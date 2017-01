Výsledky redakčného testu dostupného oscilačného multináradia

Čo by ste mali VEDIEŤ

Regulácia

Tlmenie rýchlosti zvyšuje presnosť pri rezaní a umožňuje dosiahnuť pri brúsení intenzívny úber materiálu bez toho, aby sa preťažil motor alebo prevodovka. Otočný volič rýchlosti behu motora je ovládacím prvkom, ktorý budete využívať často. Po vybalení nového pomocníka nie je na škodu prelistovať si k nemu dokumentáciu. Nejeden výrobca uvádza odporúčané rýchlosti pre jednotlivé druhy nástrojov.

Oscilácia

Kratší nástroj vykonáva vždy menší pohyb ako dlhší. Vyplýva to z podstaty oscilačného pohybu. Prevodovka otáča vretenom do strán vždy v rovnakom uhlovom rozsahu, takže dĺžka ramena rozhoduje o skutočnej dráhe. Ak si uvedomíte túto zákonitosť, rýchlo sa vám podarí skrotiť pílové listy, aby ste do rúk dostali istotu a presnosť pri precíznom skracovaní a reze. Rovnako výrazne sa to prejaví i pri brúsení.

Brúsenie

Žiadna vibračná ani oscilačná brúska nedosahuje pri práci taký výkon ako oscilačné náradie s brúsnou výbavou. Je ťažké uveriť, že s drobnou delta brúskou stiahnete v priebehu sekúnd 3-milimetrový schodík v smrekovom masíve, ktorý vznikol pri montáži. Výkon motora sa sústreďuje na malú plochu a intenzívny výkyv prináša veľký úber materiálu. Ak získate v zabrusovaní prax, i zložité úpravy a dolaďovania sa stanú jednoduchými.

Upínanie

Odnímateľný tŕň, posuvná príruba, skrutka s imbusom či koliesko so závitom – každý výrobca má svoju stratégiu pri upínaní nástrojov. Platí pravidlo, že čím jednoduchšie to ide, tým väčšiu motiváciu meniť nástroje budete pri práci mať. Nám sa najväčšmi osvedčili páčkové systémy, ktoré okamžite uvoľnia zovretie a umožnia rýchlu výmenu nástroja. Všetky systémy sa nám doposiaľ javia ako spoľahlivé, nič sa neuvoľní, nič nevypadne.

Matrice

Kontaktné polia jednotlivých výrobcov sa líšia. Stredový kríž ani okrajové body nie sú bariéra, pre ktorú by ste nemohli siahnuť po nástrojoch od alternatívnych výrobcov. Ponuka nástrojov je pestrá a každý si nájde, čo potrebuje – od diamantového pilníka cez profilovú brúsnu súpravu až po vídiovú škrabku. Profesionálne nástroje znesú intenzívnu záťaž pod rukami remeselníka, hobby náhrady však domácemu majstrovi ušetria peniaze.

Materiály

Drevo, plasty, kompozity, kov, dokonca aj murivo a stavebné tvárnice. S takouto širokou škálou možno počítať pri dokončovacích a renovačných prácach. Páči sa nám, že zmenou rýchlosti a nástrojov možno jediné náradie vyladiť na každú situáciu bez toho, aby ste vopred museli vedieť, čo vás čaká. Je však dobrou stratégiou chrániť motor pred prachom zo sadrokartónu, pórobetónu a tmelov, aby jeho mechanika netrpela.

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Až vo chvíli, keď oscilačné náradie intenzívne vstúpi do vašej práce, zistíte, ako veľmi vám chýbalo v minulosti. Už pri drobných prácach uvidíte, že dokážete ušetriť veľa času. Drobné nástroje sa dostanú v komplikovaných situáciách na miesta, na ktoré nie je možné iným spôsobom dosiahnuť. Prejaví sa to hlavne pri montážnych a renovačných prácach, pri ktorých sa musíte prispôsobiť prostrediu a situácii. Multináradie rieši problémy, ktorým sa inak nedokážete postaviť.

