Ak máte starý kredenc, nábytková premena nemusí stáť veľa peňazí!

• masív 2 €

smrekové dosky 22 mm (240 €/m3)

• lišty, rezby a lamely 16 €

reliéfne lišty smrekové priebežne nadpájané (od 1,63 €/2 m)

obkladové lamely 18 × 125 mm (7,70 €/m2)

drevené rezby (od 0,80 €/ks)

• montážny materiál 2 €

lepdilá, napr: Pattex Extreme Total Fix (6,62 €/440 g), napr. Duvilax D3 Rapid (3,85 €/1 kg), napr. Duvilax L-58 (4,64 €/1 kg)

klince kalibrov G18 a G21

• povrchová úprava 17 €

tmel napr. Eurofiller Finálny (2,95 €/250 g)

nátery, napr. Colorlak Aquacol Primer V-2070 (7,96 €/0,6 l)

napr. Colorlak Akrylcol V-2045 (5,50 €/0,6 l)

NÁRADIE A POMÔCKY

• pneumatická klincovačka

• pneumatická ihlovačka

• kompresor

• hobľovačka

• brúska

• píla

pôvodný stav

PRACOVNÝ POSTUP

1. LATKY

Rovnako ako nožičky, tak i rozšírený reliéf na spodku skriniek vyčarí pekný detail. Latky by mali byť široké aspoň 5 centimetrov. 2. RELIÉF

Čím pútavejší bude prechod k hladkej ploche, tým viac bude pätka viditeľná. Frézou opracujeme vrchnú hranu, my volíme hladké zaoblenie. 3. ZAREZANIE

Je dôležité, aby sa nadpájacia škára na rohu neotvárala. Hoci budú všetky rezy 45-stupňové, dôležité je nastaviť pílu a premerať výsledok. 4. LEPENIE

Päta skriniek je pri ich presúvaní a sťahovaní vždy namáhavá. Lepidlo stačí naniesť bodovo, bude iba pomocným prvkom v spoji. 5. KLINCOVANIE

Pätku upevňujeme klincovačkou tak, aby sme na každých 15 centimetrov dali jeden klinček. Ukladáme ich do cik-cak vzoru v dvoch radoch. 6. LÍCOVANIE

Aby nám rohy pekne lícovali, bočné lišty skracujeme až pri ich osádzaní. Tak zaistíme, že nám sadne nielen roh, ale aj koniec. 7. HĹBKA

Ak sú kazety v zaoblenom ráme, zamerať správnu hĺbku nemusí byť jednoduché. I to najpresnejšie meranie si treba overiť odpíleným odrezkom. 8. MATERIÁL

Čím redšie drevo použijete na rohové výplne, tým ľahšie sa bude brúsiť pri ladení s okolím. Voľte čo najredší smrek s minimom hrčí. 10. LEPIDLO

Montážnym lepidlom si prácu veľmi urýchlite. Zbavíte sa tak povinného sťahovania zvierkami alebo klincovania. Materiál ihneď drží na zvislej ploche. 11. OSADENIE

Zatečená farba či zvyšky pôvodného lepidla môžu brániť tesnému vsadeniu štvorca do rohu. Každý roh si očistite skôr, ako do neho štvorec vtisnete. 12. TUŽENIE

Dvozložkový polyesterový tmel nezosychá a tuhne v priebehu desiatok minút. Len vďaka mikrováhe budete mať istotu, že tužidlo nadávkujete správne. 13. TMELENIE

Tmel vyplní nadpojovaciu škáru a nahradí zaoblenie, ktoré bolo na pôvodnom ráme vyfrézované. Nanášame ho s výškovým presahom. 14. BRÚSENIE

Oscilačná brúska je pri vyhladzovaní tmelu oveľa rýchlejšia ako vibračná alebo excentrická. Disk s priemerom 115 mm zaistí rovinnosť. 15. PRISPÔSOBENIE

U žiadneho predajcu nenájdete ozdobné rohové lišty, ktoré by ladili so zahĺbením pôvodných výplní. Na stolovej píle si ho však ľahko upravíte. 16. POMÔCKA

