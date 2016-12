Pokosové píly v redakčnom teste. Ako obstáli?

Čo by ste mali VEDIEŤ

1 Čistý rez

Dôkladne nabrúsený kotúč nie je zárukou čistého rezu. Ak má píla uvoľnený stôl a vodiaci mechanizmus vôľu a osadenie píly je príliš pružné, vzniknú odchýlky a na reznej ploche sa objavia stopy pílenia. Prejdite po reznej ploche kriedou a okamžite sa vám vyjaví rozsah nepresností. Pomáha, ak vodiaci mechanizmus namažete voskom a ruku držíte pri pílení čo najbližšie k osi pílenia. Pod skúsenou rukou je píla presnejšia.

2 Drážkovanie

Vďaka hĺbkovému dorazu možno pokosovú pílu použiť na výrobu priečnych drážok alebo dlabov na plátované spoje. A to nielen priamych, ale aj vychýlených pod rôznymi uhlami. Aby však pílový kotúč dosiahol plnú hĺbku v celej šírke obrobku, k zadnému dorazu budete musieť naskrutkovať pomocný, odstupový hranol. Ak ho primeriate k spustenému kotúču, jeho hrana musí byť pred najnižším zubom pílového kotúča.

3 Jemné rezy

Pri rezaní líšt a pri vláknitých a krehkých materiáloch možno i veľkou pokosovou pílou dosiahnuť jemnosť, ktorá zaručí hladký rez bez vytrhaných vlákien. Stačí, ak vytvoríte pod výstupnými hranami materiálu oporu, ktorá bude kopírovať reznú škáru. To zaistí vložka z plošného materiálu v tvare písmena L, ktorá zakryje stôl píly a jej zadný doraz. Aby píla vložku nerozrezala v celej hrúbke, je potrebné nastaviť hĺbkový doraz.

4 Laser

Bez ohľadu na to, či je laser napájaný batériami alebo priamo z elektrickej siete, je potrebné doladiť ho tak, aby ste z neho spoľahlivo odčítali reznú dráhu pílového kotúča. Posunom jeho projekcie si zvolíte líniu, ktorú vymedzí okraj laserovej línie. Záleží iba na vás, či ho zladíte s pravou alebo ľavou stranou reznej škáry a či bude laser na obrobku alebo v reznej škáre. Nastavenie treba upraviť pri každej zmene šírky zubov kotúča.

5 Prach

Pokosové píly vznikli pre potreby tesárov a montážnikov v exteriéri a z princípu ich konštrukcie nie sú veľmi zručné v zachytávaní prachu. Ak chcete pri stacionárnom osadení v dielni dosiahnuť účinný zber, najlepším riešením je osadiť za pílu zberný box s odsávaním. Triesky tak budú sústredene putovať na miesto zberu namiesto toho, aby sa rozlietavali po dielni. V takomto prípade môžete odmontovať zberné zásterky.

6 Rozbeh

Ak je motor vybavený elektronickou reguláciou s rozbehom, pri práci možno dosiahnuť vyššiu presnosť a bezpečnosť. Platí to obzvlášť pre modely s väčším priemerom kotúča a motorom vyladeným na vysoké otáčky. Pre pokosové píly je typická prerušovaná práca s veľkým množstvom spínacích cyklov, pri ktorých okamžite pocítite túto prednosť. Výrobcovia ju však nepoužívajú často, aby boli stroje spoľahlivejšie.

NIEKEDY TREBA PÍLU NASTAVIŤ

Ak píla nereže správne uhly vo vodorovnej rovine, treba nastaviť zadný doraz. Ukotvený je štyrmi skrutkami, ktoré sú prevlečené cez otvory s vôľou. Pílu zaaretujete v polohe 0° a zadný doraz nastavíte tak, aby po reze vznikol dokonalý pravý uhol. Po tejto úprave už budú sedieť všetky uhly správne. Píly, ktoré majú aretačné otvory priamo v kovovom štítku s uhlovou stupnicou, sa nastavujú posunom štítka. Ten je fixovaný niekoľkými skrutkami k stolu.

