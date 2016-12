Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne

UROB SI SÁM

náročnosť: +++

čas: 1 deň

náklady: 4 €

ľudia: 1

obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 4 €

• masív 2 €

smrekové odrezky s hrúbkou 12 mm (120 €/m3), smrekové odrezky s hrúbkou 12 mm (120 €/m3), zvyšky smrekového obkladu (150 €/m3)

• montážny a spojovací materiál 0,50 €

Pattex Extreme Total Fix (6,62 €/440 g), Duvilax D3 Rapid (3,90 €/1 kg), klince kalibrov G18 a G21

• povrchová úprava 1,50 €

Chemolak Ekokryl Základ (4,90 €/0,6 l), Chemolak Ekokryl Lesk V2062 (6,30 €/0,6 l), Katepal Katrilli mach (47,36 €/20 m)

NÁRADIE A POMÔCKY

• pneumatická klincovačka

• pneumatická ihlovačka

• hobľovačka

• kompresor

• brúska

• píla

PRACOVNÝ POSTUP

1. PLATFORMA

Napílime si materiál na dno kŕmidla. Štvorec s rozmermi približne 28 × 28 cm je pre naše operence dostatočne veľký. foto: Marcela Gigelová 2. LEMOVANIE

Ceruzkou si vyznačíme línie približne centimeter od okrajov platformy. Pre prehľadnosť ich kreslíme na lícovú aj rubovú stranu. 3. ŠABLÓNY

Na výkres si narysujeme šablóny bočných strán kŕmidla. Vychádzame z pôdorysu, ktorý sme si nakreslili ryskami na platformu. 4. DIELCE

Z materiálu s hrúbkou približne 12 mm si napílime dielce, z ktorých budeme bočnice vyrábať. Spotreba je skutočne malá. 5. PREKRESLENIE

Keď máme dekoratívne oblúky a otvory hotové, prekreslíme si referenčné línie a body priamo z rozstrihanej papierovej šablóny. 6. VYPÍLENIE

Starostlivo vypílime dekoratívne oblúky. Na takúto malú prácu postačí aj elektrická lupienková píla s podkladovou doskou. 7. VŔTANIE

Forstnerovým vrtákom nezabudneme zahĺbiť otvory, kým máme všetky dielce voľné na pohodlnú manipuláciu a upnutie pri práci! 8. BRÚSENIE

Oblúky vyhladíme, aby sme sa vyhli prácnemu prebrusovaniu hotového kŕmidla pred jeho natieraním a povrchovou úpravou. 9. LEPENIE

Pustíme sa do lepenia bočných zostáv. Lepidlo na koncové rezy nanášame v dostatočnom množstve, aby naplnilo otvorené póry. 10. ZVIERKOVANIE

Zostavy stiahneme zvierkami. Dávame si pri tom pozor, aby sa nevyhýbali z roviny. Excentrické drevené zvierky sú najvhodnejšie. 11. ŠTIPCE

Na miestach s horšou dostupnosťou použijeme pri stužovaní štipcové zvierky. Tie uchytia aj drobné detaily, ktoré inak nevieme stiahnuť. 12. BRÚSENIE

Dielce zbrúsime do plochy, aby tvorili súvislé bočné zostavy. Hobľovanie neprichádza do úvahy, vlákna sa rozbiehajú v dvoch smeroch. 13. OREZANIE

Z pravej strany dielcov odstránime práve takú šírku, ktorá zodpovedá hrúbke dielcov. V našom prípade je to 12 mm. 14. LEMOVKY

Z odrezkov si napílime lemovky. Ich úlohou bude spevniť lepené spoje a vytvoriť bariéru proti rozfúkavaniu a vysýpaniu krmiva. 15. UPEVNENIE

Lemovky celoplošne lepíme a namiesto zvierkovania ich klincujeme na rubovú stranu tak, aby boli zlícované s pravou stranou dielcov. 16. DOKONČENIE

Rovnaké lemovky umiestnime aj na vrchnú stranu dielcov. Tie budú spevňovať dielce a vytvárať širšiu plochu na osadenie striešok. 17. SPÁJANIE

Bočné dielce zlepíme a sklincujeme do dvojíc v tvare písmena L. Snažíme sa pritom zaistiť, aby boli zostavy bezchybne pravouhlé. foto: Marcela Gigelová 18. KOMPLETOVANIE

Z polotovarov zostavíme kompletné rámy kŕmidiel. Už teraz vidno, ako skelet kŕmidla spevnel a stal sa mechanicky odolným. 19. ODTOKY

Do rohov základne vyvŕtame otvory na odtok vody. Mali by mať priemer aspoň 6 mm a odvŕtané hrany na oboch stranách. 20. UPEVNENIE

