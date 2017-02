Svojpomocná stavba podpivničeného záhradného domčeka s úsporou až 5 000€!

UROB SI SÁM

náročnosť: +++++

čas: 3 mesiace

náklady: 3 800 €

ľudia: 1 až 3

obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

PIVNICA MATERIÁL 1 753 €

• betónová konštrukcia 1 120 €

• štrk 45 €

• drenáž 22 €

• dosky na debnenie 45 €

• dokúpené dosky 20 €

• bagrovanie a doprava 210 €

• betón 70 €

• igelit do ohrádky 23 €

• plastifikátor, kari sieť 22 €

• položenie stropu 50 €

• lepidlo pod panel 10 €

• nadmurovanie 116 €

asfaltované pásy, kupolková fólia,

polystyrén XPS, kotvy do polystyrénu, roxory

DOMČEK MATERIÁL 1 963 €

• poistná hydroizolácia 25 €

• lak 163 €

• dvere 55 €

• sklá do okien 10 €

• sklársky tmel 3 €

• L-profily do pivnice 10 €

• krytina a odkvap 400 €

• oplechovanie sokla 65 €

• drevo na obklad 455 €

• drevo na konštrukciu 350 €

• strešné laty 70 €

• spojovací materiál 115 €

kovania, klince, skrutky, pätky

• tmely, silikóny, lepidlá 15 €

• asfaltované pásy 23 €

• požičanie hoblíka 10 €

• debniace tvárnice 39 €

• cement, roxory, štrk

• betón 105 €

vrátane dopravy a roxorov

• farba 50 €

na podlahu, na steny s riedidlom

PRACOVNÝ POSTUP

1. ZAČIATOK KOPANIA

Pred vyhĺbením jamy treba pôdu zhromaždiť v malej drevenej ohrade vybavenej plastovou fóliou. 2. ZAČISTENÁ JAMA

Bager nedokáže urobiť celkom pravouhlé steny, takže je potrebné upraviť steny výkopu ručne. V stykoch s vodorovnou časťou vedie drenážne potrubie. 3. HYDROIZOLÁCIA

Drenáž je vyspádovaná do vsakovacej jamy mimo pivničky. Na nej je 20-centimetrová vrstva štrku (frakcia 16/32 mm) a izolácia z asfaltovaných pásov. 4. ŽUMPA

Ihneď po vykopaní treba do výkopu vložiť žumpu, resp. zhotoviť steny pivničky. Steny sme po obvode pre istotu obalili kupolkovou izoláciou. 5. SIETE

Cez chráničku vystupujú z pivničky vodovodné potrubia a vchádzajú do nej elektrické káble. 6. IZOLÁCIA

Je zo soklového polystyrénu a slúži aj ako debnenie na nadbetónovanie stien. Pred zasypaním stien treba obaliť kupolkovou izoláciou aj ich vrchnú časť. 7. DIERY

Na jednej strane stojí chatka priamo na stene pivnice, na druhej treba urobiť základy v zemi. V našom prípade to budú stĺpy zapustené do hĺbky 90 cm. 8. ZÁKLADY CHATKY

Zeminou z dier možno obsypať steny pivnice. Tie sú pripravené na betónovanie, ale ešte treba dokončiť debnenie pod podlahou domčeka. 9. VODOROVNÉ DEBNENIE

Robíme ho preto, aby podlaha neprichádzala do styku so zeminou, iba ak v mieste betónových stĺpov – pilót vybetónovaných do hĺbky 90 cm. 10. DOSKA

Steny pivničky sme zabetónovali spolu s doskou – podlahou pivnice. Doska leží na betónových pilótach. 11. STROP PIVNICE

Strop žumpy, ktorý sme mali položený v blízkosti domu, teraz môže žeriav uložiť na nadbetónované steny pivničky – žumpy. 12. POD VÝČNELKOM

Pod prečnievajúcou časťou podkrovia zopakujeme postup s pilótami (stĺpikmi) s prierezom 20 × 20 cm zapustenými do zeme a s vodorovným debnením. 13. VODOROVNÉ DEBNENIE

Toto je zhotovené zo špeciálnej preglejky dovezenej zo zberného dvora. 14. VÝSTUŽ

Nasleduje výstuž kari sieťou s rozmermi 100 × 100 × 10 mm, rovnako ako pri betónovaní bočnej dosky. 15. BETÓNOVANIE

Dosku zalejme betónom C 25/30. Doviezol ju domiešavač, keďže betonáreň je blízko. Transportbetón nevyšiel drahšie ako ten, ktorý by sme si namiešali sami. 16. PODLAHA

Dobetónovaním poslednej dosky je dokončená celá podlaha. Treba ju nechať zrieť jeden-dva dni a hneď možno pokračovať v stavbe. 17. IZOLÁCIA SOKLA