Upraviť si budete musieť aj pokosovú pílu na rezanie rohových líšt. Stačí, ak na spresňujúcu vložku naklincujete podkladový hranolček. 17. REZANIE

Prvé krátime horizontálne a vertikálne časti lištovania. Hľadáme kompromis v dĺžkach, aby mali vo všetkých dvierkach rovnaké dĺžky. 18. OSADENIE

Kde majú lišty vôľu, tam ich centrujeme pre dokonalú symetriu. Ihlovačka za sebou nenecháva stopy po úderoch, upevnenie je čisté. 19. ROHY

Rohové dielce musia mať rovnakú dĺžku, rezy na nich sú však zrkadlovo obrátené. Ak si na rezanie vyrábate doraz, píľte ho pod 45-stupňovým uhlom. 20. ÚCHYTKY

Dvierka sme zjednotili. Úchytky budú v nových, rozšírených rohoch vyzerať nepekne. Všetky odmontujeme, aby sme si pripravili pracovnú plochu. 21. ZAMERIAVANIE

Rozmeranie je jednoduchšie, ako by ste čakali. Líniou spojíme roh dvierok s rohom lištovania a na polceste si vyznačíme rysku. 22. VŔTANIE

Nové otvory musia byť kolmé, inak kovanie nesadne pekne. Kým vy sledujete kolmosť z vrchného pohľadu, pomocník sa vám na uhol prizrie z boku. 23. ZAROVNANIE

Nielen otvory, ale aj odtlačky a zahĺbenia po kovaniach bude potrebné zarovnať s okolitým povrchom. Je výhodné, ak má tmel čo najjemnejšie zrno. 24. MONTÁŽ

Pri osádzaní kovaní dodržíme pravidlo, že patria na pôvodné miesto. Nevyrovnané opotrebovanie tak bude vyzerať v zostave prirodzene. 25. KORUNKA

Korunka, ktorá lemuje pracovnú dosku, musí odolať nadmernej záťaži. Podlahová disperzia nám bezpečne spojí nasiakavé drevo s nenasiakavou farbou. 26. KLINCE

Pri klincovaní kladieme dôraz na rohy, snažíme sa lemovať vrchnú a spodnú hranu na mieste, kde je reliéf vypuklý. Tým zvýšime húževnatosť. 27. RYTMUS

Zadné pohľadové plochy a dná skriniek ožijú, ak v nich vytvoríme reliéfny rytmus. Odrezky tatranského obkladu sú vďačným materiálom. 28. SYMETRIA

Každý obklad musí byť symetrický. Preto namiesto koncového dorezu vždy zapílime rovnakou mierou i začiatok. Navodíme tak harmóniu rytmu. 29. LEPENIE

Skrinky nemusíme skladať a ukladať ich chrbtom nadol. Dva tenké pruhy montážneho lepidla poskytnú dostatočnú oporu proti vypadnutiu. 30. VKLADANIE

Lamely zostavujeme vo vnútri skrinky do uceleného panelu skôr, ako ich k lepidlu pritlačíme. Iba tak budeme vedieť vsunúť i posledný diel. 31. IHLOVANIE

Dodatočné upevnenie ihlovačkou nie je nutné, pomôže nám však pritlačiť obklad v prípade, že je zadný panel nábytku po rokoch používania prehnutý. 32. GRAFIKA

Ozdobné výplne zasklených dvierok si najprv narysujeme na papier. Robíme to na hárky vo veľkosti 1 : 1, aby sme mohli robiť presné merania. 33. LIŠTY

Pracovať s reliéfnymi lištami je bez skúseností takmer nemožné. Narežeme si preto dlhšie úzke hranolčeky a z nich pod presným uhlom režeme výplne. 34. REZANIE

Presné uhly a dĺžky sú zárukou toho, že zostava v ráme sadne. Používame dorazy, aby sme mali istotu symetrie a tesných spojov. 35. KONTROLA

Na nákrese alebo rovnej doske pracovného stola si ihneď preveríme, či máme pílu nastavenú správne. Uhlové páry sú vždy doplnkové. 36. LÚČE

