Jednoduchá a pekná záhradná piecka na pizzu a iné dobroty

Kontrolný zoznam

MATERIÁL 400 €

liapor 6 €

50 l

žiaruvzdorná malta

napr. Rudomal, použil som 50 kg, (33 €/25 kg balenie)

izolačná rohož

nehorľavá, napr. Silcawool (19 €/0,61 m2)

sklotextilná sieťka

nehorľavá, napr. Silcatex-SE (2,50 €/bm)

flexibilné lepidlo

napr. Univer Bau Super Elastik (8,49 €/25 kg)

teplomer 25 €

hliníková fólia 10 €

1 balenie

králičie pletivo

zo starej ohrady

šamotové tehly 1,25 €/ks

so šamotovou múčkou, 100 ks, zohnal som si ich lacnejšie na inzerát

Náradie

murárske kladivo, vodováha

nádobka na miešanie šamotu

„špachtľa“, vedro, miešadlo

gumené kladivo

murárska varecha

uhlová brúska

diamantový kotúč

odmerka na vodu

meter, uholník

kuchynská váha

1. Podstavec Príprava na stôl so spevnenou časťou na pec v ľavom rohu. Nohy budú presne pod pecou. 2. Debnenie Šalovanie platne na stôl s otvorom na umývadlo. Samozrejme, že kari rohož bola chemicky zakotvená aj na stenu pre možné praskanie a posuny. 3. Domeriavanie „Nácvik“ nasucho, teda bez malty s mierkou 1 : 1. 4. Platňa Debnenie z „50-tky“ polystyrénu na tepelnú izoláciu dna pece. Liaporbetón – 50 l liaporu a 25 kg cementu. Pozor na množstvo vody, liapor je nenasiakavý a pláva. 5. Klince Do liaporbetónu som po obvode ešte vsadil klince na neskoršie uľahčenie prichytávania tepelnej izolácie a pletiva. 6. Dno je hotové Začíname, plášť pece je tvorený z polovičných šamotových tehál lepených žiaruvzdornou maltou. Na jar som ich 2 dni rezal. 7. Podľa plánu Rozmery tehál dna pece som si označil v prípade nutnosti ich výmeny v budúcnosti. 8. Murovanie Tehly som škároval a klinoval hneď po ukončení nového radu, spevňuje to zároveň jednotlivé poschodia pece. Výška vstupného otvoru je v 2/3 výšky pece. 9. Zakrivenie Tehly o 15 minút držia samy na mieste, takže ich stačí iba opatrne podkladať pri osádzaní a následne vyškárovať, ako som spomínal v predchádzajúcom bode. 10. Druhá klenba Má väčší priemer s otvorom na komín (dym bude pekne „vytekať“ z pece).Použil som na ňu celé tehly a pri otvore je polovičná. 11. Izolačné vrstvy Pec treba zabaliť do 50 mm vrstvy z nehorľavej rohože, obaliť silnou hliníkovou fóliou a priviazať ju králičím pletivom o klince zapustené v liaporbetóne. 12. Sieťkovanie Nemožno zabudnúť na osadenie teplomera. Následne pec treba prekryť kachliarskou sklotextilnou sieťkou a pretrieť flexibilným lepidlom. 13. Vypaľovanie Komín nie je estetický, ale zato je prispôsobený plechovej streche. Začína sa pomaličky vypaľovať, nie na maximálnu teplotu. Všetko je ok, nič neprasklo. Deň „D“, hotovo! Dobrú chuť! Mimochodom takýto posúch pri vnútornej teplote 230°C v blízkosti dna pece bol hotový za 90 sekúnd.

Moja pec na pizzu a na iné dobroty

Keďže pochádzam z malej dedinky neďaleko Bánoviec nad Bebravou a celý život som dačo s otcom vonku majstroval, život ma majstrovaním „poznačil“.

Po svadbe a po potrebných úpravách domu podľa svojich predstáv som začal premýšľať aj nad úpravami jeho okolia. Prerábka už postaveného altánku ma neuspokojila, a tak som premýšľal nad niečím užitočným a nie takým bežným. Už odmalička ma fascinovali chaty. Sladká príjemná vôňa po rozkúrení v kozube sa dala prirovnať iba k vôni pečiva, ktoré čerstvo vyberiete z pece. Poznal som ju, lebo rodičia ho nosili ako dáky „prezent“ od pekárov, ktorým sa starali o účtovníctvo. Svokor ešte priložil polienko do ohňa, keď povedal, že vonku by chcel spraviť umývadlo, a vtedy zapadli do seba všetky kocky. Spravím si pec!

