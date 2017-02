Nakupujeme izbové rastliny: Ako si vybrať tie správne?

UROB SI SÁM

náročnosť: +

čas: individuálne

náklady: podľa rastlín

ľudia: 1

obdobie: zima a skorá jar

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL

• hlbšia plátenná taška

• hrubší baliaci papier

• lepiaca páska

NÁRADIE

• krhla s vodou

• nožnice

• ručný kyprič

POSTUP

1. Podmienky

Nemá zmysel kupovať rastliny, ktorým sa v našom byte nebude dariť. Napríklad krásne olistená nefrolepka potrebuje priestor s vyššou vlhkosťou vzduchu.

2. Orchidey

Ak ste menej skúsený pestovateľ, voľte menej náročné druhy, napríklad lišajovce. Ich kúpu si treba naplánovať na teplejšie dni a na poludnie, zima im ubližuje.

3. Kalanchoe

Patrí síce ku krátkovekým sukulentným rastlinám, no zimný interiér zaujímavo spestrí svojimi kvetmi. Zvládne ju aj začiatočník. Neznesie premokrenie.

4. Akciové rastliny

Lacnejšie sú z rôznych dôvodov. Často preto, že už odkvitli. Vyhnúť sa treba rastlinám so známkami chorôb a škodcov. Ich kúpa by bola zbytočná.

5. Kvety

Ak túžite po kvitnúcej zeleni a chcete sa z nej tešiť dlhšie, vyberte si rastliny, ktoré len začínajú kvitnúť. Pozrite sa do trsu, či vidno aj ďalšie kvetné puky.

6. Čističky

Súčasné moderné byty sú často zamorené nebezpečnými chemickými látkami. Mnohé rastliny, napríklad lopatkovce, majú schopnosť čistiť vzduch.

7. Fajčiari

Brečtan dokáže znížiť množstvo škodlivých látok v ovzduší pochádzajúcich z cigaretového dymu. Vyhovuje mu svetlé a chladnejšie miesto.

8. Kaktusy

Suchý vzduch a dostatok svetlých miest je ideálny na pestovanie kaktusov a sukulentov. Ak nájdete rastliny s kvetmi, dajte pozor, kvety môžu byť nalepené.

9. Kontrola

Ak nájdete listy napadnuté hubovými chorobami či škodcami, rastlinu nekupujte, už môže byť infikovaná celá.

10. Substrát

Pri výbere izboviek, najmä tých zabalených vo fólii, skontrolujte aj povrch substrátu. Nemali by byť na ňom plesne, buriny ani povlaky.

11. Zabalenie

Ak je chladno, mrazivo, požiadajte perso­nál, aby vám rastliny dôkladne zabalil. Najlepšie do viacerých vrstiev papiera. Rastlinu si odneste v hlbšej taške.

dobré rady

Podmienky

Kupujte len rastliny, ktorým sa bude vo vašom byte dariť. To znamená, že je potrebné zohľadniť svetelné podmienky bytu, teplotu a miesto. Každá rastlina potrebuje na rast dostatok miesta a svetlo prichádzajúce z viacerých strán. Platí to najmä pre väčšie rastliny. Ak patríte medzi zaneprázdnených ľudí, vyberajte menej náročné druhy. Praktickou voľbou je aj hydroponické pestovanie. Pozor pri nákupe väčších a starších rastlín – zvyčajne sa horšie adaptujú na nové podmienky.

Výber

Najhorším riešením je nakupovať rastliny podľa vzhľadu. Tiež zvážte účel. Vybrať si môžete dlhoveké a reprezentatívnejšie rastliny (do týchto pokojne investujte aj viac) a sezónne, ktoré vám v určitom období spestria byt. Môžete ich obmieňať, výsledok bude určite zaujímavý. Väčšina týchto rastlín nie je drahá. Ak máte doma malé deti či domáce zvieratá, vyhnite sa jedovatým a inak nebezpečným druhom. Veľa rastlín má napríklad tŕne.

V domácnosti

Keď si domov prinesiete zabalenú izbovku z predajne, nikdy ju hneď neumiestnite do vykúrenej miestnosti. Nechajte ju aklimatizovať – prospeje jej to. Nechajte ju zabalenú v chladnejšej miestnosti (stačia 2 dni), potom ju odbaľte a umiestnite na želané miesto. Pri kvitnúcich druhoch by rýchle umiestnenie do tepla mohlo spôsobiť opadávanie pukov aj kvetov. Rastlinu potom zalejte vodou izbovej teploty a jemne skyprite povrch substrátu. Zatiaľ neprihnojujte ani nestrihajte.

Text: Daniel Košťál

Foto: Miro Pochyba

Realizácia: v záhradníctve Kulla v Bratislave

Zdroj: časopis Urob si sám 2/2017