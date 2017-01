Veľký test reťazových píl! S ktorou sa pracovalo najlepšie?

Čo by ste mali VEDIEŤ

Výkon

Každý majiteľ reťazovej píly by sa mal naučiť udržiavať reznú sústavu v dokonalej kondícii. Hoci sa nováčikom zdá, že brúsenie pilníkom je iba pre zručných odborníkov z lesa a elektrická brúska je na sezónne použitie pridrahá, pravdou je, že bez ostrej reťaze i výkonná píla stráca dych. Nabrúsenie nemusí v domácich podmienkach trvať viac ako desať minút a nech sa k tejto výzve postavíte akokoľvek, nemožno ju obísť.

Mazanie

Ekologický olej je predpísanou výbavou strojov s každodennou profesio­nálnou prevádzkou, domáci majstri by sa podľa skúseností servisných technikov mali radšej držať motorového oleja M6AD. V nádrži, čerpadle a rozvodoch sa nemení na pevný polymér ani po ročnej medzisezónnej pauze. Potravinárske, znehodnotené, priemyselné a továrenské oleje najrôznejších druhov radšej nechajte na pokoji.

Energetika

Kvalitná predlžovačka v gumovej izolácii s dostatočným prierezom lankových vodičov alebo čerstvý benzín namiešaný v predpísanom pomere s olejom do dvojtaktných motorov sú zárukou toho, že vás pri práci neprekvapí ani výpadok motora, ani nepríjemnosť, bez ktorej by ste sa mohli zaobísť. Myslite na to, že motor je rovnako dôležitý ako rezná sústava, takže by mal dostať presne to, čo mu patrí. Iba tak si udrží otáčky a výkon.

Údržba

Vyfúkať po práci pílu kompresorom a utrieť ju handrou od oleja je štandardom pri benzínových i elektrických pílach. Ak ste sa však rozhodli pre spaľovací motor, mali by ste mať pod kontrolou aj vzduchový filter a sviečku. Nie je tajomstvom, že karburátory žiadajú pravidelné servisné nastavenie, vďaka ktorému si píla udrží nielen štandardné otáčky a výkon, ale aj spotrebu paliva pri práci a emisie na uzde.

Ergonómia

Hluk možno utlmiť slúchadlami na ušiach, vibrácie zasa potlačíte rukavicami, ktoré majú penovú, antivibračnú vložku. S hmotnosťou píly a jej vyvážením sa však budete musieť vysporiadať svojimi svalmi. Vyplatí sa preto hneď od začiatku osvojiť si správne postoje pri práci a nezabudnúť na to, že vo dvore či na chate je oveľa pohodlnejšie píliť drevo na podstavci ako naši dedovia a nie priamo na zemi či na kope, kde je uložené.

Bezpečnosť

Pri používaní reťazovej píly sú dve úrovni bezpečnosti. Tá prvá je základná – musíte vedieť s pílou pracovať tak, aby ste boli mimo rizika zošmyknutia, spätného vrhu či zachytenia obuvi a oblečenia pri práci. Za druhú treba považovať piliarske skúsenosti, pri ktorých treba brať do úvahy nielen pílu samotnú, ale aj drevnú hmotu stromu, ktorý stojí na koreni alebo padol na zem. Tu už je v hre klesanie, pnutie či nachýlenie stromu, jeho dopad na zem a odrazenie či dokonca napruženie pri odkonárovaní a skracovaní.

AKO ZABRÁNIŤ ÚNAVE

Príprava palivového dreva nemusí byť maratón, ktorý treba zavŕšiť v čo najkratšom čase. Vo chvíli, keď sa podarí z lesa alebo lúky priblížiť drevo do dvora, všetky práce môžu nabrať pomalšie, priam rekreačné obrátky. Najdôležitejšie je zorganizovať si všetko tak, aby ste sa neunavili. Každý krok pri prenášaní navyše sa pri počte polien neuveriteľne znásobí, každé jedno prekladanie navyše prináša únavu, ktorá by nemusela byť.