Prišla zima a ja som začal študovať návody na internete. Samozrejme, že najjednoduchšie by bolo dať si pec postaviť alebo kúpiť. Na tom ale nie je nič osobné, takže tento variant som hneď zamietol. Po čase som už bol nedočkavý, a tak som si spravil aspoň výkres pece 1 : 1. Ten mi neskôr pomohol urobiť si predstavu o veľkosti stola, na ktorom pec bude stáť. Nechcel som zabetónovať celý dvor a vzhľadom na to, že som nechcel piecť chlieb pre celú dedinu, chcel som pec čo najmenšiu. Dostal som sa teda na vnútorný priemer 78 cm so vstupným otvorom na úrovni 2/3 vnútornej výšky (asi 26 cm) a šírkou 35 cm (malá pizza). Vonkajší priemer so zateplením vyšiel na slušných 115 až 120 cm, čo už je riadna plocha. Čo sa týka návodu, dačo som pridal aj sám, ale pozdravujem Luďka Lišku, od ktorého som tiež čerpal.

Po výpočtoch som začal hľadať vhodný materiál. V predajniach je všetko, ale viete, za akú cenu. Takže všetko cez internet. No a na samotnú stavbu už toho veľa nepotrebujete. (Som detailista, takže pomer šamotovej malty a šamotovej múčky bol presne 3 : 1). Samotná šamotová malta sa používa do hrúbky 3 mm, čo si pri oblom tvare pece neviem predstaviť. Všetko bolo nakúpené a ja som čakal na s manželkou dohodnutý termín, keď budem mať mesiac na „blbnutie“.

Čo by som zmenil

Možno osadenie teplomera. Výška je dobrá, ale pri vchode je predsa chladnejšie, takže teplota v peci nie je presná.

Čo ma čaká

Povrchovú úpravu už tento rok asi riešiť nebudem, ale to je už maličkosť. Na jar chcem omietnuť celú pec, obložiť jej vstupný oblúk a celý stôl. Budem osádzať ešte jeden teplomer na dvierka. Pri dne pece mávam teplotu 230 °C. Chcem vedieť, koľko je pri strope. Dorábam skrinku pod pecou. Každoročné chystanie dreva na rozkúrenie pece.

Doterajšie skúsenosti

V peci som kúril už asi 6-krát a nič neprasklo ani neodpadlo. Dokonca aj zaškárované časti držia. Tu som mal najväčší strach. Takže nie je veľmi čo meniť na postupe a pomeroch materiálov, ktoré som použil.

Môj recept na chlieb

Chlieb pečiem pri teplote asi 180 °C, ale stále to iba skúšam – tréning robí majstra. Ako prvú dávam piecť pizzu pri 230 °C (syr, mäsko, cibuľka, všetko treba pekne prepiecť), no a medzitým pečiem posúchy.

Chlebík začínam neskôr, keď je pec priadne rozkúrená.

Suroviny:

1 kg hladkej múky T650,1 lyžička soli, 1 lyžička rasce,1 kocka kvasníc (42 g), 2 uvarené zemiaky (deň vopred) a teplá voda (asi 2,5 dl).

Postup:

Necháme vykysnúť kvasnice asi 15 minút, pridáme múku, soľ, rascu, postrúhane zemiaky, pridávame vodu a vzniknuté cesto miesime asi pol hodiny. Necháme ho kysnúť na teplom mieste asi hodinu. Po vybratí ho dáme do košíka znovu podkysnúť asi 15 minút a vsadíme ho do pece.

Dobré rady

Počet tehál

Počet tehál a ich sklon nechám individuálne na výpočet každého. Mne pri priemere pece 780 mm vyšlo 19 tehál (v oblúku) s vonkajšou škárou asi 20 mm, na ktorú som použil odrezky z drevotriesky a následne po vytvrdnutí som ich vymenil za odrezky šamotu.

Plášť pece

Škáry nad 3 mm som vypĺňal klinovaním z kúskov šamotu a maltou zmiešanou so šamotovou múčkou v pomere Rudomal : múčka 3 : 1. Pozor na množstvo malty, je rýchlotuhnúca, takže si zamiešajte iba také množstvo, ktoré do 10 min. dokážete spracovať.

Text a foto: Ing. Vladimír Géci :: Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Zdroj: Časopis Urob si sám 12/2016