Selektívne rezy, zanorovanie, zarovnávanie susedných plôch či rezanie pod uhlom, pod akým sa k materiálu nedostane žiadna iná píla – to sú len prvé okamihy, pri ktorých veľkú pomoc oceníte. Prirýchlo prídete na to, že svoje doterajšie návyky môžete zmeniť iba preto, že bežné problémy dokážete vyriešiť jednoduchšie. Oscilačné multináradie rozvíja remeselné zručnosti, a ak patríte medzi tých, ktorí radi kumštujú a vymýšľajú, budete prekvapení, na čo všetko prídete.

Tempo

Frekvencia oscilácií a uhlový rozsah pohybu udávajú pracovné tempo pri každej práci. Čím vyšší je súčin oboch veličín, tým rýchlejšie práca napreduje.

Vibrácie

Ak s oscilačným náradím pracujete dlhšie ako 15 minút, praktickým doplnkom sú pracovné rukavice s tlmiacou penou. Oddialia únavu a zaistia komfort pri práci.

Prach

Je praktické, ak možno prach odsávať priamo pri práci. Nie každý model má však odsávacie príslušenstvo skutočne použiteľné.

Manévrovateľnosť

Akumulátor je na nezaplatenie, dlhý mäkký napájací kábel je nadovšetko praktický. Čím menej vás napájanie obmedzuje, tým lepšie sa viete obracať v členitom prostredí.

Výkon

Silný motor oceníte nielen pri rezaní, ale aj pri brúsení. Pri 250-wattovom motore môžete počítať i so 115-milimetrovým brúsnym diskom na renovácie.

Ako sme testovali

Montáže, renovácie a stolárske dokončovacie práce sú pre oscilačné multináradie dokonalou výzvou. Pri všetkých modeloch sa počíta s tým, že práca musí byť nielen rýchla, ale aj presná. Preto sme mali možnosť hodnotiť modely nielen pri rezaní a brúsení nedostupných miest, ale aj pri dokončovacích nábytkárskych prácach. S istotou môžeme povedať, že za posledné 2 roky sa výrazne zdokonalili a začínajú plniť to, čo od nich naozaj očakávate.

Pri hodnotení zohľadňujeme technické údaje, ktoré uvádza výrobca, nami namerané vlastnosti stroja, kvalitu a nákupnú cenu. Pri uvádzaných výsledkoch treba brať do úvahy, že test je do istej miery subjektívny, robí ho redakcia, nie certifikovaná skúšobňa.

HODNOTENIE

+++++

líder na trhu

Silný a spoľahlivý stroj, víťaz kategórie. Majster v majstrových rukách.

++++

jeden z najlepších, aký môžete kúpiť

Jeden z najlepších vo svojej profesii. Do úplnej špičky mu však niečo chýba.

+++

svoju funkciu si plní veľmi dobre

Svoju prácu si urobí dobre. Úlohy si splní, ale svojím výkonom neoslní.

++

svoju funkciu si plní

Nedostatok výkonu a málo funkcií sú pri občasnom používaní ešte znesiteľné. Nemožno mu zveriť všetky úlohy.

+

neodporúčame, týmto sa ani nezaoberajte

Na kúpu stroja nikoho nenahovárame, jednoducho v práci zaostáva. Možno osloví nižšou cenou.

TESTOVANÉ MODELY

Lidl Parkside PAMFW12 A1

Pohon: 12 V Li-ion akumulátor 1,5 Ah

Oscilácie: 5 000 – 19 000/min, 3,2°

Upínanie: rýchlopáčka s prstencom

Výbava: 1 × zanorovacia píla, 1 × škrabka, 1 × diamantová píla, 1 × 80 mm brúsna delta poduška, brúsivo, odsávanie

Akumulátor dáva tomuto modelu úplnú všestrannosť a pri drobných prácach sme nikdy nemali pocit, že by nám pripojenie k elektrickej sieti chýbalo. Otáčky motora sú stabilné a LED indikátor vopred upozorní na to, koľko energie zostáva k dispozícii. Páči sa nám nielen extrémne široký rozsah otáčok motora na jemné dokončovacie práce, ale aj veľký brúsny výkon, ktorý nezaostáva za káblovými modelmi. Biela „ledka“ nasvecuje pracovnú plochu, súprava na odsávanie funguje bez obmedzení a vďaka systému na rýchlu výmenu nástrojov máte chuť vždy siahnuť po tom najvhodnejšom.