Vertikálna stupnica má zvyčajne dva veľké skrutkové dorazy, ktoré vymedzujú polohu 0°, 45°. Ich pootočením dosiahnete referenčné body najčastejších polôh pri pílení. Po úprave nastavenia ešte budete musieť posunúť rysku ukazovateľa tak, aby vám v krajnej, dorazovej polohe ukazovala presne na stupnicovú značku 0°. Niektoré kovové ukazovatele treba pre spresnenie prihnúť bližšie k stupnici, aby z nich bolo možné odčítať presnú polohu.

Uhly

Dobre riešená píla dokáže prekonať uhlovú hranicu 45°, hoci by to bolo iba v jedinom smere. Ak je vertikála naklopiteľná doprava i doľava, je to príjemný bonus.

Presnosť

Len modely s pevným ramenom a precíznym mechanizmom pojazdu dosahujú pri reze presnosť, ktorá je prijateľná na precízne stolárske práce.

Laser

Pomáha pri montážnych a stavebných prácach, kde namiesto kóty vo výkrese udáva uhly pokosník alebo obkreslená šablóna.

Kapacita

Priemer pílového kotúča a rozsah posunu píly priamo určujú jej kapacitu pri reze. Tá dosahuje maximum pri 90-stupňovom nastavení oboch uhlov.

Prach

Máloktorá píla dokáže zachytiť prach do zberného vrecka alebo pripojeného vysávača. Pri montážach v interiéri to môže byť kľúčové kritérium výberu.

Ako sme testovali

Ak príde reč na rezy dreva, tie priečne sa pri práci s drevom vyskytujú oveľa častejšie ako pozdĺžne. Nie je preto prekvapením, že práve na pokosovú pílu sa nájde príležitosť pri zbieraní postrehov a skúseností pri každej práci. S pílami sme pracovali pri montážnych i stolárskych projektoch, nevynechali sme však ani príležitosť zapojiť ich do tesárskej výstavby. Pokosová píla však nesmie chýbať ani pri jemnom dokončovaní, kde sa všetko točí okolo reliéfnych líšt a uhlov.

HODNOTENIE

Pri hodnotení zohľadňujeme technické údaje, ktoré uvádza výrobca, nami namerané vlastnosti stroja, kvalitu a nákupnú cenu. Pri uvádzaných výsledkoch treba brať do úvahy, že test je do istej miery subjektívny, robí ho redakcia, nie certifikovaná skúšobňa.



+++++

líder na trhu

Silný a spoľahlivý stroj, víťaz kategórie. Majster v majstrových rukách.

++++

jeden z najlepších, aký môžete kúpiť

Jeden z najlepších vo svojej profesii. Do úplnej špičky mu však niečo chýba.

+++

svoju funkciu si plní veľmi dobre

Svoju prácu si urobí dobre. Úlohy si splní, ale svojím výkonom neoslní.

++

svoju funkciu si plní

Nedostatok výkonu a málo funkcií sú pri občasnom používaní ešte znesiteľné. Nemožno mu zveriť všetky úlohy.

+

neodporúčame, týmto sa ani nezaoberajte

Na kúpu stroja nikoho nenahovárame, jednoducho v práci zaostáva. Možno osloví nižšou cenou.

TESTOVANÉ MODELY

Extol Craft 405441

Základná kapacita: 295 × 81 mm

Náklon: 52°/52° horizontálne, 45° vľavo, laser

Motor: 1 800 W, 5 500 ot./min.

Pílový kotúč: 255 × 30 × 1,6 mm

Hmotnosť: 13,3 kg

Táto hobby píla s pribaleným podstavcom je dostatočne mocná na to, aby ste sa s ňou pustili do stavby chaty, dreveného záhradného domčeka či krátenia dosiek pri obkladaní veľkej hospodárskej budovy. Vo svojej plnej kapacite hladko prechádza surovým i suchým konštrukčným masívom, hranoly 100 × 100 mm si však žiadajú dvojfázový rez. Je pomerne ľahká, vďaka čomu ju možno prenášať z pracoviska na pracovisko, jej húževnatosť je primeraná poslaniu.

