnenie rohových častí, kde sme potrebovali mať istotu, že materiál odolá mimoriadnemu tlaku. Nie je zriedkavé, ak sa pri pokusoch o odľahčenie niektoré z vrstiev spravia s polovičnou či tretinovou šírkou, čím vznikne na skrytom, nepohľadovom mieste dutina.

Spevnenie pri zásuvkách

Ak sa vám pozdávajú jedálenské stoly, ktoré majú pod pracovnou doskou zabudované zásuvky na jedálenské drobnosti, potrebné je už pri návrhu myslieť na spevnenie častí so zásuvkovými výrezmi. Dosiahnuť to možno doskami, ktoré budú vo vodorovnej polohe vedené nad a pod zásuvkovým otvorom.

LEPENIE

VÝBER LEPIDLA

Na plošné lepenie sa pri vrstvení mimoriadne hodia polyuretánové lepidlá, ktoré pri dokonalom stužení dokážu vytvoriť mimoriadne trvácny spoj. Keďže však majú obmedzenú trvanlivosť, v domácich podmienkach sa najčastejšie stretneme s lepidlami na báze disperzií, ktoré v tmavej pivnici so stálou teplotou možno skladovať takmer bez časových obmedzení.

ČÍM NANÁŠAŤ?

Výdatné nakrytie plochy je kľúčové, záleží iba na vašej zručnosti a skúsenosti, pre aký druh nanášania sa rozhodnete. My používame široký výtvarnícky štetec, výborný je aj nylonový valček s malou maliarskou vaničkou alebo podlahárska stierka so zubením B2. Čím rovnomernejšiu vrstvičku lepidla nanesiete, tým menej lepidla vytlačíte zo spojov pri stužovaní.

STLAČENIE SPOJA

Utiahnutie spojov zvierkami plní nielen prídržnú úlohu, ale pomáha lepidlu preniknúť do hĺbky masívu. Tlak spôsobí, že disperzia prenikne do štruktúry vlákien, v ktorých sa zachytí. Lisovanie pri izbovej teplote nemusí byť dlhšie ako 20 minút, platí to však iba pre dokonale rovné plochy, ktoré na seba dosadajú bez škáry i bez pritlačenia. Ak máte prehnuté rezivo, ktoré potrebuje presviedčať tlakom, lisovanie by malo trvať aspoň 60 minút, aby sa spoje neotvorili. Je fajn, ak má aj lepidlo aj drevo izbovú teplotu. Nepokúšajte sa ho pre ľahšie nanášanie riediť vodou.

PREBYTOČNÉ LEPIDLO

Po vytlačení zo spojov ho za čerstva zmývajte teplou vodou s kvapkou saponátu. Ušetríte si tak nielen dokončovacie práce pri vyhladzovaní spojov, ale budete mať aj istotu, že masív v tesnom susedstve škár nebude presýtený vytvrdnutým lepidlom. Osvedčilo sa nám používať väčšiu nádobu s vodou alebo ju často vymieňať. Ak sa voda zamúti bielou disperziou, každý ťah handričky po masíve bude na ňom po vyschnutí vidieť.

STOLOVÁ DOSKA ZO STARÝCH DOSIEK

Vidiecky vzhľad nášmu stolu neprepožičiava iba jeho dizajn, ale aj pohľadová plocha pracovnej dosky. Vyrobili sme ju z materiálu, ktorý sme rozobrali zo starej podhorskej stodoly. Hoci dosky široké od 20 do 30 centimetrov nie sú dokonale ploché a rovné, pri hrúbke 25 milimetrov ich pevný, vystužený rám donúti k poslušnosti. Husté osadenie skrutiek zaistí, že sa pri montáži dokážeme s prehnutiami vyrovnať.

RELIÉFY MÔŽU OSTAŤ

Zvetrané drevo s uvoľňujúcim sa lignínom vyžaduje dôslednú prípravu, aby bol povrch na dotyk príjemný a nezatínali sa z neho do kože triesky. Keďže povrchové reliéfy sú hlboké, ani intenzívnejšie opracovanie nenaruší typický vzhľad masívu, ktorý bol vystavený vrtochom počasia a prudkému slnku.

PLOŠNÉ BRÚSENIE

Zníži hĺbku reliéfu, kefovanie a vyhladzovanie brúsnym rúnom alebo mopom vytiahne z dreva uvoľnené vlákna. Tlaková voda je na očistu nevhodná, pretože poveternosťou narušené drevo sa začne pod tlakom vody strapkať. V predajniach pre domácich majstrov nájdete šikovné abrazívne kefy so stopkou na upnutie do vŕtačky, ktorými je možné opracovať aj dná reliéfov v prípade, že sa vám páčia svetlejšie tóny. Rôznou úrovňou očisty prechádza drevo od šedých cez čokoládové, tmavohnedé až po hrdzavé a medové odtiene farieb. V ktorejkoľvek z vrstiev opracovanie ukončíte, želaný výsledok sa dostaví.

VYHLADENIE

Osvedčilo sa nám držať dôsledného vyhladenia v záverečnom kroku príprav, aby bol povrch čo najhladší. Bude to prednosťou nielen pri povrchovej úprave, ale aj pri priebežnej údržbe. Čím menej štruktúry v dreve zostane, tým ľahšie sa vám budú znečistenia odstraňovať.

