Revolúcia v stavebníctve: Ktorý materiál je pevný a zároveň sa s ním stavia neuveriteľne rýchlo?

Habito, nová generácia steny, sa vzďaľuje od klasického chápania sadrokartónu a približuje sa ku klasickým murovacím materiálom ako tehla alebo tvárnica. V niektorých parametroch dokonca vykazuje lepšie vlastnosti. Na základe odporúčaní sa ju rozhodla otestovať aj mladá Bratislavčanka Veronika, ktorá sa nedávno nasťahovala do nového bytu. Keďže išlo o novostavbu a v bytoch bolo vopred stanovené kde a v akej kvalite budú jednotlivé priečky namontované, rozhodla sa byt dokončiť podľa vlastných predstáv. „Z dlhodobého hľadiska som chcela stenu, ktorá bude spĺňať najvyššie atribúty pevnosti a nosnosti. Všetky tieto atribúty dokonale spĺňa Habito,“ vysvetľuje Veronika.

Práca s týmto typom sadrokartónovej dosky síce nie je zložitá, no vyžaduje si istú odbornosť a technickú zdatnosť. Pri nedodržaní pracovného postupu by materiál nemusel spĺňať jednotlivé parametre. „Z vlastnej skúsenosti odporúčam montážnika, ktorý už s rovnakým alebo podobným materiálom pracoval,“ hovorí mladá Bratislavčanka.

Veronika sa preto obrátila na Kristiána Kohúta, ktorý je držiteľom preukazu montážnika od firmy Rigips. „Aj keď ide o vysoko pevnostnú dosku, montážne postupy sú podobné ako pri bežných doskách. Jedinou výnimkou je skrutkovanie, pri ktorom je potrebné použiť špeciálne skrutky do tvrdých dosiek,“ objasňuje Kohút, ktorý sa momentálne zaškoľuje na najvyšší stupeň odbornosti. Ten si vyžaduje minimálne trojročnú prax so sadrokartónovými systémami.

Veronika si tak vďaka pevnej priečke vytvorila šatník a predelila spálňu s obývačkou. Na jednu takúto stenu dokonca nainštalovala biokrb. „Jej najväčšou výhodou je kotvenie predmetov. Televízor, policu alebo skrinku si veľmi jednoducho ukotvíte tam, kde si želáte. Stačí vám len skrutka do dreva priemerom 5mm a dĺžkou o 10mm väčšou ako je hrúbka samotnej dosky,“ vysvetľuje montážnik Kristián Kohút.

Nová generácia steny sa vyznačuje nadštandardnou nosnosťou. Únosnosť jedného kotviaceho bodu je 25 kilogramov. Na zavesenie ľahkých predmetov s hmotnosťou 1 až 2 kilogramy stačí do nej zatĺcť jeden bežný klinec. „My sme napríklad televíziu zavesili na štyri skrutky. A drží to tak pevne, ako keď sa montuje do bežnej murovanej steny,“ dodáva. Dosku je navyše možné kedykoľvek premiestniť alebo odstrániť podľa vašich aktuálnych potrieb.

Ďalším pozitívom je, že v porovnaní s pórobetónovou priečkou dokáže výrazne zlepšiť vzduchovú nepriezvučnosť, čím zvyšuje akustickú pohodu vášho domova. „Keďže mám túto priečku medzi spálňou a obývačkou, v spálni môžem nerušene spať, aj keď je v druhej miestnosti zapnutý televízor. Rovnako nepočuť v izbách ani zapnutú práčku, ktorú mám na chodbe,“ potvrdzuje Veronika.

Podľa montážnika sa nároky klientov na vlastnosti stavebných materiálov z roka na rok zvyšujú. „Stretávam sa s takými požiadavkami, kde je potrebné riešiť všetko len jednou doskou. Zvýšené nároky sú tiež na požiarnu odolnosť, akustickú nepriezvučnosť, mechanickú odolnosť a únosnosť. A to spĺňa len doska Habito,“ hovorí.

Montáž sadrokartónových konštrukcií patrí do tzv. suchej výstavby, teda stavbe s minimálnym použitím mokrých procesov, čo prináša najmä šetrenie času. Celý stavebný proces v bratislavskej novostavbe trval štyri dni.

ZDROJ PR článok spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.