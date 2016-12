Nie je radiátor ako radiátor! Ako vybrať ten najvhodnejší?

KÚPEĽŇOVÝ radiátor Kronos ponúka vďaka svojej konštrukcii možnosť zavesenia uterákov zo strany. Na dve zvislé rúrky s rozmermi 50 × 30 mm nadväzujú priečne rúrky s priemerom 26 mm a nenápadným trojbodovým systémom uchytenia na stenu. Pripojovacia rozteč je 50 mm. Lakovaný povrch sa vyrába v šiestich odtieňoch a štruktúrované farby v ôsmich.

Rozmery (š. × v.): 600 × 800, 600 × 1 182 a 600 × 1 670 mm

Výkon (75/65 °C): 427, 631, 889 W

Rozteč: 50 mm

Povrchová úprava do náročnejšieho prostredia

Pri umiestnení radiátorov v náročnejšom prostredí (bazény, sauny) musia byť radiátory vo vyhotovení antikoro so špeciálnou povrchovou vrstvou keramického laku.

Do stiesnených priestorov

Radiátor Rosendal je priestorovo nenáročný radiátor do kúpeľne, kuchyne, chodby a predsiene. Ido o najužší (najnižší) radiátor na slovenskom trhu a vyrába sa vo vyhotovení na šírku a na výšku. Pri vyhotovení na výšku je vybavený háčikmi na jednoduchšie zavesenie. Vyrába sa v povrchovej úprave antikoro, chróm a biely lak. Lakovaný povrch môže byť v šiestich odtieňoch a štruktúrované farby v ôsmich odtieňoch.

Rozmery (š. × v.): 115 × 1 500, 266 × 950 a 1 500, 420 × 950 a 1 500 mm, horizontálne vyhotovenie: 950 × 266 a 1 500 × 266 mm, Rosendal massive. 292 × 1 500

Výkon (75/65 °C): 175, 248, 350, 372, 525, 248, 350 a 483 W

Rozteč: 76, 228, 380, 1 022, 1 575 a 222 mm

Do kúpeľne

Kúpeľňový radiátor Helios z hliníkového dvojkomorového profilu s povrchovou úpravou pieskovaný strieborný elox a stredovou lištou vo vyhotovení lesklý chróm alebo efekt antikoro. Priečne rúrky sú z hliníka. Je možné použiť aj elektrickú vykurovaciu tyč.

Rozmery (š. × v.): 600 × 800,

600 × 1 200 a 600 × 1 680 mm

Výkon (75/65 °C): 383, 564, 777 W

Rozteč: 50 mm

Do kúpeľne, obývačky či predsiene

Radiátor Darius s háčikmi nielen do kúpeľne, ale aj do obývačky či predsiene. Umiestnenie je možné len vo vertikálnej polohe. Lakovaný povrch môže byť v šiestich odtieňoch a štruktúrované farby v ôsmich odtieňoch. Je kombinovateľný s elektrickou vykurovacou tyčou.

Rozmery (š. × v.): 326 × 1 500, 600 × 1 200, 1 500 a 1 800 500 mm

Výkon (75/65 °C): 370, 512, 647, 889 W

Rozteč: 276 a 552 mm

Elektrické vykurovanie

Rebríkový radiátor KORALUX RONDO CLASSIC – E je elektrické priamovykurovacie teleso s prehnutými profilmi. Je vybavené elektrickým vykurovacím telesom s obmedzovačom teploty naplnené nemrznúcou zmesou do priestorov s poklesom teploty do -10 °C. Umiestnené môže byť na stene vo zvislej polohe.

Rozmery: výška – 700, 900, 1 220, 1 500, 1 820 mm, šírka – 445, 495, 595, 745 mm

Výkon: 200 – 700 W

Pripojenie elektrických radiátorov

Elektrické vykurovacie telesá sa pripájajú na pevný elektrický rozvod prívodným káblom do inštalačnej krabice. V prípade elektrického vykurovacieho telesa bez integrovaného regulátora teploty možno využiť upravený prívodný kábel na pripojenie do sieťovaj zástrčky.