Niekedy trvá roky, kým vyladíte rytmus spracovania dreva tak, aby ste boli úplne spokojní. Zmierite sa s novým miestom na uskladnenie a dosychanie metrovice, vyčleníte sklad dreva bližšie ku kotolni a ak pribudne okienko, ktorým sa suché polená rýchlejšie dostanú k peci, je to na nezaplatenie. Hoci sa hovorí, že drevo hreje nielen pri kúrení, ale aj pri príprave, v dobre zabehnutom dvore to môže byť oveľa vlažnejšie ako pri prvom zbieraní skúseností.

Pohon

Benzín dáva píle v teréne húževnatosť a slobodu použitia v každom počasí, elektrina zasa tichú a bezúdržbovú prevádzku vo dvore.

Ergonómia

Hmotnosť, vyváženie, ale aj vibrácie rozhodnú o tom, ako sa budete pri práci cítiť. Ak pracujete v zábere dlhé hodiny, ide o rozhodujúci faktor.

Kapacita

Dĺžka lišty, ale aj hustota a šírka zubov na reťazi určujú kapacitné možnosti píly pri práci. To sa prejaví nielen v hrúbke guľatiny, ktorú viete narezať, ale aj v rýchlosti, akou to dosiahnete.

Výkon

Nie kapacitu píly, ale jej pracovné tempo určuje výkon motora. Sila píly sa premieta nielen do rýchlosti otáčania reťaze, ale aj do sily, ktorá sa rozpočíta na zuby v zábere.

Mazanie

Nastaviteľné mazanie lišty je cestou k úspore oleja a zníženiu prevádzkových nákladov. Suchá bučina bude žiadať oveľa viac oleja ako surové smrekové drevo.

Ako sme testovali

Je to subjektívne zbieranie dojmov a postrehov. Postavíte sa k prichystanému drevu a krátite ho dovtedy, kým sa neminie kopa alebo vás neopustia sily. Popri tom si všímate nielen to, s akou chuťou sa píla zarezáva do masívu, ale aj ako vám oťažieva v rukách. To všetko sprevádzajú vibrácie, hluk a pauzy na dolievanie pracovných kvapalín, pri ktorých si uvedomíte, že každá píla je predsa len trochu iná. Jedna sa hodí na chalupu, druhá zasa do dvora.

TESTOVANÉ MODELY

ELEKTRICKÉ

Lidl Florabest FKS 2200 E3

Pohon: elektromotor 2 200 W s priamym náhonom

Rezná sústava: Oregon 91P 3/8" low profile, 0,050“, 40 cm

Obvodová rýchlosť: 13,6 m/s

Hmotnosť: 5,4 kg

Je ľahká, bezpečná a drží stabilné pracovné tempo bez ohľadu na to, či na drevenú kozu kladiete hrubé štepiny zo živého smreku alebo sa púšťate do krátenia suchej, vlaňajšej bučiny, ktorá svojím priemerom nepresahuje vaše stehno.

„Na hladinu oleja musíte dohliadnuť intuíciou alebo cez viečko, pretože priezory sú iba málo priesvitné na to, aby ste zachytili aktuálny stav.“

Ide o pílu s veľmi dobrou ovládateľnosťou, pri ktorej únava neprichádza predčasne. Už dve sezóny s ňou intenzívne pracujeme a presviedča nás o svojej robustnosti. Ide o pílu, ktorej svedčí domácke použitie ako pri nárazových prácach na chate, tak aj pri pokojnej sezónnej práci vo dvore za domom. Tento pokojný, svižne píliaci model sa hodí nielen do skúsených rúk, ale aj tým, ktorí chcú do zručností spracovania dreva ešte len preniknúť. Prednosťou píly je tichý beh, vďaka ktorému neruší susedov.

+ spoľahlivosť

+ vyrovnaný výkon

Do domácností a pre chalupárov, ktorí hľadajú spoľahlivú a bezpečnú pílu na každoročné spracovanie palivového dreva vo dvore na celú vykurovaciu sezónu.