Lúče lepíme z párov, aby sme nemuseli ručnou pílkou rezať zložité uhly v ich ústí. Zvierky dáme po zavädnutí, keď sa spoj prestane šmýkať. 37. KOSOŠTVORCE

Kosoštvorce lepíme sekundovým lepidlom. V náročnom spoji, kde sa stretávajú konce vlákien, disperziu ani montážne lepidlo nevieme použiť. 38. LÚČE

Lúče si z párových zostáv nakrátime na mieru. Keďže kosoštvorce sú už zalepené, presnú dĺžku si vymeriame priamo na našich nákresoch. 39. KOMPLETOVANIE

Sekundovým lepidlom spájame aj kosoštvorce s lúčmi. Je dôležité dodržať rovinnosť, takže za podložku si volíme kus laminovanej drevotriesky. 40. OZDOBENIE

Pôvodné výzdoby musíme odstrániť. V našom prípade to boli čipky na rámoch z preglejky. Dlátom sme páčili lepidlo, kliešťami vyberali klince. 41. ODSKÚŠANIE

Ak sme správne merali, ozdobné kríže nám presne sadnú do rámov. Skúšame ich iba nasucho bez lepenia, na skle by sa nám maľovali zle. 42. KORUNKY

Korunky patria aj na vrchnú stranu kredenca. Keďže máme v stredovej časti ozdobný chrbát, začínať musíme práve touto lištou. 43. ZLADENIE

Korunkový reliéf musí vyzerať prirodzene. Čím viac je členitý rám, tým ťažšie sa nám hľadá, na ktoré časti korunka patrí a na ktoré nie. 44. OZDOBY

Prázdne tvarované plochy vieme vyplniť rezbami, ornamentmi z papierovej hmoty alebo odliatkami zo živice. Krycí náter materiál utají. 45. KORBELY

Rezbárske ozdoby zjemnia aj ostrohranné výklenky. Keďže ide o bočnú pohľadovú plochu, každý rezbársky korbel vieme rozpíliť na dve časti. 46. ODMASTENIE

Starý nábytok má na sebe nielen patinu vekov, ale aj vrstvu tukov, voskov a leštidiel. Všetky potrebujeme dokonale zmyť a odstrániť. 47. PRIMER

Základným náterom zjednotíme štruktúru nového dreva so starými nátermi a vyrobí­me silnú spojovaciu vrstvu na ďalšie nátery. 48. NATIERANIE

Krycí náter nanášame na plochách valčekom, do reliéfov sa dostaneme pomocou štetca. Dávame si pozor na to, aby bol vzhľad jednotný. 49. OSADENIE

Do natretých rámov tlačíme dekoračné kríže. Nevyzretý akrylátový náter sa pri silnom protitlaku plôch zlepí aj bez lepidla.

HOTOVO

ZMENA VZHĽADU

INŠPIRÁCIE

Časopisy o bývaní, katalógy výrobcov nábytku a fotografie na internete sú obrovskou inšpiráciou, z ktorej môžete čerpať námety pri premene nábytku. Hoci každý kus má svoj jedinečný dizajn a atmosféru, vždy je to práve zdobenie a povrchová úprava, ktoré dávajú jedno­tlivým dielcom ich prirodzený ráz. Ak si zo skrinky, komody či kredenca odmyslíte ozdobné prvky, vždy ide o jednoduché korpusové škatule, ktoré sú z prednej časti uzavreté dvierkami a čelami zásuviek.

AKO NA LINKE

Typickým príkladom je premena kuchynskej linky. Stačí, aby ste vymenili dvierka a kovania na nich a okamžite máte pred sebou úplne iný kus nábytku. Rovnaké je to s ostatnými kusmi v domácnosti. Ak máte radi krycie povrchové úpravy, pod fareb­ným filmom budete vedieť ukryť nesmiernu rôznorodosť materiálov, ktoré pri svojej prá­ci použijete. Skombinovať drevotrieskový korpus s drevenými lištami a plastovými či sadrovými ozdobami nie je prehreškom, ale hravou dizajnérskou technikou.