„Napájací zdroj lasera niekedy vyhreje rukoväť, v ktorej je zabudovaný. To pri prvom kontakte s pílou prekvapí.“

Tak poslúži i pri finálnom skracovaní palubovkových dosiek (tzv. palubiek), laminátových podláh a ostatných prvkov v interiéri. Drobnosti však prezradia, že je ekonomickým kompromisom. Pojazd nie je úplne plynulý, nálepky s označením uhlov sa oddeľujú od podkladu a laser svieti až do výšky očí. Patrí viac do dvora ako do dielne.

+ výkon

- slabšia presnosť

S pribaleným stolom a výkonom je odrazovým mostíkom pre každého stavebníka, ktorý hľadá lacnú pílu na každú úlohu.

+++ 295 €

www.extol.sk

Lidl Parkside PZKS 1500 A1

Základná kapacita: 340 × 58 mm

Náklon: 45°/45° horizontálne, 45° vľavo, laser

Motor: 1 500 W, 5 000 ot./min.

Pílový kotúč: 210 × 30 × 2,6 mm

Hmotnosť: 12,4 kg

Dokonale čistý rez je typickou črtou tohto modelu s atraktívnou kapacitou na stolárske a montážne práce. Ide o pílu, pri ktorej cítite istotu v ruke bez ohľadu na to, či pod uhlom krátite jemné reliéfne lišty alebo skracujete plošný materiál na poličky. Páči sa nám jej kompaktné a ľahké vyhotovenie, vďaka ktorému ponúka mobilitu pri prácach vo dvore alebo v dome pri jeho rekonštrukcii.

„Je praktické, že si píla poradí s materiálom širokým až 34 centimetrov, čo je viac ako ponúkajú píly v tejto triede.“

Stôl je pevný a aretácia spoľahlivá i pri jemnom ladení uhlov, vedenie píly plynulé a motor má dostatok výkonu na širokú škálu pílových kotúčov. Zvyknúť si však budete musieť na horšiu čitateľnosť vodorovnej uhlovej stupnice, pri ktorej oceníte zabudovaný laser. Táto píla nás presvedčila o tom, že v sebe ukrýva potenciál, ktorý prekračuje očakávania domácich majstrov.

+ presnosť

- horšia čitateľnosť stupnice

Pre domácich majstrov a drobných remeselníkov, ktorí hľadajú ľahkú pílu s čistým a jemným rezom a veľkou šírkovou kapacitou.

++++ 99,99 €

www.lidl.sk

Villager VLP 1509

Základná kapacita: 300 × 92 mm

Náklon: 45°/46° horizontálne, 47° vľavo, laser

Motor: 1 900 W, 4 700 ot./min.

Pílový kotúč: 255 × 30 × 2,6 mm

Hmotnosť: 19,5 kg

Výkonný motor a obrovská hrúbková kapacita predurčujú túto pílu na remeselnícke použitie pri stavebných, tesárskych a renovačných prácach.

„Chvíľu potrvá, kým si privyknete na tuhší chod pojazdu, ktorý je osadený trochu prinízko pod osou rukoväte.“

Má robustné telo, ktoré znesie nielen intenzívnu záťaž, ale aj ťažký materiál s veľkými prierezmi. Pílili sme konštrukčné hranoly, krátili foršne a drážkovaním vyrábali tesárske spoje, pri ktorých sme mali možnosť vyskúšať si pílu v intenzívnom zábere. Páči sa nám vysoký zadný doraz s dobre čitateľnou stupnicou, výborné sú veľké ovládacie prvky, na ktoré možno siahnuť i rukavicou, poteší aj zadný rám z guľatiny, ktorý bráni preklopeniu píly. Ocenili by sme však plynulý rozbeh, ktorý by stlmil nábehový spätný ráz. Dobre čitateľný laser pomáha spresniť doladenie uhlov, presné sú i aretačné body na najpoužívanejšie uhly.

