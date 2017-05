Vyberte si dobrý plot

Okrem toho, že plot chráni vaše súkromie, má aj estetickú funkciu – dotvára nielen dom ale aj jeho okolie. Investícia do oplotenia nie je záležitosť na dva – tri roky, ale na dlhší časový úsek, preto sa oplatí do neho investovať, aby čo to vydržal.

Čo zohľadniť?

Typ oplotenia vyberajte podľa viacerých kritérií – typovo by mal pasovať k celkovej architektúre domu, je potrebné zvoliť vhodný typ materiálu s ohľadom na trvácnosť. Vyberať možno aj podľa náročnosti z hľadiska údržby, požadovaných funkcií a zohľadniť aj vaše finančné možnosti. Obľúbené drevo a kov vyžadujú pravidelnú údržbu, no existujú aj materiály, ktoré sú takmer bez údržbové a s dlhou životnosťou.

Výhody betónových tvárnic

K takým možno radiť stále aktuálne a najčastejšie používané betónové tvárnice. Betónové prvky a liaty betón sú obľúbené najmä pre jednoduchosť a rýchlosť zhotovenia. Ich najväčšou prednosťou je dlhá životnosť a takmer nulové náklady na údržbu. Výborne chránia pozemok, sú odolné voči poveternostným podmienkam a vytvárajú protihlukovú bariéru. Spoločnosť Premac má vo svojej ponuke niekoľko typov plotových tvárnic s rôznym farebným a povrchovým vyhotovením. Obľúbené sú najmä materiály a dekory, ktoré imitujú kameň, mramor, či tehlu. Sú aj výborným podkladom pre popínavé a previsnuté rastliny a dreviny, vďaka ktorým bude mať oplotenie prírodnejší ráz.

Maclit – tvárnice so štiepaným povrchom

Veľmi atraktívne oplotenie vášho domu alebo záhrady ponúkajú tvárnice Maclit, ktoré pripomínajú žulu či nahrubo opracovaný kameň. Betónové plotovky v 8-mich zemitých farbách v kombinácii so špeciálnym opracovaním štiepaného betónu budú pôsobiť veľmi prírodne. Uplatnia sa ako súvislý betónový plot, ktorý zabezpečí maximálne súkromie, alebo ako plot doplnený drevenou výplňou či zámočníckym kovaním. Plotový systém Maclit nájde svoje uplatnenie najmä tam, kde je kladený veľký dôraz na dlhú životnosť. V ponuke nájdete tvárnice v štandardných rozmeroch ako aj obklady a krycie a pilierové platne.

Granublok – plot s antickou patinou

Granublok sa vyznačuje povrchovou úpravou z otĺkaného betónu, ktorý dodáva tvárniciam historický nádych. Vyrába sa v štyroch farebných odtieňoch – sivej, grafitovej, okrovej a hnedej farbe. Plotový systém je ideálne prepojiť s dlažbou Graniko alebo Granum, čím získa exteriér jednotný vzhľad. Tak ako pri plotovom systéme Maclit aj pri tomto plote je možnosť kombinácie s drevenou výplňou alebo zámočníckym kovaním. Výborne sa hodí tam, kde chcete navodiť dojem starobylého, ošúchaného shabby chic štýlu.

Cityflair – novinka s exkluzívnym nádychom

Plotové tvárnice Cityflair sú najhorúcejšou novinkou spoločnosti Premac, ktorá bude dokonale ladiť s dlažbovým systémom toho istého radu. Ich veľkou prednosťou je veľmi rýchla výstavba celého oplotenia ako aj okrasných múrikov, vďaka vytvoreným perám a drážkam po bokoch tvárnic, ktoré slúžia na účelné prepojenie jednotlivých prvkov. Tie možno zakončiť krycími platňami alebo podľa uváženia – zasadiť do nich živé rastliny. Špeciálne pilierové tvárnice a príslušné krycie platne dopĺňajú plotový systém Cityflair a zaisťujú neobmedzený priestor pre kreativitu. Cityflair spolu s doplnkami nájdete v ponuke v dvoch farebnostiach – biely mramor a grafitový čadič.

ZDROJ PR článok spoločnosti Premac spol. s r. o.