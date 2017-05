Ako si postaviť altánok ako z rozprávky s nákladmi pod 2 000 €

UROB SI SÁM

náročnosť: +++++

čas: týždeň

náklady: 2 000 €

rozmery: 4 × 2,5 m

ľudia: 2

obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 1 200 €

• smrekové rezivo 1,4 m3

hranoly 160 × 160 mm, perodrážkový profil na podbitie strechy 18 × 120 mm, krokvy 80 × 160 mm, štítové dosky

• náterové látky

bezfarebný prostriedok proti škodcom, plesniam a hnilobe a pigmentovaný ochranný náter na báze olejov a fermeže, ktorý dobre vsakuje a chráni drevo do hĺbky

• spojovací materiál

svorníky, nastaviteľné oceľové kovania (pätky)

• strešná krytina

pálená škridla, 12 m2

• paropriepustná fólia

• odkvapy, zvody, háky

• dve komínové tvárnice

NÁRADIE A POMÔCKY

• kvalitný skrutkovač, vŕtačka

• rebrík, kapovacia píla

• meter, lata

• bežné ručné náradie

PRACOVNÝ POSTUP

1. Farebná rozprávka

Nižšie spustená oranžová strecha, prírodná farba dreva, fľakatý komín, zelený sud, skaly − to všetko domček zútulňuje a spríjemňuje prostredie. Foto: Ján Albert

2. Od chatky

Táto strana je priateľsky otvorená obyvateľom chaty, ktorí si chcú pre zmenu trocha posedieť na vzduchu. Nábytok z „guľáčov“ je zo 4 roky sušeného dreva. Foto: Martin Rybar

3. Pekný Kozub

A pritom je to obyčajná stavebnica. Pekne pôsobí drevené debnenie z perodrážkového profilu a dobre urobený priestup komína. Foto: Ján Albert

4. Pohľad zdola

Kozub bol súčasťou oddychového miesta už pred stavbou altánka. Kvôli streche ho bolo potrebné navýšiť dvomi tvárnicami. Foto: Ján Albert

5. Konštrukcia

Z jednej strany spočíva na múriku, na tej opačnej ležia stĺpiky na základových pätkách 30 × 30 × 60 cm. Prípadné premrznutie pätiek takejto stavbe neprekáža. Foto: Martin Rybar

6. Rezivo

Spodné stĺpiky 150 × 150 mm stoja na kovaniach, ktoré možno v prípade potreby nadvihnúť a tým nastaviť výšku strechy v rozpätí niekoľkých centimetrov. Foto: Ján Albert

7. Krov strechy

Je z ľahších hranolov 80 × 160 mm spojených hambalkami do tvaru „A“. Foto: Martin Rybar

8. Pohľad od štítu

Jeden väznicový hranol je nižší ako na opačnej strane, preto sú hambalky šikmé. Foto: Ján Albert

HOTOVO

dobré rady

K altánom a pavilónom

Ak netúžite po pevnej stavbe, siahnite po pavilóne!

Daniel Brychta, odborník na záhradné projekty marketov Hornbach, radí:

Ak plánujete toto leto stráviť s priateľmi v záhrade a užívať si nielen slnečné lúče, ale aj grilovanie pod strechou, na stavbu a výber vhodného záhradného altánka či pergoly by ste mali myslieť už teraz. Rôzne typy prístreškov sú nielen estetickým prvkom, ktorý ovplyvňuje celkový vzhľad záhrady, ale majú aj praktickú funkciu – chránia pred vetrom, ponúkajú priestor na stolovanie, posedenie, oddych aj zábavu.

Pri výbere

Mali by ste dbať predovšetkým na veľkosť pozemku, členenie záhrady, štýl domu či exteriéru. Na mieste je tiež zamyslieť sa, ako budete prístrešok využívať a koľko ste ochotní doň investovať.

Altánky

Vzhľadom na svoju pevnú konštrukciu sa hodia predovšetkým do väčších záhrad. Dôležité je správne umiestnenie altánka – mal by tvoriť dominantnú časť záhradného priestoru. Pri jeho výbere by ste nemali podceňovať najmä materiál, z ktorého je vyrobený. Pre ľahkú dostupnosť a praktickosť je ideálnou voľbou drevo. Drevený altánok s krytým posedením je romantickou a praktickou stavbou, ktorú ocenia všetky návštevy.

Pavilóny

Ak nepatríte medzi fanúšikov pevných stavieb a vyhýbate sa trvalému zásahu do profilu záhrady, sú pre vás ideálnou voľbou práve pavilóny z ponuky marketov Hornbach. Pavilón zložíte jednoduchým nasadzovacím systémom pomocou skrutiek alebo zasúvacieho systému bez použitia skrutiek. Strecha môže byť z umelej tkaniny či z polyesteru s UV faktorom, ktorý vás spoľahlivo ochráni pred slnečnými lúčmi. Okrem toho môžete pomocou suchého zipsu umiestniť po bokoch pavilónu siete proti komárom, aby vás počas večerného posedenia nepríjemný hmyz neobťažoval.

Nábytok

Pavilóny možno kombinovať s ľubovoľne zvoleným záhradným nábytkom. Práve dizajn samotného pavilónu v kombinácii s rôznymi druhmi rastlín a doplnkov môže vytvoriť peknú dominantu celej záhrady.

Text: Stanislav Botur

Foto a realizácia: Martin Rybár, Ján Albert, www.drevo-vyroba.appspot.com

Zddoj: časopis Urob si sám 4/2017