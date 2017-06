Malý betónový gril alebo veľký kozub s grilom?

MALÝ BETÓNOVÝ GRIL

Výhody

+ jednoduchá skladačka terasy aj kozuba

+ vymývanú dlažbu možno jednoducho vymeniť

+ kozub sa dá rozobrať a premiestniť

+ nenáročné konštrukčné detaily

Nevýhody

– lacnejší vzhľad

– žiadne manipulačné plochy v blízkosti

Umiestnenie

Terasa spolu so záhradným kozubom je umiestnená ďalej od rodinného domu v rohu pozemku. Má kompaktný tvar, ktorý nezaberá zbytočne veľa priestoru. Takéto riešenie sa dá považovať za dočasné, keďže ide o jednoduché stavby.

Kozub aj terasu možno v budúcnosti pomerne ľahko rozložiť a opätovne poskladať na inom mieste, zmeniť rozloženie alebo sa rozhodnúť pre luxusnejšie a stavebne náročnejšie riešenie.

VEĽKÝ KOZUB S GRILOM

Výhody

+ odkladacie plochy

+ pripojenie vody a odpadu

+ pohodlná obsluha

+ možnosť navrhnúť ho presne podľa vlastných predstáv

+ kompaktný tvar

+ blízkosť rodinného domu

Nevýhody

– náročnejšia konštrukcia

– trvalé riešenie

– vyžaduje si zvýšenú údržbu

– v zime sa musí odpojiť voda, aby sa neroztrhlo potrubie počas mrazov

– nedá sa celoročne využívať v plnej miere

Umiestnenie

Záhradný kozub možno situovať priamo k rodinnému domu na terasu. V našom návrhu je umiestnený tak, aby sa v maximálnej možnej miere využil menší pozemok záhrady. Je to v postate trvalé riešenie, hlavne pri spojení s opornou stenou.

Tá samotná nadväzuje na rodinný dom. Kozub je otočený priamo na hlavný smer a je dominantou terasy. Celkovo je riešenie vhodné do moderných záhrad.

Za samotným záhradným kozubom je obslužný priestor. Využiteľný je hlavne na údržbu – napr. komín má vzadu revízne dvierka, po­mocou ktorých môžeme komínové teleso čis­tiť, čo je určite dôležité na správne používanie. Dymovod komína netreba izolovať, ale iba v tom prípade, ak sa kozub nepoužíva v zime. Ak je v blízkosti komína drevená konštruk­cia, musí byť od komína a všetkých horúcich častí vo vzdialenosti najmenej 50 mm.

Pekná dlažba aj ku kozubu

Natural dlažby, medzi ktoré patrí aj dlažba Woody, možno položiť do pieskové­ho (štrkového) lôžka. Ukladanie do pieskového lôžka: Zloženie jednotlivých vrstiev závisí od geologických podmienok a predpokladaného zaťaženia realizovanej plochy. Na vyspádovanú a zhutnenú zeminu rozhrnieme a zhutníme hrubšiu štrkovú drvinu frakcie 8 – 16, 32 – 63 alebo 0 – 63 s hrúbkou 100 až 200 mm. Podkladové vrstvy sa tiež spádujú podľa spádu budúcej plochy. Na takto zhotovenú podkladovú vrstvu rozhrnieme jemný štrk frakcie 4 – 8 mm v hrúbke asi 5 cm, stiahne sa latou a nehutní sa. Do tejto vrstvy kladieme jednotlivé dlažobné dosky so škárou 10 – 15 mm. Vzniknutú plochu vyškárujeme kremičitým pieskom alebo okrasnou farebnou drvinou s veľkosťou zrna do 4 mm. Aby sa postranne zabezpečili dlažobné dosky voľne položené do pieskového lôžka, možno tieto plochy ukončiť rôznymi obrubníkmi a lemami. Tieto prvky sa osádzajú do betónového lôžka a vytvárajú pevný okraj vzniknutej plochy.

Text, kresby a vizualizácie: Ing. arch. Miroslav Šteiner

Zdroj: časopis Urob si sám 5/2017