Spálňa pod šikmou strechou? Pri jej navrhovaní myslite na tieto štyri zásady

Súčasné trendy potvrdzujú, že menej je niekedy viac. Spálňa nepotrebuje množstvo nábytku a doplnkov. Stačí kvalitná posteľ a odkladacie priestory – skriňa a nočné stolíky. Zariadiť túto miestnosť premyslene, jednoducho a zároveň útulne môže však niekedy byť výzvou. Tieto štyri zásady vám môžu čiastočne dopomôcť k tomu, aby ste sa v spálni vždy cítili príjemne.

1. Stavte na svetlé farby

Určite nič nepokazíte svetlými alebo pastelovými farbami – ideálne, keď ich skombinujete s kontrastným doplnkom, ako je koberec alebo vankúše; či s dizajnovými vnútornými roletkami VELUX na strešných oknách. Tie vznikli v spolupráci so svetovými dizajnérmi a prinesú do spálne šmrnc a originalitu. Základom pre následné kombinovanie zariadenia však určite sú svetlé steny v kombinácii s jednoduchými líniami a dostatkom denného svetla.

Svetlé farby podporia priestrannosť spálne. zdroj VELUX

2. Nepodceňujte množstvo denného svetla

Striedanie prirodzeného svetla a tmy vplýva na váš tzv. cirkadiánny rytmus, teda na kolobeh a vnímanie tela počas 24 hodín. Ak sa ráno vystavíte dostatočnému prísunu denného svetla, vaše telo si uvedomí, že je ráno.

O dostatok prirodzeného svetla sa postarajú okná – fasádne alebo strešné. Ich kombinácia vám prinesie intenzívnejší zážitok. „Tak, ako by telo malo byť vystavené svetlu počas dňa, malo by vnímať aj tmu počas noci. Preto treba využívať tieniace doplnky a vyťažiť z nich maximum. O to, aby vás ráno prebudili lúče slnka, sa môže postarať aj systém diaľkového ovládania tienenia. Napríklad VELUX INTEGRA®, ktorý ovláda strešné okná, má k dispozícii program Dobré ráno. Ten ich v určenom čas otvorí a odtiahne tieniace doplnky,“ vysvetľuje architektka Klára Bukolská zo spoločnosti VELUX.

3. Spite v úplnej tme

V súvislosti s cirkadiánnymi rytmami by ste mali dbať aj na vytvorenie úplnej tmy počas spánku. Je veľmi dôležité dopriať si kvalitný spánok. Ak sa ráno budíte unavení, nemusí to byť vina matraca - možno váš partner svieti stolnou lampou do neskorých nočných hodín, alebo do spálne presvitá pouličné osvetlenie. Počas spánku by v spálni mala byť absolútna tma. S týmto problémom hravo pomôžu tieniace doplnky – či už vonkajšie rolety alebo úplne zatemňujúce vnútorné roletky. Ich diaľkové ovládanie vás zbaví starostí a prinesie vám maximálny komfort.

Úplne zatemňujúce tieniace doplnky sa postarajú o váš kvalitný spánok nielen v noci, ale aj počas dňa. zdroj VELUX

4. Nebojte sa vetrania

Ak nie ste zástancami vetrania, verte, že je vhodné si tento zvyk osvojiť. Otvoriť okná by ste mali niekoľkokrát denne, v spálni však primárne ráno po zobudení, poobede po návrate z práce a večer pred spaním. Podstrešné priestory vám ponúkajú možnosť efektívneho vetrania – prostredníctvom tzv. komínového efektu. „Pri komínovom efekte je dôležité otvoriť viaceré okná naraz, ktoré sú umiestnené nad sebou alebo oproti sebe. Nahromadený, teplejší vzduch stúpa nahor, pričom otvára cestu čerstvému, studenému vzduchu, ktorý prichádza spodnými oknami. Takto postačí len niekoľko minút, aby sa kompletne vymenil vzduch v interiéri,“ dopĺňa architektka.

Pokiaľ na pravidelné vetranie nie ste zvyknutí, môžete sa spoľahnúť na systém VELUX INTEGRA® – môžete si nastaviť otváranie okien v časoch, ktoré vám vyhovujú. Systém otvorí okná a vy sa budete tešiť z množstva prichádzajúceho čerstvého vzduchu. Jeho súčasťou je aj dažďový senzor, ktorý v prípade začínajúceho dažďa automaticky uzavrie otvorené strešné okno.

Ak máte v pláne stavať a uvažujete nad projektom, mali by ste si dať pozor na to, aby okná prepájali interiér s exteriérom. Na prízemí domu to je vcelku jednoduché dosiahnuť; no pokiaľ máte spálňu na poschodí pod šikminou, okno by malo byť v takej výške, aby vám poskytlo dobrý výhľad aj pri sedení. Ak uvažujete nad strešnými oknami, popremýšľajte nad ich inštaláciou nad posteľou. Počas jasných nocí si tak budete môcť vychutnať romantiku pod hviezdnatou oblohou. Ak vás bude svetlo hviezd a mesiaca počas spánku rušiť, prostredníctvom systému VELUX INTEGRA® jednoducho zatiahnete rolety a budete spať ako v bavlnke.

Dostatok čerstvého vzduchu vám spríjemní večerné zaspávanie i ranné vstávanie. zdroj VELUX

www.velux.sk/zdrave-byvanie

ZDROJ PR článok spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.