Na vyrovnanú podlahu položíme izolačné asfaltované pásy ako hydroizoláciu proti vzlínajúcej, resp. zrážkovej vlhkosti. 18. MÚRIK

Naukladáme dve vrstvy tvárnic s hrúbkou 15 cm, vystužíme a zalejeme betónom C 25/30. Soklík je hotový. Kvôli vŕtaniu ho necháme zrieť pár dní až týždeň. 19. HRANOLY

Pred rezaním hranoly natrieme prípravkom proti škodcom a raz aj tenkovrstvovou lazúrou, necháme ich vyschnúť. 20. BRÁNA

Takáto brána z trámov je základná tesárska konštrukcia. Vodorovný trám je čiastočne zapustený do dlabu vo zvislých stĺpoch a spojený oceľovou spojkou. 21. UPEVNENIE

Stĺpik je pripevnený na oceľovú pätku. Do spodku stĺpika treba vyrezať škáru. Stĺpik drží na závitových tyčiach M12. 22. VÄZNÍKY

Postupne montujeme stĺpikovú konštrukciu podľa projektu. 23. PODLAŽIE

Všetky nosné stĺpiky a väzníky majú profil s rozmermi 120 × 120 mm. 24. PRIAME VZPERY

Detailný pohľad na spôsob upevnenia vzpier, zapustenie do stĺpika a väzníka. 25. VZPERY NA NÁROŽÍ

Na upevnenie vzpier sú použité oceľové skrutky do dreva s rozmermi 6 × 220 mm. 26. ŠABLÓNA

Pred výrobou krokiev si vyrobíme šablóny z lát, na ktorých si vyznačíme miesto osadenia a styku. 27. KROKVY

Narežeme si krokvy, tieto sú aj esteticky ukončené a tvarované. Ich profil je 140 × 60 mm. 28. OSADENIE KROKIEV

Osadíme krokvy na štítových stranách, prekontrolujeme vodorovnosť a rovnakú výšku v hrebeni, zavetrujeme ich a podľa šnúry montujeme ďalšie krokvy. 29. FÓLIA

Nepoužili sme plné debnenie, fóliu sme upevňovali iba na kontralatách. Na snímke je fólia prikrytá – ochrana proti UV žiareniu. 30. KRYTINA

Na stavbu lacného domčeka sme použili plech. Na hrebeň sa položí hrebeňový pás a špeciálnymi skrutkami sa pripevnia hrebenáče. 31. TATRANSKÝ PROFIL

Je ním podbitá strecha pri odkvapoch a neskôr, keď bude viac času, bude aj v interiéri podkrovia. 32. OBÍJANIE

Zrubový profil s hrúbkou 22 mm a šírkou 14,5 cm treba naimpregnovať proti škodcom, natrieť tenkovrstvovou lazúrou, dvakrát hrubovrstvovou lazúrou a nechať vyschnúť. 33. STROPNÉ TRÁMY

Držia na tzv. oceľovej papuči trámu. Tieto súčiastky boli asi najdrahšie zo štandardne vyrábaných spojovacích materiálov (1,20 €/ks). 34. VSTUPNÁ ČASŤ

Naspodku ostala bez obkladu, až kým sa nepodarilo zohnať vhodne veľké dvere. 35. PODKROVIE

Vďaka stropným trámom vznikol ďalší úložný priestor. Na stropné trámy sme položili prebytočné dosky, aby boli v suchu. 36. ŠTÍT

Štítová strana je už obitá. Dvojkrídlové dvere mali mať pôvodne šírku 160 cm, tieto majú 130 cm. Aj s úpravami vyšli na 55 €. 37. VÝLEZ

Všetky okenné otvory je najlepšie urobiť po celoplošnom obití stien. Tak to bolo aj v prípade tzv. výlezu. Z vyrezanej časti vznikli dvierka. 38. ÚPRAVA OKIEN

Okná sú rovnako ako dvere z druhej ruky, aby stavba vyšla čo najlacnejšie. O to náročnejšia bola ich úprava. 39. OKNÁ

Okná sa vyrezali do stien až po celoplošnom namontovaní obkladu. Bližšie okno je skutočné, vzdialenejšie je zaslepené, rovnako aj okienko z ulice. 40. ODKVAP

Strešné žľaby a zvody tvoria so strechou jeden systém. Strecha vrátane odkvapov vyšla na 400 €. Oplechovanie na sokli je tiež vyrobené svojpomocne. 41. NÁTER PODLAHY

Podlaha aj soklík dostali nový náter farbou na betón. Podlaha nie je prašná a dá sa ľahšie udržiavať. 42. ZARIADENIE

Jednou z posledných vecí, ktoré bolo treba urobiť, bolo vnútorné zariadenie, najmä regály na ukladanie vecí a náradia. 43. POKLOP

Vchod do pivničky dostal nový poklop zo silných 5-centimetrových dosák. Natretý je viacerými vrstvami podlahového laku. 44. Z INTERIÉRU

Takto vyzerá interiér po dokončení. Zrubový profil je z vnútornej strany svetlý. Steny by bolo možné zatepliť, čo však majiteľ neplánuje.

