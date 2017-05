Tepelná pohoda bez zateplenia

Minimálna spotreba energií na prevádzku domu

Pokiaľ sa rozhodnete začať so stavbou nového domu, musíte si ujasniť, aký dom si chcete postaviť. Dnešná doba jasne napovedá, že by to malo byť nízkoenergetické a pasívne bývanie. Teda dom, ktorý má minimálnu spotrebu energie, svojou prevádzkou vytvára menej odpadov vznikajúcich napríklad pri vykurovaní a ohreve vody v dome a tým je aj šetrnejší k životnému prostrediu.

Azda každý nový stavebník chce mať pekný, moderný dom, v ktorom sa bude aj lacno bývať. Teda náklady na vykurovanie, ohrev teplej vody aj na celkové komfortné bývanie, budú čo najnižšie. Práve tieto položky sú rozhodujúcou kapitolou domáceho rozpočtu a ich znižovanie ide často na úkor komfortu a spokojného bývania.

Na mieste je teda otázka, či a ako je možné dosiahnuť energeticky nenáročné bývanie, ako vytvoriť energeticky nenáročný dom alebo budovu. Pred pár rokmi bola táto otázka veľmi diskutovaná predovšetkým z pohľadu použitia zodpovedajúceho muriva, ktoré často muselo byť vybavené vonkajšou izoláciou.

Voľbou jednovrstvovej alebo viacvrstvovej – zloženej konštrukcie obálky domu môžeme vystavať nenáročný nízkoenergetický dom.

Zatepľovať nový dom je hlúposť

Jedným z možných variantov je viacvrstvová – zložená konštrukcia obvodovej steny nového domu. Pri nových budovách je však použitie vonkajšej izolácie problematické. Okrem kratšej životnosti vonkajšieho zateplenia, možnosti mechanického poškodenia fasády, je tu ešte ďalší problém. Je to vlhkosť. Pokiaľ sa postaví nový dom, trvá nejaký čas, kým stavba vyschne. V praxi sa však zateplenie aplikuje ihneď po jej dokončení. Najmä pri nekvalitne zhotovenom zateplení sa stáva, že vlhkosť nemôže uniknúť z plášťa domu a kondenzuje sa v murive. Výsledkom je vznik zdraviu nebezpečných plesní vnútri domu, ktoré sa len veľmi ťažko odstraňujú. Vonkajšia izolácia domu môže mať svoje opodstatnenie pri starších budovách alebo starších rodinných domoch. Pokiaľ si majitelia domu obvodový plášť zateplia, môžu ušetriť náklady za energiu, najmä na vykurovanie.

Zo skúseností projektantov i samotných stavebníkov je možné konštatovať, že zatepľovať nový dom je v dnešnej dobe nezmysel a jemne povedané aj naivná hlúposť.

Tehly HELUZ Family nepotrebujú zatepľovať

Moderné tehly kombinujú najlepšie vlastnosti tradičných tehál, ako je pevnosť, kvalita a dlhá životnosť. Vďaka neustálym inováciám a vyspelým technológiám dokážu súčasné tehlové bloky ponúknuť vynikajúce vlastnosti, ktoré bezo zvyšku naplnia i tie najprísnejšie nároky na dnešnú stavbu. Moderná stavba prebieha rýchlo a jednoducho. Brúsené tehly, presné tvarovky, suché murovanie, tenkovrstvové škáry alebo murovanie na penu a na lepidlo – s HELUZom ide stavba rýchlo od ruky. Napríklad tehly HELUZ FAMILY 2in1 sú plnené guľôčkami z penového polystyrénu a ten je paropriepustný. Preto neexistuje žiadne riziko, že sa vodné pary budú v dome kondenzovať, ale naopak. Dokážu uniknúť na povrch budovy. Aj z tohto dôvodu je bývanie v domoch, kde sa používajú tehly s patentovanou integrovanou izoláciou, zdravšie a je v nich veľmi príjemná klíma.

Potrebný komfort a lacné bývanie

Obdobné vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, vhodné na stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov majú aj ďalšie tehlové bloky ako HELUZ Family, alebo HELUZ STI.

Dnes už teda platí, že žiadne dodatočné zatepľovanie nie je nutné. Vďaka nosným i tepelnoizolačným parametrom jednovrstvovej konštrukcie z tehlových blokov od spoločnosti HELUZ už nemusíte zatepľovať. A pritom krátky čas výstavby šetrí peniaze a hrubú stavbu je možné dokončiť za niekoľko týždňov.

Sami sa presvedčíte, že s týmito murovacími materiálmi si vytvoríte nízkoenergetický alebo pasívny dom, ktorý vám vytvorí potrebný komfort a predovšetkým lacné bývanie.

www.heluz.sk

ZDROJ PR článok spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.