Energeticky úsporné vykurovanie

Radiátor Radik RC Line VK je energeticky úsporné doskové vykurovacie teleso s riadeným zatekaním, s hladkou čelnou doskou a pravým spodným pripojením. Riadené zatekanie umožňuje plné uzatvorenie vykurovacej vody zadnou doskou. Počas väčšiny vykurovacej sezóny tak možno využívať sálavú zložku len z prednej dosky, čím sa docieli tepelná pohoda pri nižšej teplote vzduchu v miestnosti. Ušetrí sa 15 % ročných nákladov na vykurovanie. www.korado.cz

Rozmery: výška – 300, 400, 500, 600, 700 a 900 mm, dĺžka – 400 až 2 000 mm

Výkon (75/65 °C): 291 – 5 296 W

Pripojovacia rozteč: 50 mm

Na kombinovanie s tepelným čerpadlom

Vykurovacia lavica Koraline LV je vybavená najnovšou technológiou. Univerzálne vyhotovenie s vysokou účinnosťou aj pri nízkom teplotnom spáde na vykurovanie tepelnými čerpadlami. Využíva úsporné ventilátory s elektromotorom a minimálnym príkonom. Okamžite reaguje na zmenu teploty v miestnosti. Typická je veľmi tichá prevádzka, hodí sa do suchého prostredia.

Rozmery: výška – 150 mm, dĺžka – 900 až 2 800 mm

Výmena starých radiátorov za nové

Radiátor Radik Klasik – R je doskové vykurovacie teleso na výmenu starých radiátorov za nové. Je upravený na rýchlu náhradu článkových liatinových alebo oceľových radiátorov s pripojovacou roztečou 500 mm. Výška 554 mm zaručuje jeho bezproblémovú montáž namiesto starého radiátora. Má ľavé alebo pravé bočné pripojenie a určený je k vykurovacím sústavám s núteným alebo samospádovým obehom.

Rozmery: výška – 554 mm, dĺžka – 400 až 2 000 mm

Výkon (75/65 °C): 366 – 4 514 W

Pripojovacia rozteč: 500 mm

Do agresívneho prostredia

Radiátor Radik Klasik – Z je pozinkované doskové vykurovacie teleso s bočným pripojením. Určené je do prostredia so zvýšenou požiadavkou na ochranu pred koróziou, napr. do priestorov s vlhšou a agresívnejšou mikroklímou. Môže mať ľavé alebo pravé bočné pripojenie na vykurovacie rozvody, hodí sa k vykurovacím sústavám s núteným alebo samospádovým obehom.

Rozmery: výška – 300, 400, 500, 600, 700 a 900 mm, dĺžka – 400 až 2 000 mm

Výkon (75/65 °C): 165 – 6 656 W

Pripojovacia rozteč: H-54 mm

Výmena radiátorov

Výmena štyroch radiátorov netrvá dlhšie ako 5 hodín. Musí ju realizovať inštalatér alebo odborná montážna firma. Rekonštrukciou vykurovacej sústavy možno ušetriť 20 až 30 % ročných nákladov na vykurovanie. Výmenu radiátorov môžete realizovať aj počas vykurovacej sezóny. V takomto prípade sa odporúča použiť zamrazovaciu súpravu, ktorá zmrazí vodu priamo v rozvodoch.

Na vykurovanie zimných záhrad

Terasové sálavé teleso Ecosun Terrace Heater je určené na zónový ohrev zimných záhrad, lodžií, zastrešených balkónov alebo terás, teda do priestorov, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi. Panely je možné použiť pri teplotách, ktoré neklesajú pod približne +10 °C. Panely sú vybavené dvojmetrovým pripojovacím vodičom ukončeným vidlicou. Súčasťou panelu sú aj stenové výklopné závesy, ktoré umožňujú inštaláciu panelu pod náklonom. Minimálna výška inštalácie je 1,8 m nad podlahou (spodná hrana panelu), pri podstropných inštaláciách musí byť medzi stropom a hornou hranou panelu min. 300 mm. www.fenix.sk