BEZ BIOCÍDOV

Keďže ide o jedálenský stôl, pri obhliadke dreva sa nespoliehajte na to, že prípadné napadnutie škodcom vyriešite pomocou biocídnych prípravkov. Hoci reštaurátori často siahajú pri záchrane starých nábytkov po permethrine, pri jedálenských zostavách nejde o najlepšie riešenie. Iba ak by ste sa rozhodli pre celistvý krycí film pri povrchovej úprave.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

NATIERANIE

Očistené drevo vyzerá po zostavení pracovnej plochy stola atraktívne i bez povrchovej úpravy. V rušnej prevádzke domácnosti by ste si však museli dávať veľký pozor na to, aby ste povrch nepoškodili viac, ako ste ochotní pripustiť. Povrchová úprava je preto praktický krok, ktorý stojí za zváženie.

VÝHODA OLEJOV

Po ich použití zostáva drevo naďalej teplé na dotyk a vo veľkej miere si zachová svoj prirodzený vzhľad a charakter. Parafínový olej je priehľadný, po nanesení na drevo nikdy nevysychá. Zanecháva za sebou mokrý efekt, ktorý dáva drevu sviežosť. Jeho prednosťou je, že masív nestmavne.

ĽANOVÝ OLEJ

Svojím žltým zafarbením požičia drevu zlatisté teplé tóny farieb a zvýrazní čokoládové i medové odtiene dreva. Na vyschnutie potrebuje niekoľko týždňov. Zamatové odlesky sa z dreva vytratia po niekoľkých mesiacoch používania a drevo bude naďalej vyzerať prirodzene. Aby vysychanie oleja netrvalo dlho, nahradiť ho možno ľanovou fermežou. Je to ľanový olej odľahčený organickým rozpúšťadlom, ktorý je obohatený o kobaltový sikatív.

ŠPECIÁLNE OLEJE

Na trhu nájdete i špeciálne zmesi olejov, ktoré sú vyladené na jednoduché nanášanie a rýchle vysychanie. Príkladom je zmesový tíkový olej, ktorý sme použili. Siahnuť môžete i po olejových a tenkovrstvových lazúrach, ktoré sú dostupné aj v bezfarebnom vyhotovení. Vhodný je každý náter, ktorý za sebou nezanecháva film a je dostatočne riedky na nanášanie handričkou a štetcom s prírodným vlasom.

LAKY

Dokážu pri starom dreve výrazne uškodiť jeho prirodzenému vzhľadu, s voskami si domáci majster bez predchádzajúcich skúseností neporadí. Pri oboch druhoch povrchovej úpravy však možno počítať s úplným uzavretím pórov dreva, ktoré sa tak stane dokonale čistiteľným.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

HRBOĽATÝ POVRCH

Keď sa v domácnosti objaví stôl s hrubou štruktúrou pracovnej dosky, je to výzva, ktorá je úplne iná, ako očakávate. Hneď na začiatok je dobré vedieť, že hrubé, tkané prestierania vás zbavia prvých obáv z nerovného povrchu. I najštíhlejšia šálka a najdelikátnejší zákuskový tanierik budú na hrboľatom povrchu cez hrubé, tkané prestieranie sedieť bez toho, aby balansovali na reliéfoch.

ZOTIERANIE PRACHU

Zmetanie drobných omrviniek a utieranie prachu z vrúbkov nie je úloha pre utierku. Šikovná je kefa s mäkkým vlasom na ošetrovanie odevov alebo malý zmetáčik s dlhým vlasom určený práve na tento účel. V smere kresby vymetiete všetky omrvinky bez toho, aby ste mali pocit, že robíte úmornú prácu, ktorá vás oberá o čas a radosť z upratovania.

UMÝVANIE NAMOKRO?

Olejom ošetrené dosky znesú aj umývanie namokro. Opäť sa nám osvedčila mäkká kefa, ktorá ani so saponátom na riady drevo nepoškodí. Máme odskúšané, že vlákna sú spevnené vyschnutým olejom natoľko, že sa pôsobením vody nedvíhajú. Pri vysychavých olejoch sa netreba báť toho, že by sa odmasťovacou silou kuchynskej drogérie vyplavili z dreva.

OBNOVA NÁTERU

Opakované napustenie olejom v ročnom intervale obnoví svieži vzhľad dreva. Vytratí sa zvetraná šedivosť a opäť sa obnovia teplé farebné tóny. Takúto obnovu treba robiť po dôkladnom vyčistení, aby sa neobjavili škvrny z rôznorodej nasiakavosti dreva zaneseného nečistotami.

AUTOR RADÍ

Jedálenský stôl musí uniesť ťarchu naložených mís a tanierov, odolať búchaniu päste pri vášnivej diskusii a poskytnúť oporu lakťom, keď dlane podopierajú pri oslavách unavenú hlavu.

Text, foto: Marcela Gigelová

Realizácia: Milan Gigel

Zdroj: časopis Urob si sám 1/2017, JAGA GROUP, s.r.o.