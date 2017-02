Ako vyladiť dielňu do dokonalosti

Zostava dielenského nábytku PATRIOT. Foto: Mountfield

Dielňa je pre kutilov ako posvätné miesto. Takmer každý si ju postupne vylepšuje a dopĺňa, aby bol schopný vytvárať všetko, čo práve chce, alebo potrebuje a nemusel si chodiť požičiavať náradie k susedovi.

Zrekapitulujme si, čo by v správnej dielni nemalo chýbať. Keď prehliadneme základné veci, ako dostatočný priestor, svetlo alebo elektrina, nevyhnutnou súčasťou je pracovný stôl alebo ponk s odkladacími miestami a zásuvkami pre uloženie malého ručného náradia, nástrojov a ďalších drobných pomôcok.

Ideálna možnosť je postaviť si kompletnú zostavu. To znamená k ponku dokúpiť závesné skrine, pojazdný kabinet, panely pre prehľadné usporiadanie náradia, poličky, organizéry a všetky potrebné držiaky aj háčiky. Väčšinu vecí tak máte na očiach a nemusíte nič zdĺhavo hľadať.

V dielni by rozhodne nemal chýbať zverák. Záleží na každom, aké má nároky, ale k bežnej práci väčšinou stačí klasický stolný zverák.

Gola sada by nemala chýbať v dielni žiadneho kutila. Foto archív

A teraz k náradiu. Ideálna je kombinácia ručného a elektronáradia. Z ručného náradia sa správna dielňa neobíde bez základných vecí, ako sú napr. kladivo, rôzne kliešte, sady skrutkovačov (krížové aj ploché), kľúčov vrátane imbusov, vhodná je tiež aj Gola sada. Výber je rozmanitý a nakupovať môžete po kúsku, takže sa dá vybavenie dielne neustále rozširovať.

Niektoré druhy ručného náradia sa dajú skladovať v praktickom kufríku (boxe), ktorý sa dá bez problémov vziať napríklad aj na chalupu alebo do bytu.

Pre kutilské a hobby potreby postačia menšie stroje a ručné náradie s nižšími požiadavkami na presnosť, ktoré je možné doplniť najrôznejším príslušenstvom.

AKU vŕtačka PATRIOT 18 V disponuje Li-ion batériou s nadštandardnou kapacitou 1,5 Ah. Foto: PATRIOT

Najrozšírenejšie je náradie elektrické, stále obľúbenejšie sú aj produkty AKU. Ich výhodou je mobilita a nezávislosť na prívode elektriny, ale po určitej dobe práce musíte počkať na ich dobitie.

Kým pôjdete do špecializovaného obchodu s náradím, mali by ste mať jasno, čo od výrobku očakávate, ako často s ním budete pracovať a koľko peňazí do neho chcete investovať.

Z elektro či AKU náradia sú najrozšírenejšími produktmi vŕtačky, skrutkovače, v správnej dielni by nemala chýbať ani stolná brúska alebo kotúčová píla. Pre hobby použitie bezpečne stačí AKU vŕtačka.

Výber náradia by ani pri dielenskom nábytku nikto nemal podceňovať. Veď každý správny kutil sa chce vo svojej dielni cítiť ako v bavlnke, pretože je to pre neho miesto dokonalého relaxu.

ZDROJ PR článok spoločnosti Mountfield a.s.