Rozmery: 1 080 × 140 × 45 mm alebo 1 580 × 140 × 45 mm

Výkon: 1 000 alebo 1 500 W

Napájacie napätie: 230 V/50 Hz

Na vykúrenie domu, kancelárie či ordinácie

Sálavý konvektor Ecoflex Premier je vybavený presným elektronickým termostatom (presnosť 0,1 °C) s pilotným vodičom. Konvektor tvorí lakovaná karoséria z oceľového plechu, perforovaná čelná mriežka, elektronická riadiaca jednotka a lamelové vykurovacie teleso vytvárajúce sálavú zložku. Povrch konvektora vrátane čelnej mriežky je ošetrený bielym komaxitom. Vykurovacie teleso sa inštaluje pevne na stenu s pripojením prívodného vodiča do inštalačnej krabice. Má tri režimy vrátane protimrazovej teploty (+7 °C). Sálavé konvektory sú vhodné predovšetkým na vykurovanie bytov a rodinných domov, ale aj kancelárií, ordinácií, dielní a pod. www.fenix.sk

Rozmery: 600 × 450 × 115 mm, 800 × 450 × 115 mm alebo 1 000 × 450 × 115 mm

Výkon: 1 000, 1 500 alebo 2 000 W

Napájacie napätie: 230 V/50 Hz

Sálavé konvektory

Klasické priamovýhrevné konvektory sa tešili najväčšej obľube v polovici deväťdesiatych rokov, v posledných rokoch sa však na trhu objavili moderné veľkoplošné nízkoteplotné systémy vykurovania a na chvíľu sa zdalo, že doba konvektorov je nenávratne preč. Trvalý záujem zákazníkov však ukázal, že tieto výrobky majú na trhu svoje miesto. Pre moderné sálavé konvektory a panely je typický estetický vzhľad, jednoduchá inštalácia a regulácia. Nové moderné konvektory sa dajú riadiť bezdrôtovou reguláciou. Preto nachádzajú využitie nielen v novostavbách, ale predovšetkým v priestoroch, v ktorých nahradia dosluhujúce konvektory bez potreby zásahov do existujúcej elektroinštalácie. Obyvatelia rodinných a bytových domov realizovaných v čase najväčšieho rozmachu klasických konvektorov tak majú možnosť veľmi jednoducho rekonštruovať existujúci vykurovací systém a nahradiť morálne zastarané konvektory novými. Zatiaľ čo bežný konvektor odovzdá prakticky 100 % energie výhradne konvekciou (prúdením), sálavý konvektor odovzdá min. 50 % tepelnej energie sálaním. Kombinuje tak výhody infračerveného sálavého vykurovania (úsporná prevádzka, rovnomerné rozloženie teplôt) a konvekčného vykurovania (dobrá dynamika, výhodný pomer cena/výkon). V smere sálania konvektora je taktiež čiastočne eliminovaný efekt tzv. studenej podlahy.

Aj v dielni môže byť teplúčko

Sálavý konvektor Solius je tvorený karosériou z oceľového plechu, čelnou mriežkou, elektronickým termostatom (presnosť 0,1 °C), pilotným vodičom a lamelovým vykurovacím telesom. Povrchovo je upravený bielym komaxitom. Vykurovacie teleso je určené na pevnú nástennú inštaláciu s pripojením prívodného vodiča do inštalačnej krabice. Je určené predovšetkým na vykurovanie bytov a rodinných domov, ale aj kancelárií, ordinácií, dielní a pod. www.fenix.sk

Rozmery: 520 × 450 × 98 mm, 595 × 450 × 98 mm, 815 × 450 × 98 mm alebo 1 035 × 450 × 98 mm

Výkon: 750, 1 000, 1 500 alebo 2 000 W

Napájacie napätie: 230 V/50 Hz

Text: Andrea Dingová v spolupráci s firmami Fenix Slovensko, KORADO, P.M.H. Invest & Trade

Foto: archív firiem

Zdroj: časopis Urob si sám 11/2016, JAGA GROUP, s.r.o.