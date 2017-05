Postavte si terasu z prírodného kameňa

Dnes sa terasy stavajú z dreva, WPC materiálov alebo z jemnej kameniny, ale pre rustikálny a prírodný vzhľad je lepšie siahnuť po polygonálnych doskách z prírodného kameňa (kamenné kusy nepravidelných tvarov a veľkostí). Produkty z prírodného kameňa majú rôzne farby. Prírodné lámané polygonálne dosky z kremeňa sú ako terasová krytina mimoriadne atraktívne, najmä vďaka ručne orazeným okrajom, nešmykľavému povrchu, odolnosti proti opotrebovaniu, mrazuvzdornosti a hrejivému žltému odtieňu. V Hornbachu je pre domácich majstrov pripravený široký sortiment všetkého, čo je potrebné k stavbe terasy z prírodného kameňa. Viac informácií nájdete na www.hornbach.sk.

1. Príprava základu

Plocha, na ktorú budete klásť kamenné dosky, vyžaduje ideálne 2% sklon. Povrch podkladovej betónovej dosky musí byť zbavený nečistôt. Terén pred položením dôkladne zameťte metlou. Polygonálne dosky pred zapracovaním umyte kefkou vo vedre s čistou vodou a odstráňte z nich všetky časti uvoľneného materiálu. Tak budete môcť položiť dosky optimálnym spôsobom. Ako pomôcku si môžete dosky pred samotným položením na skúšku rozložiť a označiť si ich očíslovaným kúskom lepiacich pások. Vyskladaný obraz si vyfotografujte a použite ako pomôcku pri pokládke. Niektoré kamenné dosky budete musieť tvarovo upraviť, použite brúsku s kotúčom vhodným na kameň alebo murárske kladivko. Pri úprave kameňa nezabudnite na ochranu zraku.

2. Príprava na pokládku

Pre zlepšenie priľnavosti pred pokládkou dosiek naneste na betónovú dosku cementové bahno alebo adhézny mostík kúpený ako polotovar. Pomocou miešača zamiešajte bahno a maltu na pokládku prírodného kameňa podľa údajov od výrobcu. Naneste ho bezprostredne pred položením dosiek po jednotlivých úsekoch pomocou štetca na betónovú dosku. Následná pokládka pomocou malty na prírodný kameň sa robí systémom „mokré na mokré“. Správne zamiešaná malta má na prírodnom kameni tuhú konzistenciu. Pokiaľ sa namieša príliš riedka, mohli by sa susedné dosky vyplaviť. Naneste maltu len na tak veľkú plochu, ktorú budete môcť obložiť, pokým bude malta „otvorená“. Maltu naneste vo vrstve hrubej 4 cm.

3. Pokládka

S položením začnite od okraja betónovej dosky. Usporiadajte polygonálne dosky rovnými okrajmi smerom do strany. Pokiaľ ste si usporiadanie dosiek naplánovali a nafotili, môžete tento obrázok použiť ako vzor. Do čerstvej malty zasaďte dosky a ľahko ich vklepte pomocou gumenej palice. Vďaka malte s hrúbkou 4 cm môžete pohodlne vyrovnať dosky s rôznou hrúbkou. Škáry sa nevypĺňajú pokládkovou maltou! Obraz pokládky bude krajší, pokiaľ vedľa seba položíte veľké a malé dosky. Šírka škáry by mala byť jednotná. Pomocou vodováhy kontrolujte rovnosť a sklon povrchu. Prebytočnú maltu zo škár pred vytvrdnutím zoškrabte pomocou škárovacej lyžice – až do hĺbky aspoň 2 cm. Ideálne po jednotlivých úsekoch v priebehu pokládky.

4. Škárovanie

Malta musí byť zatvrdnutá, až potom je možné začať so škárovaním. Škárovacia malta má mať tuhú konzistenciu a priamo ju nalejte do škár. Čím presnejšie budete pracovať, tým jednoduchšie sa bude pripravená plocha čistiť. Na čistenie používajte vždy čistú vodu. Na okrajoch dlažby pri stenách domu sa robí trvalé elastické škárovanie špeciálnym silikónom na prírodný kameň.

Zdroj: PR článok spoločnosti Hornbach