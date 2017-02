Zatočte s arktickou zimou dokonalou izoláciou pomocou suchej výstavby

Suchá výstavba je modernou technológiou s minimom mokrých zásahov vhodná do všetkých interiérov. V posledných rokoch je súčasťou racionálneho stavebného štýlu pre výstavbu, prestavbu a renováciu stavieb. Vďaka suchej montáži izolácie miestnosť poskytne útočisko nielen pred zimou, ale vhodná je aj do vlhkých priestorov, keďže dokáže zabrániť vzniku plesní.

Základom systému suchej montáže izolácie sú pásy zo sklenej vaty a sadrokartonové dosky. Tie sa pripevnia na nosné konštrukcie a vďaka tmelu a výstužným páskam dodajú interiéru nový rozmer. Do suchej montáže sa môžete pustiť v novostavbe, ale aj v prípade rekonštrukcie starších domov či bytov. Vyhnete sa murovaniu, malte, lepidlám a ďalším zložitým konštrukčným prácam, ktoré by vám zabrali zbytočne veľa času. S komplextným postupom a výberom materiálu vám radi a ochotne poradia odborníci v Hornbachu.

Aj izolácia potrebuje ochranu proti vlhkosti

Ak sa rozhodnete pustiť sa do suchej montáže svojpomocne, sústreďte sa v prvom rade na nosné konštrukcie medzi krokvami. Priestor medzi jednotlivými fošňami konštrukcie utesnite izolačnou vatou. Odporúčaná hrúbka vatovej izolácie je aspoň 160 milimetrov. Izoláciu oceníte nielen v zime, ale aj v lete. „Zateplenie stropu a stien neslúži len na to, aby miestnosť nebola v zime premrznutá. V lete totiž zase napomáha k tomu, aby podkrovie nebolo prehriate, udržiava v ňom príjemnú klímu,“ vysvetľuje Radim Kuřátko, odborník na stavbu z Hornbachu. Aby ste zabránili prieniku vlhkosti, prikryte izoláciu medzi krokvami parotesnou fóliou, ktorej pásy nepriedušne zlepte dohromady.



Rovnaký postup aplikujte aj pri izolácii stien. Ideálnym materiálom je opäť sklená vata. Tú možno ľahko stlačiť a vďaka svojej nízkej hmotnosti je dobre spracovateľná a ľahko sa inštaluje. Využiť môžete napríklad sklenú vatu Isover Domo vhodnú pre akékoľvek tepelné alebo zvukové izolácie. Hlavne ako výplň v konštrukcii stropov sú vhodné dosky Isover Merino. Po pripevnení vatových pásov a parozábrany môžete prejsť k inštalácii vnútorného obloženia, na ktoré sa bežne využívajú sadrokartonové dosky.

Bodkou za opláštením je tmelenie špár

Po inštalácii izolačných pásov sklenej vaty a ich prekrytí parozábranou pripevnite kolmo na nosníky drevenej konštrukcie krokiev profily na uchytenie dosiek. Použiť môžete kovové alebo drevené laty, avšak dbajte na to, aby od seba neboli vzdialené viac ako 50 centimetrov. Kovové profily možno upevniť vďaka systémovým upevňovacím prvkom, zatiaľ čo u drevených si vystačíte s vhodnými skrutkami. Narežte dosky sadrokartónu do požadovaných rozmerov a pustite sa do montáže, aby ste ich s pomocou skrutiek pripevnili na všetky steny miestnosti.

Po osadení sadrokartónovými doskami zostáva zakryť špáry a upraviť rohy a sokle lištami – tie môžu byť hliníkové, plastové, ale aj drevené. Samotné tmelenie spojov nie je zložité, ale nezabudnite skontrolovať, či hlavičky skrutiek nevyčnievajú z dosiek. Ako prevenciu proti praskaniu spojov medzi doskami použite výstužné pásky. Tmel nechajte po nanesení prvej vrstvy zaschnúť a potom obrúste prípadné nerovnosti. Nanesením druhej, širšej vrstvy tmelu na špáry zabezpečíte ich pevnosť a dokončíte celú izoláciu miestnosti.

Sadrokartónové dosky

+ sú ľahké a práca s nimi je jednoduchá

+ rýchly a ekonomický postup

+ steny sú hladké a rovné z prírodného materiálu

+ steny sú variabilné možno nimi kedykoľvek predeliť/zväčšiť priestor

+ dajú sa upravovať do požadovaného tvaru

+ pri spracovaní vzniká iba malé množstvo odpadu

+ sekanie drážok a priechodov na rozvody odpadá, môžu sa totiž viesť vo voľnom priestore priečok

+ jednoduchšie umiestnenie zásuviek a vypínačov

ZDROJ PR článok spoločnosti HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.