++++ 59,99 €

www.lidl.sk

Dolmar ES-2141 TLC

Motor: 2 000 W s prevodovkou

Obvodová rýchlosť: 13,2 m/s

Rezná sústava: Dolmar, 400 mm, 3/8“

Hmotnosť: 5,6 kg

Vezmite výkonný motor s výborným chladením, pridajte k nemu prevodovku, doplňte ho dobre vyladenou reznou sústavou a vznikne stroj, ktorý za svojou štíhlosťou ukrýva príjemnú dynamiku v záťaži. Namiesto toho, aby hnal motor pílu do sklonu, drží sa v kolmici bez veľkého presviedčania.

„Chvíľami máte pocit, že výrobca čerpal konštrukciu viac zo sveta stavebných náradí ako z lesníckej techniky.“

Táto píla je natoľko húževnatá, že je priam predurčená na použitie všade tam, kde sa očakáva intenzívne pracovné tempo bez prestávok. Ide o stroj dobre stavaný, ktorý je pri práci viac silný ako dravý. S pomalším rozbehom a dobehom reťaze pôsobí naoko ťažkopádne, ak sa však retiazka oprie o drevo, rezný výkon predstihuje vaše očakávania. Tejto píle svedčí vytrvalá práca pri rezaní hrubších priemerov, kde sa charakter píly vyrovnáva s masou materiálu. Sila stroja sa prejaví v momentoch nárazovej záťaže. Tlakové drevo i husté rozvetvenie konárov ju nepribrzdia.

+ pevné vyhotovenie

+ vytrvalosť

Pre tých, ktorí hľadajú pílu pre jej vysoký výkon v dlhodobom zábere bez prestojov a prestávok na oddych. Neprehreje sa ani sa neunaví pri veľkej záťaži.

++++- 209,90 €

www.dolmar.sk

Stihl MSE 210 C-BQ

Motor: 2 100 W, priamy náhon

Obvodová rýchlosť: 15 m/s

Rezná sústava: Stihl, 300 mm, 3/8“ P Micro

Hmotnosť: 4,6 kg

Dať píle výkon a zároveň i precíznu presnosť nie je jednoduché. V tomto prípade to však platí dokonale. Hoci máte pocit, že držíte v rukách útlu elektrickú pílu, ktorú s nadhľadom obslúži i mládenec alebo domáca pani, v skutočnosti jej dravosť v reze vôbec nechýba. Práve naopak. Bez problému si poradí so živým i suchým palivovým drevom všetkých hrúbok, takže máte pocit, akoby ste pracovali s benzínovou pílou.

„Ak zažijete pracovný víkend s touto pílou, ostatné sa vám budú zdať ako nemotorné a ťažkopádne. Svižná manévrovateľnosť je návyková.“

Páči sa nám výborná ergonómia, z ktorej vyplýva nielen veľmi dobrá a bezpečná manévrovateľnosť, ale aj nízke vibrácie, vďaka ktorým neprichádza únava ani po dlhých hodinách používania. Je to píla, po ktorej siahnu tí, ktorí hľadajú pri práci jemnosť a rozvahu. I to je dôvod, prečo po tejto píle s radosťou siahne i tesár alebo rezbár, ktorý jej presnosť a neúnavnosť využije nielen pri priečnych, ale aj pozdĺžnych rezoch.

+ výborná ergonómia

+ skvelá manévrovateľnosť

Pre tých, ktorí hľadajú výborne vyladenú pílu nielen na prípravu palivového dreva, ale aj na náročné a presné úkony v tesárstve a umeleckom rezbárstve.

+++++ 279 €

www.stihl.sk



BENZÍNOVÉ

Husqvarna 455 e-Series Rancher

Motor: 55,5 cm3, 2,6 kW

Rezná sústava: Husqvarna, 38 cm, 0,325“ (13/40“), 20 m/s

Nádrž palivo + olej: 440 + 320 ml

Hmotnosť: 5,8 kg

Dravý výkon a výborná manévrovateľnosť predurčujú túto pílu nielen na spracovanie palivového dreva vo dvore, ale aj na údržbu pozemkov a samovýrobu palivového dreva v lese.