Skelety kŕmidiel prilepíme k základniam. Riadime sa pri tom obrysovými líniami, ktoré sme si pripravili už na začiatku práce. 21. KLINCOVANIE

Aby lepené spoje po rokoch nestratili pevnosť, nezabudneme na zosilnenie spojov klincami. Volíme dĺžku 35 mm a 5-centimetrové rozstupy. 22. ZOSTAVY

Na strešné dielce si pripravíme zostavy. Môžu byť zo zvyškov tatranského obkladu alebo iných lamiel jednotnej hrúbky. 23. REZANIE

Dielce si na pokosovej píle rozrežeme tak, aby vznikli zostavy so správnymi uhlami na štvorboké hranoly. Rez má horizontálny i vertikálny sklon. 24. SKRACOVANIE

Skrátenie dielcov spravíme na stolovej píle. Na tento účel si z odrezkov vyrobíme jednoduchú pomôcku pre bezpečný posun na stole. 25. LEPENIE

Strešné dielce zlepíme tavnou pištoľou. Tá nám pomôže vyrobiť komplikované spoje v priebehu desiatich sekúnd. 26. ZOSILNENIE

Nanesením lepidla do drážok dokážeme spoje výrazne zosilniť. To isté môžeme spraviť vo vrcholovom bode, kde sa strany zbiehajú. 27. LIŠTOVANIE

Aby bol obvod pohľadovo bezchybný, pomôžeme si lištovaním. Lišty z odrezkov krátime na mieru pílkou a zabrúsime do požadovaného tvaru. 28. TMELENIE

Problémové miesta vyplníme tmelom. Získame tak lepšiu oporu šindľovej krytiny, ktorú budeme neskôr na striešku osádzať. 29. BRÚSENIE

Po prebrúsení sú striešky dokonalé a majú správnu geometriu v každom detaile. Už teraz vidno, že unesú aj bohatú vrstvu mokrého snehu. 30. ŠABLÓNA

Maliarskou páskou si vyrobíme šablónu niektorého zo štítov a prenesieme si ju pre jednoduchšiu manipuláciu na hárok tvrdého papiera. 31. REZANIE Zo zakladacích pásov bitúmenových šindľov si narežeme podľa šablóny trojuholníky. Oceľové pravítko je výborným pomocníkom. 32. LEPENIE

Po stiahnutí ochrannej fólie lepíme bitúmenové dielce priamo na drevený podklad bez akejkoľvek prípravy. Teplom sa vytvorí spoj. 33. HRANY

Styčné hrany dielcov podkladáme bitúmenovým tmelom z kartuše, ktorý zaistí vodotesný prechod medzi zakrytými plochami. 34. KLINCE

Nie je na škodu, ak bitúmenové dielce poistíme v spojoch a spodných lemoch klinčekmi. O niekoľko rokov ukážu svoje opodstatnenie. 35. ŠABLÓNY

Navrhneme si dekoratívne tvary na konzoly, ktorými budeme kŕmidlá uchytávať na stĺpiky. Je fajn, ak dizajnovo ladia s kŕmidlom. 36. PREKRESLENIE

Vystrihnuté šablóny sú výbornou pomôckou na prekresľovanie na materiál. Ak sú z výkresu, zaobídeme sa bez uhľového kopírovacieho papiera. 37. VYPÍLENIE

Všetky dielce starostlivo vypílime. Spájanie oblúkov si vyžaduje trochu trpezlivosti, za dobrý výsledok však precíznosť vždy stojí. 38. VŔTANIE

V spodnej časti konzol si navŕtame otvory na montáž na stĺpiky. Je praktické použiť zahlbovací vrták a stojanovú vŕtačku. 39. PRIMER

Všetky dielce dôkladne natrieme základnou akrylátovou farbou. Ak sa nám to nepodarí v jednej vrstve, urobíme ich dve. 40. NÁTER

Základnú farbu musíme prekryť vrchným, krycím náterom. Hrany rezov môžeme dozdobiť kontrastnou maľbou, ktorá pridá zostave hĺbku. 41. PODSTAVEC

Konzoly podstavca upevníme na hotové kŕmidlo. My sme použili lamelový spoj s dostatkom lepidla, možno ich však aj skrutkovať. 42. OSADENIE

Kŕmidlá nasunieme na kolíky a prichytíme skrutkami. Takýto spoj je spoľahlivý, pevný a umožňuje kedykoľvek vymeniť stĺpik za nový. 43. STRIEŠKY

Striešky lepíme na vrchný lem pomocou montážneho lepidla. Po jednom bode v každom rohu a pomocnom bode v strede strán bude osadenie pevné. foto: Marcela Gigelová

HOTOVO

NA ČO NEZABUDNÚŤ

TVAR KŔMIDLA

Kŕmidlá majú desiatky rôznych podôb, vždy sa však držia rovnakých pravidiel. Kŕmidlá musia ochrániť nasypané zrnká pred nepriazňou počasia a umožniť k nim prístup vtáčat bez obmedzení. To sa nezaobíde bez detailov, na ktoré by ste mali myslieť už pri návrhu svojho vlastného kŕmidla.

