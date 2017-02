Nová hobby krytina pre domácich majstrov

Záhradné domčeky, prístrešky a hospodárske budovy rýchlo a spoľahlivo zastrešíte novou asfaltovou krytinou. „Ide o novinku na slovenskom trhu, o krytinu Icopal 3D® Easy. Jej aplikácia si nevyžaduje žiadne špeciálne náradie,“ vysvetlil Rastislav Szeredy, produktový manažér spoločnosti Icopal a.s. Potrebný je iba meter, klince, kladivo, asfaltové lepidlo a orezávač.

Domáci majstri zvládnu aplikáciu krytiny aj sami – s použitím základného náradia. zdroj: Icopal

Ušetrí čas aj peniaze

Ide o spoľahlivé, estetické, ekonomické a časovo nenáročné riešenie zastrešenia. Pri vývoji hobby krytiny kládli vývojári dôraz na možnosť jej širšieho použitia a zároveň nenáročnej aplikácie. Výhodou je, že krytinu možno aplikovať aj mechanickým kotvením, bez použitia otvoreného ohňa. „Icopal 3D® Easy je odolný asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom s hrúbkou 3 mm a dĺžkou 5,5 m, s hrubozrnným posypom na povrchu pásu,“ upresnil R. Szeredy. Krytina sa dodáva v praktických kotúčoch, ktorých preprava je jednoduchá, manipulácia s nimi pohodlná a nosenie ľahké. Vhodná je pre šikmé strechy so sklonom od 10° do 65°. Vylepšení má však oveľa viac. Okraje pásu tvorí silikónová fólia, ktorá sa počas aplikácie mechanickým kotvením odstráni a vznikne samolepiaci spoj. To značne uľahčuje a urýchľuje jej montáž.

Montáž krytiny je rýchla a ľahká aj vďaka samolepiacim spojom. zdroj: Icopal

Estetická a odolná

A čo ešte zaváži u samotných domácich majstrov? Napríklad porovnanie s inými bežne dostupnými riešeniami: Čas na aplikáciu krytiny Icopal 3D® Easy je až o 80 % kratší ako pri šindľoch a oproti nim dochádza dokonca k úspore až 80 % kotviacich prvkov (klincov). Narozdiel od iných typov strešných krytín umožňuje Icopal 3D® Easy aj ľahké opracovanie detailov, a to s použitím samotnej krytiny, ktorá je vďaka modifikácii ohybná. Tým sa zminimalizujú náklady na montáž a vzniká aj minimum odpadu. Ďalšou výhodou je, že pri montáži netreba pod krytinu pokladať podkladový pás ani fóliu. Výsledkom je strecha prístrešku či záhradnej chatky, ktorá je odolná voči mechanickému poškodeniu aj poveternostným vplyvom. „Krytina má nízku hmotnosť, dokonalú vodotesnosť a vysokú funkčnú odolnosť pri nízkych i vysokých teplotách. Poskytujeme na ňu 10-ročnú záruku. K dispozícii sú dva veľmi estetické vzory – červený a hnedý,“ odporúča R. Szeredy.

Montážne návody pre domácich majstrov sa nachádzajú na stránke www.3d.icopal.sk. ​