„Neraz sme pri práci mali pocit, že ide o pílu, ktorá presahuje výkonom štandardy, ktoré sú typické pre tento veľkostný a váhový rámec.“

Ide o model s výborne zvládnutou ergonómiou, vďaka ktorej sa pri používaní cítia bezpečne aj tí používatelia, ktorí nemajú trénované, svalnaté paže. Páči sa nám nielen jej spoľahlivosť pri dlhodobom zaťažení, ale aj nízka spotreba paliva a technických kvapalín. Dekompresný ventil zjednodušuje štartovanie, beznástrojový napínač urýchľuje terénnu údržbu a nastaviteľné čerpadlo na dávkovanie oleja vyladí mazací systém ku konkrétnej drevine. Ide o modernú pílu s centrifúgovým odlučovaním triesok a antivibračným systémom, vďaka ktorému neprichádza únava pri práci predčasne.

+ skvelý výkon

+ ekonomická prevádzka

Pre tých, ktorí hľadajú všestrannú pílu nielen na spracovanie palivového dreva na skládke a vo dvore, ale aj na ľahkú ťažbu a údržbu hospodárskych pozemkov.

++++- 575 €

www.husqvarna.sk

Oleo-Mac OM GS 370

Motor: 35,2 cm3, 1,65 kW

Rezná sústava: Oregon Powersharp, 35 cm, 3/8" 20 m/s

Nádrž palivo + olej: 320 + 220 ml

Hmotnosť: 4,1 kg

Svojimi vlastnosťami a rezným výkonom ju môžeme zaradiť medzi univerzálne píly do dvora. Vďaka nízkej hmotnosti ju bezpečne obslúži aj víkendový chalupár, ktorý nie je privyknutý na väčšie objemy nárazovej práce. Aj v útlych rukách sedí pevne a pri krátení polien robí svoju prácu bez pocitu, že by jej motor nestíhal spracovať predložené sústo.

„Osvedčila sa nám vďaka nízkej hmotnosti nielen pri pílení palivového dreva na zemi pod výškou kolien, ale aj pri tesárskych prácach vo dvore.“

Ide o model odľahčený plastmi, ktorý však budí dostatočnú dôveru. Má minimum funkčných prvkov, ktoré by mohli zlyhať. Olejové čerpadlo má pevný prietok, palivovú pumpičku výrobca pre jednoduchosť vynechal, nájdete tu však netradične riešený vzduchový filter s prepínačom nasávania na letnú a zimnú prevádzku. Píla si pri reze drží stabilné pracovné tempo, motor presne ladí s dodávanou reznou sústavou.

+ všestrannosť

- čelné napínanie

Pre chalupárov a obyvateľov vidieka, ktorí každoročne závisia od palivového dreva, ktoré si svojpomocne spracujú priamo vo svojom dvore.

+++- 210 €

www.mountfield.sk

Dolmar PS-35 C-35

Motor: 35 cm3, 1,7 kW

Rezná sústava: Dolmar, 35 cm, 3/8"

Nádrž palivo + olej: 400 + 290 ml

Hmotnosť: 4,4 kg

Robustné, ale útle vyhotovenie tejto píly je stavané na intenzívnu záťaž v podmienkach, kde človek nedokáže dávať úzkostlivý pozor na náradie, s ktorým pracuje. Pri rezaní palivového dreva nás oslovila rezným výkonom, ktorý jemne prekračoval naše očakávanie. Možno to pripísať netypickému vyváženiu píly, ktoré pobáda reznú sústavu do záberu.

„Ergonómia tejto píly príjemne vybieha nad štandard svojej triedy.“

Oslovila nás nízkymi vibráciami a hladkým chodom, čo je pri nárazovej, víkendovej práci príjemným bonusom pre každého, kto sa rád vyhne prílišnej námahe. Len chvíľami sme mali pocit, že pre jej širokú rukoväť sa niekedy ľavá ruka posúvala tak, že sme namiesto kolmých polien pílili šikmé. Obratnosť pri opiľovaní, mäkká gumová rukoväť pri štartovaní, palivová pumpička na rýchle štartovanie za studena sú všetko bonusy. Beznástrojový systém na výmenu lišty a napínanie reťaze však musíte oželieť.

+ útle vyhotovenie

+ obratnosť

Pre každého, kto hľadá kompaktnú pílu nielen na spracovanie palivového dreva, ale aj na všedné, každodenné výzvy.

++++ 259,90 €

www.dolmar.sk

