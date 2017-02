Vykurovanie teplovzdušným kozubom: Prečo áno, a prečo nie?

Prečo kúriť?

Rýchly nábeh

Teplovzdušné kúrenie v ľahkej obstavbe dodáva teplo do polhodiny od zakúrenia. Vhodné je preto do chát, kde po príchode potrebujeme ihneď teplo. V dome či v byte ním možno ľahko prikúriť pri náhlom ochladení. Denne zasa priestor dohrejeme po príchode z práce na vyššiu teplotu ako tá, ktorú sme dovtedy udržiavali inou vykurovacou technikou. Obvyklá náplň vložky postačí od 16 do 22 hodín.

Vnímanie ohňa

Cez veľké sklo vložky máme kontakt s ohňom, čo je jeden z najlepších „televíznych programov“. Psychická pohoda pri ohni je veľkým prínosom tohto kúrenia. Psychiatri nám dávajú lieky, hoci si neraz stačí posedieť pri ohníku. Pre našinca je ohňoterapia veľmi účinná a na rozdiel od rôznych analýz a sedení je skoro zadarmo.

Ekonomika

Cena kusového dreva dosahuje 50 €/m3, čo je asi 700 kg. To je zatiaľ najlacnejší variant. Produkty z dreva – brikety, pelety a pod. – sú asi 2- až 3-krát drahšie ako klasické drevo. Z 1 kg dreva vo vložke získame asi 3 kW energie. Jeden kilowatt energie z kusového dreva vyjde asi 0,023 € a 0,04 € z brikiet. Ak použijeme drevo z miestnych zdrojov – odrezky zo záhrady, tzv. technické drevo (nevratné palety, samovýroba a iné, asi 10 €/m3), je to kúrenie skoro zadarmo.

Zriaďovacie cena, amortizácia

Kozubovú vložku s obstavbou možno zakúpiť za 900 až 6 000 €, luxusnú aj za viac, zvyčajne vás vyjde na asi 4 tisícky. Životnosť zariadenia je od 10 do 20 rokov. Cena amortizácie je teda asi 1 € denne.

Zdravie

Denným pohybom pri nosení dreva, príprave a pod. robíme aj niečo pre zdravie. Za pohyb v posilňovni zaplatíme aj 10 eur za hodinu. Pri domácej práci s drevom si môžeme túto sumu morálne odpočítať z nákladov na kúrenie.

Bytová kultúra

Ak ste vyznávači prírodného životného štýlu, znesiete v interiéri vyššiu mieru znečistenia vplyvom kúrenia.

Prečo nekúriť?

Nie ako jediný zdroj

Teplovzdušná vložka sa odporúča do trvalo obývaných objektov len ako doplnkový či náhradný zdroj vykurovania. Nemožno o nej uvažovať ako o jedinom možnom zdroji tepla. Obývacia izba by sa poľahky mohla stať zapratanou kotolňou.

Obmedzený dosah

Teplý vzduch nie je voda v ústrednom kúrení. Má obmedzený dosah. Možno ho dopraviť do vzdialenosti asi 10 m od zdroja. Ak by bola vložka jediný zdroj tepla, môže byť vo vzdialenejších kútoch chladnejšie.

Potreba Skladu paliva

Bežne sa dodáva drevo v množstve 1 m3 a viac, čo si však vyžaduje suchý a vetraný priestor. Ten však nie je vždy k dispozícii. Ak nemáte dostatočný priestor na uloženie dreva, náklady na prevádzku rýchlo narastú. Kupovať týždenne pár polienok alebo balíky brikiet nie je najekonomickejšie.

Ľahké obstavby?

Ak obývame tzv. nízkoenergetický dom, môže ho ľahká teplovzdušná vložka nárazovo prekurovať. Je to zbytočné, lebo prekúrený priestor treba ochladiť, čo sa robí spravidla vetraním a oknom uniká cenné teplo von. S vykurovaním nízkoenergetických až pasívnych domov nie je dostatok skúseností, a preto je tu vyššie riziko prekurovania. Vhodnejší bude tzv. pomalý akumulačný systém.

Nie pre alergikov

V teplovzdušných dutinách vložky a potrubí sa usádza prach. Pri kúrení sa nebadane víri v ovzduší. Aj popol môže spôsobiť problémy. Aj keď už existujú rôzne čistiace spôsoby, pre alergikov nie sú teplovzdušné vložky vhodné.

Nie pre pohodlných

Ak ste leniví na pílenie, rúbanie a nosenie dreva či vynášanie popola a čistenie, ak vám pohľad do ohňa nič nehovorí, zabudnite na kozub. Ste typ, ku ktorému sa hodí plynové či elektrické kúrenie. Otočte teda vypínačom, zabuchnite dvere a zacvičte si radšej vo fitku.

