Ako si spraviť pred domom betónovú terasu

UROB SI SÁM

náročnosť: ++++

čas: 2 týždne

náklady: 520 €

ľudia: 1

obdobie: celoročne

MATERIÁL 519,40 €

(skutočná spotreba na terasu7,5 × 7 m, bez prístreška)

• betón 200 €

4 m3, C 12/15, cena aj s dopravou (42 €/m3)

• kari sieť 190,80 €

6 × 150 mm, 2 × 3 m, na celú plochu (15,90 €/ks)

• roxory 8,60 €

priemer 8 mm, dĺžka 1 m, 24 ks (2,15 €/6 m)

• debniace tvárnice 64,80 €

500 × 150 × 250 mm, 60 ks = 1 paleta (1,08 €/ks)

• debniace dosky 0 €

ostali zo stavby domu, spolu s rezivom

• spojovací materiál 0,20 €

klince 4 × 100 mm (1,19 €/kg)

• hydroizolácia 25 €

kupolková fólia 1 × 9 m (54,24 €/20 m2)

• prenájom stroja 30 €

hutniaca žaba, 80 kg (30 €/deň, záloha 400 €), vibrátor betónu (20 €/deň, záloha 200 €)

NÁRADIE

• fúrik, sochor, kladivo, krompáč

• píla, vodováha, meter

• laserový nivelačný prístroj

• lata na vyrovnanie betónu

(alebo elektrická vibračná lata, 2 m, 16,50 €/pol dňa)

PRACOVNÝ POSTUP

1. PÔVODNÉ SCHODY

Takto vyzerala zadná časť domu pri výstavbe. Majitelia spočiatku plánovali iba jednoduché schody.

2. NA STAROM ZÁKLADE

Neskôr, keď bol dom už takmer dokončený, sa rozhodli vytvoriť na zadnej strane domu väčšiu terasu. Čiastočne využili pôvodné základy starých stavieb.

3. SOKEL

Tam, kde základy neboli, vykopali ich do hĺbky 60 cm a na nich postavili nízke betónové steny. Materiálom z pôvodnej garáže a skladu vytvorili násyp.

4. IZOLÁCIA

Dom je od terasy oddelený výstupkovou (kupolkovou) hydroizolačnou fóliou, aby sa voda z terasy nedostávala k stenám domu. Na fotografii je chránená prímurovkou.

5. SUTINA

Podklad pod betónom tvorí jemnejší štrkopiesok, ktorým je prekrytá zhutnená stavebná sutina. Tiež je zhutnený, aby „nepracoval“ pod vrstvou betónu.

6. VÝSTUŽ

Na zhutnený podklad je potrebné položiť výstuž z oceľových sietí tak, aby prúty aj zospodu chránila aspoň 4-centimetrová vrstva betónu.

7. BETÓN

Po montáži debnenia povrch zaliali 8 cm hrubou vrstvou jemného betónu a pekne ho vyhladili. Ak sa vyhladenie nepodarí, možno ho neskôr zbrúsiť.

8. SCHODY

Podobným spôsobom sú z tvárnic postavené schody pri dome aj na vzdialenejšej strane terasy. Hoci povrch je pekný a rovný, majiteľ ho chce vydláždiť.

9. HOTOVO

dobré rady

OD HORNBACHU

Ak máte vysnívanú predstavu ideálneho priestoru na pohodové posedenie pri grile či na relax v záhrade, nesmiete zabúdať na to, aby materiál a celkový ráz terasy korešpondoval so zvyškom celej záhrady a exteriéru. Či sa už chystáte vybudovať terasu novú, alebo modernizujete starú, myslite na konštrukciu a tiež materiál, ktorý zvolíte. Dôležitá je aj veľkosť terasy, aby sa na ňu zmestilo všetko, čo na dokonalý relax potrebujete.

ORIENTÁCIA

Terasa by mala byť príjemným miestom na uvoľnenie, raňajky či večerné grilovanie na čerstvom vzduchu. Priestor, v ktorom sa vaša budúca terasa bude nachádzať, by nemal byť v blízkosti stromov najmä pre vlhkosť, ktorá zvyšuje riziko tvorby plesní a hniloby. Ideálna poloha je juhozápadná – poskytuje terase slnečné svetlo od neskorého dopoludnia až do večera.

VEĽKOSŤ

Pre 4 až 6 osôb a 1 gril by ste mali rátať s rozlohou od 20 do 25 m2. Ak chcete terasu doplniť kvetmi či dekoratívnymi prvkami, pripočítajte niekoľko štvorcových metrov navyše. Predtým, ako začnete s montážou, uistite sa, že ste mysleli aj na elektrickú prípojku na osvetlenie či elektrický gril, keďže dodatočná inštalácia káblov a zásuviek býva problematická.

MATERIÁL

Môžete siahnuť po dreve, ktoré vyžaruje teplo a prirodzenosť a je tiež príjemné na dotyk. WPC materiály sú v porovnaní s drevom odolné proti UV žiareniu, vlhkosti a poveternostným vplyvom. Takéto terasy sa vyznačujú dlhou životnosťou, ľahkou manipulá­ciou a ukladaním. Terasu môžete po­staviť aj z kameňa – či už prírodného, alebo z betónovej imitácie. Prírodný kameň má prirodzený a zároveň ele­gantný až antický vzhľad, je farebne stály a nenáročný na údržbu. Pôsobí robustne a je bezpečný aj pri chôdzi za mokra. Betónový kameň je cenovo dostupnejší, vyznačuje sa extrémne dlhou životnosťou a je jednoduchý na údržbu. Jednou z možností sú tiež dlaždice z jemnej kameniny, ktoré sa ľahko udržujú a majú dlhú životnosť, sú protišmykové, odolné proti zašpineniu a farebne stále.

Richard Klička

odborník na záhradu marketov Hornbach

Text: Stanislav Botur

Foto: Ing. Ľuboš Priščák, isifa/Shutterstock

Zdroj: časopis Urob si sám 5/2017