„Kompletná súprava s príslušenstvom je zabalená v praktickom plastovom kufríku, vďaka ktorému je toto multináradie vždy v pohotovosti. Stačí len nabiť batériu.“

Určite však oceníte štíhle, ergonomické vyhotovenie. Či už treba vyriešiť opravu podlahy na chate, naostriť rýľ, alebo prebrúsiť rámy okien pred renováciou, všetko sú to úlohy pre tento model.

+ mobilita

+ výborná regulácia

Pre domácich majstrov, ktorí hľadajú pomocníka nielen na práce v dome, na chate a chalupe, ale aj na opravy v teréne, kde nie je elektrická zásuvka v dosahu.

49,99 €

lidl.sk

++++

Extol Craft 417200

Pohon: 250 W motor

Oscilácie: 10 000 – 21 000/min, 3°

Upínanie: skrutka

Výbava: 1 × zanorovacia píla, 1 × škrabka, 1 × 75 mm brúsna delta poduška, brúsivo

Intenzívne oscilácie a malá brúsna poduška strednej tvrdosti robia z tohto modelu praktický nástroj na detailné brúsenie na nedostupných miestach a na malých členitých plochách. I pri maximálnych otáčkach a plynulom rozbehu možno počítať s dobrou manévrovateľnosťou pri brúsení. Vibrácie sa do ruky prenášajú iba v malej miere. Ak však vymeníme brúsnu podušku za pílový list, okamžite zistíme, že rezu svedčí pomalé tempo, ktoré je predpokladom na dosiahnutie presnosti.

„V rukách nováčika môže podstatne zjednodušiť riešenie úloh, pri ktorých zostával so svojou dielenskou hobby výbavou doposiaľ bezradný.“

Pokiaľ ide o príležitostné rezy pri montážach, tento model vykoná svoju prácu, ak zostaneme pri dreve, kompozitných materiáloch alebo plastoch. Kovy sú preň priveľkým sústom. Ide o stroj na hobby použitie, ktorý ustojí ľahšiu renováciu interiéru, opravu nábytku či drobnejšie montáže v domácnosti.

+ mäkká spätná odozva

– chýbajúce odsávanie.

Pre víkendových domácich majstrov, ktorí hľadajú do svojej dielne prvého pomocníka z tejto kategórie na drobnejšie príležitostné práce.

69 €

extol.sk

+++

Villager VLP300

Pohon: 300 W motor

Oscilácie: 15 000 – 21 000/min, 3°

Upínanie: rýchlopáčka

Výbava: 2 × zanorovacia píla, 1 × segmentová píla, 1 × škrabka, 1 × 80 mm brúsna delta poduška, brúsivo

Silná prevodovka a výborné chladenie predurčujú tento model na plné, intenzívne nasadenie. Ak vás čaká rozsiahla renovácia okien, pri ktorých sa potrebujete zbaviť starých unavených náterov, práve tento model je pre vás najlepším riešením. Ide o vytrvalého pracanta, ku ktorému sa vám vyplatí dokúpiť 115-milimetrovú brúsnu dosku na vyhladzovanie súvislých plôch. Odsávanie nie je súčasťou výbavy, preto sa predpokladá, že budete pracovať v exteriéri.

„Nejaký čas potrvá, kým si na nezvyčajný zvuk vysokootáčkového motora navyknete.“

Vyskúšali sme si škrabanie starej podlahovej krytiny, pri ktorom sa prejavil stabilný výkon motora, máme za sebou i drobnejšie pílenia, pri ktorých by sme ocenili i nižšiu frekvenciu oscilácií. Páči sa nám, že ide o model, ktorý je konštrukčne robustný, avšak súčasne nie príliš ťažký a má dobre riešenú ergonómiu. Niekedy máte pocit, že vďaka dobrému vyváženiu sa brúsna doska sama kĺže po povrchu.