Stavba DOMČEKA

Dispozícia nášho pozemku nám umožnila vybudovanie vlastnej pivnice, na ktorej stojí záhradný domček. Pôvodne to mala byť pivnica s jednoduchým malým domčekom, no po mnohých zmenách a úpravách návrhu z toho vznikla celkom pekná chatka.

Na začiatku celej realizácie som ako prvé vybavil, resp. ohlásil drobnú stavbu na príslušnom obecnom úrade, keďže ide o stavbu do 25 m2. Každý stavebný úrad má trochu iné požiadavky. Ja som musel predložiť náčrt stavby, umiestnenie na pozemku zakreslené v katastrálnej mape, súhlas so stavebným dozorom, súhlas majiteľov susedných nehnuteľností a stručný opis stavby.

Dôležité je, že na mieste stavby sme pred časom nechali vyvŕtať studňu. Studňa má hĺbku 13 m, ale hladina je 7 m pod povrchom okolitého terénu.

45. PRIEDOMIE

Domček pôsobí sympaticky, priestor pred vchodom je zastrešený, takže si na priedomí možno posedieť aj v daždi. foto: Matej Česák

STAVBA

Stavba pivnice prebehla pomerne rýchlo, dalo by sa povedať, že hrubá stavba bola hotová za jeden deň. Bolo dôležité zladiť časový harmonogram mechanizmov. Výkop sa začal o ôsmej ráno, nezdá sa to, no pri rozmeroch pivnice 2,6 × 3,6 a 2,1 m na výšku to bolo vyše 30 m3 zeminy.

Okolo studne sme položili hydroizoláciu, ktorú sme vodotesne pripojili na chráničku vrtu, aby sa nestalo, že ju pri dažďoch zaleje povrchová voda. Z tohto dôvodu je po obvode aj v strede drenážna rúra zavedená do vsakovacej jamy s dnom asi 40 cm pod úrovňou dna výkopu na pivničku.

Ihneď po vykopaní treba steny pivničky zapažiť alebo ich vybetónovať, aby sa nezosúvali. Nechcelo sa mi betónovať steny pomaly z tvárnic strateného debnenia. Radšej sme si objednali veľkú (12 m3) betónovú žumpu z vodotesného betónu, ktorú sme si nechali špeciálne upraviť v Kalinkove. Museli sme správne trafiť otvor na studňu a zo stien sme nechali vyčnievať výstuž na dodatočné nadbetónovanie, keďže strop žumpy je len vo výške 170 cm. Nechali sme urobiť aj dva vetracie otvory v strope, aby sme pivničku mohli dobre vetrať na princípe komínového ťahu. Výkop a osadenie žumpy trvalo spolu 8 h, čo nám ušetrilo veľa času. Nezdá sa to, ale vykopanej zeminy bolo dosť pre štyri tatry (každá 7 m3).

Po uložení vane sa mohla začať druhá fáza stavby, a to vyvýšenie stien. Steny som postupne obsypával zeminou a doložil chýbajúcu kupolkovú fóliu. Pomohli mi dobrí kamaráti, susedia.

Priestor okolo pivnice je základ budúceho domčeka. Po skúsenostiach iných ľudí som sa rozhodol, že betónová platňa nebude len voľne na zemi, ale bude stáť na stĺpikoch pre vymŕzanie a dvíhanie celej stavby. Tieto stĺpiky sú zapustené do hĺbky 90 cm.

Pri tomto spôsobe si treba dávať pozor na zemné vedenia, lebo sa nám stalo, že cez náhodne prerazenú chráničku začala do pivničky pretekať dažďová voda. Neostávalo nič iné, ako nájsť chybu, zalepiť chráničku, potom sa už voda neobjavila.

Medzi debnením pod platňami okolo pivnice a zemou je vzduchová medzera 4 cm. Drevené debnenie ostalo pod betónom. Betónové pásy okolo vrchnej platne pivnice sú od seba navzájom oddelené dilatačnou škárou z 1 cm hrubého podlahového polystyrénu.