+ výkon a kapacita

- slabšia čistota rezu

Pre svojpomocných stavebníkov a remeselníkov, ktorí hľadajú mocný stroj na nasadenie v náročných podmienkach s vysokou rezacou kapacitou.

++++- 328 €

www.ibo.sk

Bosch PCM 8 S Basic

Základná kapacita: 220 × 65 mm

Náklon: 48°/48° horizontálne, 45° vľavo, laser

Motor: 1 200 W, 4 800 ot./min.

Pílový kotúč: 216 × 30 × 2,6 mm

Hmotnosť: 11,4 kg

Táto hobby píla má jemnú a presnú mechaniku, vďaka ktorej sa výnimočne hodí na montážnicke a drobné stolárske práce. Má motor, ktorý si vďaka dobrému krútiacemu momentu zachováva vysoké otáčky aj pri vyššej záťaži, pričom v ruke cítite úplnú kontrolu nad rezom. Páči sa nám, že i pri sériových, opakovaných rezoch dostávame konzistentné výsledky a vďaka spresňujúcej vložke nie je problém dosiahnuť hladký rez i pri veľmi štruktúrovaných a extrémne tenkých reliéfnych lištách.

„Presnosť a precíznosť je na prvom mieste, píla je stavaná na jemné zaobchádzanie a cit.“

Drobným prácam svedčia i netradične riešené rozširujúce stoly, ktoré poskytujú celoplošnú oporu. Pre píly tejto firmy je typický veľmi hladký chod pojazdového mechanizmu, čo je praktické aj pri skracovaní plastov, vláknitých a krehkých materiálov.

+ presnosť

+ kompaktné vyhotovenie

Pre víkendových domácich majstrov a drobných remeselníkov, ktorí hľadajú presnú skracovaciu pílu s dobrou ovládateľnosťou.

++++ 299,99 €

www.bosch-do-it.sk

Makita LS1216

Základná kapacita: 382 × 87 mm + 363 × 102 mm

Náklon: 52°/60° horizont., 47°/47° vertikál.

Motor: 1 650 W, 3 200 ot./min.

Pílový kotúč: 305 × 30 × 2,5 mm

Hmotnosť: 26,4 kg

S dvojitým pojazdom dokáže táto píla ponúknuť stolársku presnosť a tesársku kapacitu v jedinom modeli. Je uspôsobená tak, aby umožnila pílenie reliéfnych líšt až do šírky 102 mm. Pri práci sa nám páčila nielen plynulosť pojazdu a výborný záber kotúča, ale aj nižšie otáčky, vďaka ktorým dosahujú rezy veľmi dobrú čistotu. S vysokým počtom zubov a veľkým priemerom kotúča dosahuje tento model výnimočné výsledky.



„Ak sa vám žiada pracovať s ňou v teréne, v ponuke je i s mobilným stolom na kolieskach, na ktorom možno upraviť výškové nastavenie.“

Konštrukcia je pevná a poznať to na jej hmotnosti, praktický je obojstranný vertikálny náklon a laser kopírujúci hranu pílového kotúča. S touto pílou sme uskutočnili desiatky stolárskych projektov, pri ktorých sme sa ubezpečili o opakovateľnosti nastavení a výkone rezu i v húževnatých materiáloch väčších prierezov.

+ presnosť

+ kapacita

Presná a výkonná píla na náročné stolárske a montážnicke práce, ktorá svojou robustnosťou patrí aj do terénu.

+++++ 730 €

www.makita.sk





Text: Marcela Gigelová

Foto: archív výrobcov

Zdroj: časopis Urob si sám 11/2016, JAGA GROUP, s.r.o.