+ vytrvalosť

+ stabilný výkon

Pre drobných remeselníkov a domácich majstrov, ktorí sa venujú rozsiahlejším renovačným projektom, pri ktorých potrebujú výkonné brúsenie s veľkým úberom a príležitostný rez.

55 €

ibo.sk

++++

Ferm FDOT-250

Pohon: 250 W motor

Oscilácie: 11 000 – 18 000/min, 2,8°

Upínanie: skrutka

Výbava: 1 × zanorovacia píla, 1 × škrabka, 1 × segmentová píla, 1 × karbidová píla, 1 × 90 mm brúsna delta poduška, brúsivo

S týmto modelom musí byť každý domáci majster pripravený na nečakané úlohy. Početné príslušenstvo je uložené v prehľadnej kapsičke spolu so strojom, ktorého výkon vďaka elektronickej regulácii motora nekolíše. Ak vám nebude prekážať vyššia hlučnosť a vibrácie, ktoré sa prenášajú do rúk, počítať môžete nielen s brúsením, ale aj rezaním dreva a kompozitov. Brúsna poduška je veľká a s mäkkou podložkou na kopírovanie nepravidelných povrchov.

„Ide o ucelenú súpravu, pri ktorej nemusíte hľadať žiadne doplnkové príslušenstvo. Otvoríte kapsičku a všetko, čo vám treba, nájdete dnu.“

Škrabka ustojí väčší renovačný projekt, píly majú priemernú kvalitu na príležitostné hobby použitie. Pri reze sme mali trochu problém udržať pílu v presnosti rezu, vibrácie sú väčšie, takže stroj si žiada pevnú ruku pri vedení. Páči sa nám, že výrobca myslí i na takú drobnosť, akou je stratená či zakotúľaná upevňovacia skrutka. V balení nechýba náhradná.

+ elektronické riadenie

– vysoké vibrácie a hlučnosť

Pre všetkých, ktorí hľadajú praktického pomocníka na montážne a renovačné práce bez ohľadu na to, či ide o podlahy, obklady alebo iné drevné prvky.

69,90 €

promask.sk

++++-

Fein Multimaster Top (FMM350Q)

Pohon: 350 W motor

Oscilácie: 10 000 – 19 500/min, 3,2°

Upínanie: rýchloupínacia skrutka

Výbava: 3 × zanorovacia píla, 1 × škrabka, 2 × segmentová píla, 3 × brúsna doska (75 a 115 mm), brúsivo, tvrdokovová rašpľa, odsávanie

Žiadny iný z modelov v tomto teste nemôže súperiť s týmto profesionálnym strojom v dokonalosti odsávania prachu. Bez ohľadu na model vysávača sa prach nielenže nevíri v interiéri, ale nezostáva ani na pracovných plochách.

„Kompletná súprava redukcií na odsávanie pokryje širokú škálu modelov vysávačov.“

Páči sa nám veľmi účinné brúsenie plôch pomocou delta dosiek, veľmi dobré skúsenosti máme aj so 115-milimetrovým brúsnym diskom. Nábytok, parapety, detaily podláh či rámy okien – všade môžete čakať neobmedzenú oporu. Pri reze nás oslovil nielen rýchlosťou, ale aj čistotou bez ohorených plôch. Kvalitné príslušenstvo určené na rôzne materiály dáva na výber v širokej škále geometrií a hustoty ozubenia. Rozoberali sme nábytok, vyrezávali hnilé časti masívu a nahrádzali ich protézami, renovovali, dorezávali, „napasovávali“ – vždy s vynikajúcim výsledkom. Pridajte k tomu nízku hlučnosť a slabé vibrácie pri práci a máte dokonalý stroj s vyladenou ergonómiou.

+ regulovaný výkon s rezervou

+ výborná ergonómia

Pre stolárov a montážnikov hľadajúcich všestranné oscilačné náradie, ktoré je schopné zvládnuť i intenzívne nasadenie bez časových prestojov.

286,65 €

fein.sk

+++++

Text: Marcela Gigelová

Foto: archív výrobcov

Zdroj: časopis Urob si sám 12/2016, JAGA GROUP, s.r.o.