Po dvojtýždňovej technickej prestávke mohlo opäť prísť nákladné auto „s rukou“ a položiť vrchný panel na vyvýšené steny pivnice. Styčná plocha stien a vrchného panelu je prilepená flexibilným mrazuvzdorným lepidlom. Týmto krokom bola hrubá stavba pivnice ukončená.

čo treba UROBIŤ

Domček nie je celkom dokončený. Na podlahu v pivnici plánujem v budúcnosti položiť dlažbu. Čaká ma ešte dokončenie rozvodu vody a zapojenie elektroniky na zavlažovanie. Voda aj zavlažovanie zatiaľ stále funguje na manuálny režim. Vrchný panel pivnice budem ešte zvnútra zatepľovať. Cez leto sa ukázalo, že v pivnici je pomerne teplo. Zemiaky z minulého roka však vydržali, až kým nepribudli tohtoročné. Vstup do pivnice je riešený len rebríkom. Schody by zaberali zbytočne veľa miesta.

Týmto je domček takmer úplne hotový. V budúcnosti chcem múrik ešte obložiť umelým kameňom, resp. využiť najnovší trend raziacich matríc do zavädnutého lepidla, dokončiť elektrickú sieť so svetlom a pár zásuvkami, dokončiť povalu tak, aby bola pochôdzna a osadiť trám na hojdačku. Chcel som sa s domčekom zmestiť do 2 000 €, čo sa mi nakoniec aj podarilo. Ďalšie investície do vybavenia domčeka budem riešiť postupne.

AUTOR RADÍ

Pri použití smrekového dreva je dôležitá ochrana proti škodcom, vlhkosti a UV žiareniu náterom vo viacerých vrstvách.

Ako sme stavali

REZIVO

Dnes sa už takmer výlučne používa surové. Málo predajcov má priestory na sušenie a následné skladovanie hranolov. Rozhodol som sa, že surové hranoly nechám aspoň cez zimu preschnúť, nedôjde tak k rozsúšaniu spojov. Hneď po dovezení z píly som ich ošetril fungicídnym prípravkom. Konce boli natreté farbou, aby ne­praskali. Drevo som uložil na latky, aby bol k hranolom dostatočný prístup vzduchu, navyše som celú hromadu stiahol balíkovacími páskami. Takto bolo drevo uložené asi päť mesiacov. Bohužiaľ, pri schnutí sa nedá vyhnúť drobným tvarovým zmenám. Tie sa dajú čiastočne odstrániť následným hobľovaním. Všetky použité hranoly som ohobľoval na požičanej zrovnávačke a zra­zil hrany elektrickým hoblíkom.

KOVOVÉ PÄTKY

Drevená konštrukcia stojí na železných pätkách, ktoré mi podľa nákresu pozváral kamarát. Bežne dostupné sa mi zdali slabé na takú stavbu. Tie sú k múriku a k betónovej ploche uchytené štyrmi závitovými tyčami M10, ktoré držia pomocou chemickej kotvy. S chemickou kotvou treba pracovať rýchlo, po piatich minútach je už manipulácia nemožná. Pre chemickú kotvu som sa rozhodol aj preto, že múriky sú široké 15 cm a základňa pätky má 12 cm, tak ako hranoly. Teda skrutky sú dosť blízko okraja múrika a v prípade použitia rozperných kotiev (tzv. hmoždiniek) by mohlo dôjsť k odštiepeniu betónu.

STYČNÁ PLOCHA

Medzi múrikom a prvou doskou je oplechovanie. Dilatačná škára je vyplnená silikónom. Dosky sú pribíjané pneumatickou klincovačkou a dodatočne prichytené samoreznými skrutkami do dreva o trámy. Rohové spoje sú prekryté rohovými lištami. Podhľady pod strechou sú vybité tatranským profilom.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

Chcel som využiť aj priestor pod strechou, no nielen trojuholník, ktorý vznikne pri sedlovej streche, ale aj plochu navyše. Preto má domček okrem pomúrnice aj nižšie priečne hranoly, na ktorých sú upevnené priečniky ako základ budúcej podlahy. Hlavné zavetranie je aj začapované, ostatné slúži len na prenesenie váhy. Priečne hranoly sú osadené v tzv. plechových papučiach trámu.

NÁTER PODLAHY

Podlahu som celú povysával, natrel penetračným náterom a dvoma vrstvami alkydovo-uretánovej farby na betón. Po vytvrdnutí vznikla lesklá pochôdzna vrstva. Je to niečo úplne iné ako surový betón. Ľahko sa zametá, dá sa utierať, je čiastočne odolná proti chemikáliám. Steny múrika sú jednoducho natreté nabielo.

Pohľad na dom z dvora kresba: Ing. Matej Česák

Text, foto, kresby: Ing. Matej Česák, Miro Pochyba

Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Zdroj: časopis Urob si sám 2/2017