STRIEŠKA

Je nevyhnutnou výbavou. Chráni krmivo pred znehodnotením dažďom a snehom. Keďže semienka vo vlhkom prostredí napučia a klíčia, pri dobrom počasí sa môžu rýchlo premeniť na spleť živého materiálu. Je fajn, ak strieška bráni zavanutiu krmiva jemným snehom, ktorý v čase núdze ukrýva krmivo pred vtáčatami.

DNO KŔMIDLA

Malo by mať vždy odtokové otvory, aby sa v kŕmidle nehromadila voda. V tomto prípade nejde iba o krmivo samotné, ale aj o drevenú konštrukciu. Čím rýchlejšie sa voda dostane von, tým viac je drevo v bezpečí. Spoliehať sa na sklon kŕmidla pri montáži sa pri tvorbe otvorov nevypláca, výhodné je, ak je odtokový otvor na každej strane. Mal by byť dosť veľký na to, aby sa neuzavrel ani pri napučaní dreva alebo krmivom samotným.

ZÁBRANY

Krídla vtáčat a vietor dokážu krmivo vyfúkať zo zásobníka. Je to nepríjemné nielen preto, že sa bez úžitku stráca na zemi, ale aj preto, že niektoré vtáčatá dokážu vyhádzať celý obsah kŕmidla za niekoľko minút. Malé zábrany, lemy alebo lištovania dokážu vytvoriť šikovnú bariéru, ktorá bráni úniku krmiva. Ak na takúto výbavu zabudnete, vždy sa dá prirobiť aj dodatočne.

UMIESTNENIE

Pri montáži kŕmidla treba vždy voliť prehľadné miesto, ktoré neponúka skrýše pre predátorov. Cirkulár, kopa starého železa alebo debničiek nie sú prijateľným susedstvom. Mačka sa medzi nimi môže ukrývať, aby zaútočila na svoju korisť nielen od hladu, ale neraz aj zo zábavy.

PEVNÉ SPOJE

LEPENIE DREVA

Pri tomto projekte sme všetky spoje navrhli tak, aby odolali i dlhodobému vystaveniu v exteriéri. Pri lepení používame disperzné lepidlo triedy D3, ktoré dokáže odolávať vode, ak dážď a sneh môžu pri topení odtekať preč, čiže ak voda nebude pôsobiť na lepidlo dlhodobo. Stužovanie spojov pri lepení zvierkami je predpokladom toho, že lepidlo sa dostane v masíve do dostatočnej hĺbky. Nevynechajte tento krok, ktorý spoje zosilňuje.

SPEVNENIE LIŠTAMI

Tam, kde sa vlákna dreva stretávajú v na seba kolmých smeroch, vždy používame zosilnenie. V našom prípade sú to lišty, ktoré majú nepriamo funkciu zosilnenia spoja. Nie je zložité umiestniť ich aj na iné miesta, obzvlášť ak majú dekoratívne frézované reliéfy.

IHLIČKY A SPONKY

Zosilnenie lepených spojov pomocou pneumatickej klincovačky a ihlovačky je rozumným krokom na všetkých miestach, kde môže lepidlo po desaťročiach námahy zlyhať. Práve pár klinčekov dáva záruku, že kŕmidlo bude možné opraviť, pretože sa z neho žiadne dielce nestratia a vplyvom vlhkosti nezdeformujú. Na jemné detaily používame ihličky kalibru G23, na pevnejšie spoje klince kalibru G18.

na SUCHÝCH MIESTACH

Tavné lepidlo nie je účinné tam, kde je drevo vystavené priamo vode. Preto sme ho použili na zjednodušenie lepenia strešných dielcov, ktoré sú chránené strešnou krytinou.

SPRÁVNA TEPLOTA

Pre pevný spoj je dôležité, aby lepiaca pištoľ dokázala vyvinúť potrebnú teplotu na konkrétny druh lepiacich tyčiniek. Kým v hobby segmente vám toho výrobcovia veľa neprezradia, pri remeselníckych modeloch máte dokonalý prehľad.

ŠIKMO VEDENÉ SKRUTKY

Kľúčovým spojom je pripojenie montážnych konzol k základni búdky. Rýchlym riešením je použitie pomôcky Kreg Jig, s trochou trpezlivosti a presného merania je možné použiť aj skrutkový spoj z vnútornej strany kŕmidla. Dobré je však otvory vopred predvŕtať, aby konzoly nepraskli. My sme šli do stolárskej techniky pomocou lamiel.

