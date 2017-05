Kúpte si FEIN MultiMaster a získajte hneď dve výhody

Jednoducho si počas akcie kúpte jeden z akciových prístrojov FEIN MultiMaster FMM 350 QSL Top alebo AFMM 18 QSL, do 6 týždňov od nákupu sa zaregistrujte na www.fein.com/warranty, aby ste získali 3-ročnú záruku FEIN PLUS, zadajte zľavový kód a následne získate zdarma to najlepšie z E-Cut StarlockPlus. Okrem rozšírenej záruky si tak zaistíte súpravu príslušenstva, ktorá sa skladá zo 6 pílových listov E-Cut v hodnote 62 € bez DPH.

SK: FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón 031-780 82 90 / 91, www.fein.sk