ÚPRAVA DETAILOV

Reliéfne lišty, rezby, odliatky, hranolčeky či sady úchytiek nie sú nákladnou investíciou do výsledku, ktorý skutočne stojí za to. Ak sa vám podarí nájsť na obrázkoch harmóniu, ktorá by vás oslovila i u vás doma, môžete sa pustiť smelo do plánovania. I my sme pri premene vidieckeho kredenca na jedálenský príborník vychádzali z obrázkov, ktoré nám pomohli vytvoriť novú tvár bez toho, aby sme museli hlboko zasahovať do existujúcej konštrukcie.

NOVÝ POVRCH

Nabaľovanie vrstvy na vrstvu je jednoduché a nenáročné, úpravy môžete robiť až do chvíle, keď nábytok podstúpi novú povrchovú úpravu. Všetko je iba o vašej odvahe. Ak ste nikdy nič podobné nerobili, musíte prijať skutočnosť, že práve vy ste strojcom finálneho vzhľadu. Bez ohľadu na to, či ide o starý kus nábytku zo zberného dvora alebo skrinku, ktorú ste si iba pred rokom kúpili v obchode.

POKOSOVÁ PÍLA

ČISTÝ A PRESNÝ REZ

Dôkladne nabrúsený kotúč s veľkým počtom zubov je predpokladom, že všetky rezy, ktoré na pokosovej píle spravíte, budú čisté a úhľadné. Pri najjemnejších hranolčekoch a lištách by ste sa mali uistiť, že na zuboch nie je nános živice a prachu. Organickým rozpúšťadlom a starou zubnou kefkou dokážete dať všetko do poriadku bez toho, aby ste museli s pílovým kotúčom podstúpiť brúsenie.

NASTAVENIE REZU

Len píla so správnou rektifikáciou bude rezať správne uhly na dorazoch a aretačných predvoľbách. Ak ste nikdy nevenovali pozornosť detailnému nastaveniu, mali by ste zalistovať v návode, ktorý vám výrobca k píle pribalil. Vo väčšine prípadov s uholníkom a skrutkovačom doladíte nastavenie niekoľkých skrutiek a posuniete zadný vodiaci doraz pokosovej píly na správne miesto.

SPRESŇOVACIA VLOŽKA

V pokosovej píle pomôže poskytnúť jemným lištám nielen oporu na ploche, ktorou píla vychádza z lišty von, ale aj získať dokonalý prehľad o hranici reznej dráhy. Z dvoch kusov plošného materiálu si vyrobíte profil v tvare písmena L, ktorý do píly upevníte. Ak nastavíte hĺbkový doraz a spravíte si referenčné zárezy na uhly –45°, 0° a +45°, budete mať k čomu prikladať rysky zaznačené ceruzkou na lištách pre presné krátenie.

NASTAVENIE DORAZOV

Nemenej dôležité je zvládnuť prácu s dĺžkovými dorazmi, ktoré sú garanciou toho, že pri opakovaných rezoch vyrobíte na píle vždy dielce s rovnakou dĺžkou. Všetky korpusy a dvierka sú symetrické, všetky lištové dielce sa opakujú v početných sériách. Vo chvíli, keď doladíte prvý z kusov k dokonalosti, všetky ostatné už režete iba podľa dorazu na rovnakú mieru.

KOLMO NA RUKOVÄŤ

Pre najvyššiu presnosť rezu treba pílu viesť cez materiál pomalým tempom, pričom stáť musíte tak, aby vám ruka kolmo smerovala na rukoväť. Každá z píl má pre pružnosť rámu svoju vôľu, takže ruka dokáže uhol pri nešikovnom a hrubom zaobchádzaní odchýliť.

UPEVŇOVANIE DROBNÝCH PRVKOV

KLINCOVAČKOU

Každý ozdobný prvok treba upevniť tak, aby s pôvodným podkladom vytvoril bezškárový spoj. Klincovačka s kalibrom G18 používa vrúbkované klince s malými hlavičkami, ktoré majú dostatočnú prídržnú silu na väčšie lišty a hranolčeky. Vo väčšine prípadov musíte počítať s tým, že bez bodového tmelenia sa nezaobídete, každý fixačný bod je viditeľný. Reguláciou na pištoli a úpravou tlaku na kompresore je však možné niektoré klincovačky vyladiť tak, aby výškové rozdiely medzi klincom a okolitým materiálom boli zanedbateľné.