DÔLEŽITÁ STRIEŠKA

PRESNÉ PÍLENIE

Hoci vyzerá jednoducho, najzložitejším prvkom celého kŕmidla je samotná strieška. Na to, aby štvorica dielcov bezchybne lícovala, je potrebné pri jej reze presne dodržať rezné uhly. Náklon pílového kotúča, ako aj natočenie stola je možné rýchlo vypočítať na ktorejkoľvek stolárskej kalkulačke na internete. My sme volili jednoduchú kombináciu uhlov – 16-stupňový sklon kotúča a 42,5-stupňovú rysku na otočnom stole pokosovej píly. Je praktické, ak možno pílu naklápať na obe strany, rezy však možno urobiť aj na stolovej píle.

SKÚŠOBNÉ POSKLADANIE

Prvú skúšku spájania môžete urobiť pomocou maliarskej pásky so šírkou 5 cm. Lepením nanečisto získate prehľad o uhloch a pred pílením naostro budete môcť spraviť drobné úpravy v nastavení. Na samotné spájanie už potom použijete lepiacu pištoľ. Drážky na zosilnenie spojov na rube obkladových lamiel sa nám osvedčili, nie je zlý nápad vytvoriť ich frézou alebo pílou aj na plošnom materiáli, ak sa rozhodnete použiť ten.

MONTÁŽ KRYTINY

Samotné pokrývanie bitúmenovou krytinou je viac modelárska ako stolárska práca. Do úvahy treba brať to, že pri drobnom kŕmidle neplatia žiadne pravidlá, ktorých sa držíme pri montáži strešnej krytiny. Keďže krytina má veľkú tepelnú rozťažnosť, je dobré ju pred rezaním podchladiť, aby sa v zimných mesiacoch nescvrkla. Podlepenie bitúmenom na spojoch je nutnosťou rovnako ako ich vytmelenie.

UTESNENIE SILIKÓNOM

Ak si chcete pokrývanie zjednodušiť a chýbajú vám zručnosti na prácu s plechom, použiť môžete silikónový strešný náter, ktorý na strieške vytvorí súvislú gumovú vrstvu. Silikón vo vedierku Ceresit Aquablock je dostupný v niekoľkých farebných vyhotoveniach, pomocou neho na strieške vytvoríte 2-milimetrovú membránu, ktorej môžete pečiatkovaním prepožičať aj reliéfnu štruktúru.

PRIPEVNENIE STRIEŠKY

Veľmi dôležité je aj správne upevnenie striešky. Nebojte sa použiť klince, ak nedôverujete montážnemu lepidlu, ktorého zvyšky ste našli v dielni. Aby bol kontakt tesnejší, vrchné lemy kŕmidla je možné zrezať pod 23-stupňovým uhlom.

OSADENIE STĹPIKOV

Impregnácia dreva

My sme stĺpik osádzali priamo do terénu. Vopred sme ho však namočili do vedra s biocídnym napúšťadlom, aby sa chemická clona po vláknach vsiakla do hĺbky masívu. Tam zabráni rozvoju húb. Dôležité je však pre fungovanie ochrany použiť takú povrchovú úpravu, ktorá prepúšťa vodu a pary z dreva von. Do úvahy prichádzajú tenkovrstvové lazúry, napúšťacie lazúry a terasové oleje.

Variant – zemná skrutka

Použitie zemnej skrutky je najtrvácnejším riešením pri osádzaní kŕmidla v záhrade. Oceľový vrut oddelí drevený stĺpik od zeminy a zabráni jeho odhnívaniu. Zemná skrutka postačí v najkratšej, 50-centimetrovej dĺžke, drevený stĺpik by mal mať prierez 5 x 5 cm.

Vodiaci otvor

Aby stĺpik smeroval kolmo do zeme a kŕmidlo sa nenachyľovalo, je praktické vopred si vyvŕtať vodiaci otvor v zemi. S vrtákom s priemerom 30 mm a dĺžkou 60 cm budete mať istotu, že všetko sadne na prvýkrát. Čínske vrtáky tohto kalibru nie sú drahé, s SDS stopkou ich kúpite v každom železiarstve.

Montáž kŕmidla

Pri montáži konzol kŕmidla na stĺpik nie je nutné, aby ste skrutky doťahovali plnou silou. Oveľa viac záleží na tom, aby sa celá vrchná plocha stĺpika dotýkala dna kŕmidla.

Text a foto: Marcela Gigelová

Realizácia: Milan Gigel

Zdroj: časopis Urob si sám 11/2016, JAGA GROUP, s.r.o.