Štvorcový altán na terase svojpomocne

UROB SI SÁM

NÁROČNOSŤ: ***

ČAS: 10 DNÍ

NÁKLADY: 4 000 €

ĽUDIA: 1

OBDOBIE: CELOROČNE

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 2 700 €

• kovania

ľudovo nazývané aj oceľové pätky - na mieru vyrobené, zo žiarovo pozinkovanej ocele s hrúbkou spodnej platne minimálne 10 mm a dvomi pásnicami; jedno na stĺpik, k nemu po štyri oceľové rozperky (kotvy) do betónu na každú platňu

• svorníky

závitové tyče s priemerom 12 mm; po dve na stĺpik, s veľkoplošnými podložkami a čiapkovými maticami

• konštrukčné skrutky

na torzný (torx) nástavec s veľkoplošnou hlavou 8 × 150 až 300 mm, asi 100 ks s rôznou dĺžkou

• smrekové rezivo

nosné hranoly 150 × 150 mm, mimostredovo rezané, po ohobľovaní a brúsení 140 × 140 mm, krokvy 100 × 140, klieštiny 50 × 150 až 180 mm, tatranský profil na debnenie strechy 20 × 150 až 180 mm, všetko ohobľované a brúsené a aspoň pol roka sušené, strešné laty a kontralaty 40 × 50 mm, guľatina s priemerom 8 - 10 cm, všetko spolu asi 2,5 m3,

• náterové látky

kvalitné špeciálne náterové systémy odolné proti UV žiareniu, primer pôsobí ako ochrana proti škodcom a hnilobe a zároveň ako základný náter, vrchný náter tvorí hrubovrstvová lazúra

• strešná krytina

betónová a k nej odkvapový systém a kontaktná poistná hydroziolačná fólia

NÁRADIE

• kvalitný skrutkovač, vŕtačka



• ručné tesárske náradie



• ohýbačka hákov

• rebríky, kapovacia píla

• široký ručný hoblík

• nivelačný prístroj

• meter, lata

bežné ručné náradie

PRACOVNÝ POSTUP

1. TERASA

Pôvodnú terasu možno zastrešiť altánkom. Na miestach stĺpikov rozoberieme dlažbu a zhotovíme betónové základové pätky 50 × 50 × 80 cm.

2. STĹPIKY „ZAVETRUJEME“!

Kotvami prichytíme kovania k betónu a pomocou závitových tyčí a matíc zhotovíme svorníky. Dva svorníky uložené nad sebou prechádzajú trámom.

3. KROV

Väzný hranol stolice musí byť vodorovný. Správne rozmery stĺpikov určíme pomocou nivelačného prístroja. Na stolicu namontujeme krokvy a po nich „nárožáky“.

4. DEBNENIE

Po montáži krokiev a klieštin pribíjame debnenie z tatranského profilu.

5. STUŽENIE A PODPERY

Práca musí z pohľadovej strany vyzerať výborne, bez vytrhnutých triesok. Zvislé stĺpiky sa opierajú o klieštiny a podopierajú krokvy v kritickom spoji krokiev.

6. HYDROIZOLÁCIA

Poistnú hydroizoláciu urobíme z paropriepustnej fólie a pripevňujeme ju sponkami. Hneď pribíjame kontralaty.

7. LATOVANIE

Na kontralaty pribíjame laty vo vodorovnom smere, v rozstupe, ktorý stanovuje výrobca strešnej krytiny podľa sklonu strechy.

8. KRYTINA

Poohýbame háky strešných žľabov a primontujeme ich. Škridly ukladáme odspodu. Keďže krov je zadebnený, netreba ich špeciálne pripevňovať.

9. NÁROŽIA

Krytinu vyrovnáme, aby rady boli rovné. Do špeciálnych držiakov uložíme hrebeňové laty.

10. HOTOVÁ STRECHA

Na hrebene nárožia pripevníme hrebenáče, stačí aj bez tesniacich pásov. Na podlahe už leží guľatina na zábradlie.

11. ZÁBRADLIA

Všimnime si „parapetnú“ dosku na hornom okraji, o ktorú sa možno pohodlne oprieť. Medzičasom sme doložili aj odrezky dlažby chýbajúce pri stĺpikoch.

12. ODKVAPY

Poslednou operáciou je uloženie strešných žľabov a pripojenie zvodov na podzemné potrubie. Nechýba ani jednoduchý masívny nábytok.

ROZMERY ALTÁNKA A KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV

PÔDORYS STRECHY

ROZMERY KRATŠEJ STRANY

ROZMERY DLHŠEJ STRANY

KROV - UHLY

DOBRÉ RADY

VÝBER REZIVA

Ak sa nevyznáte v dreve, pri výbere hranolov a dosiek sa orientujte na tzv. mimostredovo rezané drevo, ktoré neobsahuje dreň, teda stred kmeňa. V prípade, že by hranoly obsahovali dreň, zakrátko by popukali na všetkých stranách a deformovali by sa krútením. Druhé kritérium je bezhrčovosť. Hrče sa pri sušení a hobľovaní môžu vytrhnúť a v dreve zanechajú nepekné stopy.

NÁTER DREVA

V predaji je len málo náterov, ktoré dlhodobo odolávajú UV žiareniu, no práve táto odolnosť je pre vonkajšie stavby veľmi dôležitá. Pri výbere si dajte poradiť od osvedčených odborníkov, ktorí sa živia stavaním záhradných stavieb, a čo používajú oni, použite aj vy.

Drevo natierajte špongiou, aby nebolo vidieť stopy po vláknach štetca. Veľmi dôležité je natrieť aj plochy po rezoch píly. Látka zo špongie do rezov dobre vsiakne.

VODOROVNOSŤ

Napriek tomu, že podklad nemusí byť rovný, pri stavaní stĺpikov je kľúčová ich rovnaká (nadmorská) výška. Ako ju dosiahnuť? Požičiate si geodetický nivelačný prístroj a postavíte ho v dostatočnej vzdialenosti od stavby. Pomocou laty a prístroja zistíte, ktorý stĺpik bude stáť na najvyššie položenom mieste. Stĺpik pripevníte ku kovaniu a pomocníci ho ustália v polohe, v akej bude zabudovaný do altánka - teda zvislo. Pozrite sa do priezoru a tam, kde vodorovná časť kríža pretína stĺpik, musí pomocník urobiť na stĺpiku rysku, tzv. váhorys.

Vzdialenosť od podlahy, napr. 140 cm, k váhorysu poznáme, vieme, že stĺpik má mať napríklad 2,30 m, doplníme teda chýbajúci rozdiel 90 cm k váhorysu a máme dĺžku stĺpika. Keď poznáme rozdiel, ľahko zistíme výšku ostatných stĺpikov: nivelačný prístroj ponecháme presne v tej istej polohe a váhorys urobíme na každom z ďalších stĺpikov (predtým ho primontujeme do jeho zabudovanej a zvislej polohy, čo si vyžaduje istú námahu). K váhorysu na ľubovoľnom stĺpiku pripočítame vzdialenosť 90 cm a dostaneme jeho výslednú dĺžku.

Text: Stanislav Botur

Foto a realizácia: Miloš Tomka, www.drevotomka.sk

Zdroj: časopis Urob si sám 4/2017