IHLOVAČKOU

Ihlovačky kalibru G23 používajú hladké tenké ihličky bez hlavičiek, ktoré sa hodia na upevňovanie tenších líšt. Ich prednosťou je, že pod nimi nepraská ani jemný materiál a žiadny z fixačných bodov nie je potrebné dodatočne tmeliť. Ide o nástroj určený na upevňovanie jemných detailov, ktorý však nemá veľkú prítlačnú silu, ktorá by lištu či ozdobu prispôsobila tvaru podkladu.

LEPIDLO

Je žiadaným pomocníkom. Podlahové disperzie si poradia so spojením masívu so starými lakmi a nátermi, drevárske disperzie dokážu spojiť masív s podkladovým akrylátovým náterom. V oboch prípadoch je vhodné starý náter vopred odmastiť alebo ho jemne prebrúsiť hubkou zrnitosti P220.

S VIDITEĽNOU ŠKÁROU

Do úvahy prichádzajú aj montážne lepidlá, ktoré možno umiestniť do detailov, pri ktorých nebude prekážať, ak nebudú k podkladu tesne priliehať. Keďže ide o husté lepidlá s veľkým množstvom plniva, nemôžete očakávať, že pri pritlačení dielca k podkladu vznikne z bodov hustého lepidla tenučký, takmer nemerateľný film. Podobné obmedzenia majú aj tavné lepiace pištole.

SEKUNDOVÉ LEPIDLÁ

Vyrábajú sa na báze kyanoakrylátov. Sú pomocníkmi tam, kde treba nové drevené prvky spojiť so sklom alebo kovom. Pri našej premene sme ich používali aj na zle lepiteľné drevené spoje, kde sa žiada okamžité zaschnutie a vytvrdnutie.

NATIERANIE

SYNTETICKÉ NÁTERY

Sú osvedčenou klasikou všetkých namáhaných povrchov. Ak ide o kuchyňu, policové zostavy alebo stoly, syntetická farba je dostatočne odolná proti hrubému mechanickému poškodeniu. Alkydovým primerom najprv natriete celú zostavu nábytku a keď organické rozpúšťadlá úplne vyprchajú, pustiť sa môžete do krycieho náteru. Najlepšie vám poslúžia štetce s prírodným vlasom, z valčekov si pozorne voľte iba tie, na ktorých je výslovne napísané, že odolajú rozpúšťadlovým farbám. Alkydové farby sa dokážu dokonale zliať do veľmi pekného povrchu. Ich prednosťou je, že dobre držia aj na povrchoch, ktoré nie je možné úplne dokonale odmastiť.

AKRYLÁTOVÉ NÁTERY

Pre svoj takmer nulový zápach a dostatočne rýchle schnutie sú populárnym riešením. Ide o nátery trvale pružné, takže pri niektorých primeroch príliš nepočítajte s tým, že sa budú dať pekne prebrúsiť. Štetec so syntetickým vlasom je najlepšou voľbou na nanášanie, veľmi dobré sú aj penové valčeky s tzv. flokom.

PATINOVANÉ NÁTERY

Veľmi populárne sú matné renovačné nátery, ktoré dokážu nábytkom prepožičať atraktívny, vidiecky vzhľad. Ak vás v časopisoch zaujali nábytky s nedbalými nátermi, z ktorých možno čítať ťahy štetca a variácie odtieňov, mali by ste vedieť, že rovnaký náter si môžete vytvoriť doma aj vy. Stačí iba, ak do akrylátovej farby primiešate sadrokartonársky tmel. Čím viac tmelu do náteru pridáte, tým hrubšie štruktúry ním vytvoríte. Ide o techniku, ktorá sa často kombinuje s voskami, ktorými možno vytvoriť patinu.

Text a foto: Marcela Gigelová

Realizácia: Milan Gigel

