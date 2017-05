Jednoduchý záhradný kozub za 500 € môžete mať hotový za dva dni!

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 500 €

• rovné lôžko

z drveného kameniva s frakciou 8 – 16 mm, hrúbka 150 mm, 5 m3

jemný štrkový zásyp s frakciou 0 – 4 mm, hrúbka 50 mm – na kladenie vymývanej dlažby, 1 m3

• parkový obrubník

500 × 200 × 50 mm, 22 ks

• vymývaná dlažba

500 × 500 × 50 mm, 60 ks

• suchý betón

betonárska zmes, balená vo vreciach

po 25 kg

• prefabrikovaný záhradný kozub

NÁRADIE

• fúrik, lopata, krompáč

• gumené kladivo, vŕtačka

• elektrické miešadlo

POSTUP

1. Základová doska

Základovú dosku záhradného kozuba umiestnime na zvolené miesto.

2. Spodok

Na základovú dosku umiestnime základné spodné steny.

3. Ohnisko

Ďalším krokom je vytvorenie samotného ohniskového priestoru.

4. Nadstavba

Celý záhradný kozub ukončíme nadstavbou na osadenie komína.

5. Komín

Komín sa ukončuje tvarovkou v tvare striešky.

6. Výmurovka

Do ohniska povkladáme šamotové tehly, ktoré majú zvýšenú odolnosť proti ohňu. Hotovo!

dobré rady

Terasa pod kozubom 5 × 3 m

Na mieste, kde chceme umiestniť spevnenú plochu a záhradný kozub, odoberieme zeminu do hĺbky približne 200 mm. Výkop ohraničíme osadením parkových obrubníkov. Tie sa pre väčšiu stabilitu osadzujú do suchého betónu. Drvené kamenivo s frakciou vo veľkosti 8 – 16 mm rovnomerne uložíme v hrúbke 150 mm a mechanicky ho utlačíme tzv. žabou. Následne naň rozprestrieme 50 mm hrubú vrstvu jemného štrkopiesku s frakciou 0 – 4 mm. Do jemného štrkopiesku ukladáme dlažbu s vymývaným povrchom s rozmermi 500 × 500 mm.

Celý povrch posypeme pieskom s frakciou 0 – 4 mm. Aby sa všetky škáry medzi dlažbou dôkladne utesnili, pozmetáme ho do nich metlou. Samotná stavba záhradného kozuba je pomerne jednoduchá a vzhľadom na použitie prefabrikovaných dielov je to skôr skladačka, ktorá si vyžaduje istú formu zručnosti a jeden pár rúk navyše. Podobných kozubov je na trhu dostatočný počet vo viacerých variáciách, ale s takmer rovnakým stavebným postupom.

Text, kresby a vizualizácie: Ing. arch. Miroslav Šteiner

ZDROJ časopis Urob si sám 5/2017