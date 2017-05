Praktické tipy pre jednoduchšie lepenie predmetov

Aké lepidlo vybrať?

Lepidlo vždy vyberajte podľa toho, čo lepíte, aký materiál a v akých podmienkach, t.j. napríklad či má lepidlo odolávať vonkajšiemu prostrediu a vlhkosti.

Lepidlo nanášajte len na čisté plochy

Pred lepením vždy dôkladne plochy očistite, zbavte ich prachu a odmastite. Lepidlo na zaprášenom a mastnom podklade nedrží.

Ako lepiť na stenu alebo na zvislú plochu?

Lepenie na zvislú plochu býva ťažkým orieškom. Často sa lepená vec zošmykáva dole z podkladu. Preto je nutné vybrať také lepidlo, ktoré má vysokú tzv. okamžitú priľnavosť. Príkladom je novinka PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK. Ľahko ním nalepíte obloženie steny alebo zrkadlo či vešiaky na uteráky. Vďaka extrémne vysokej okamžitej priľnavosti lepený predmet priľne k stene a neschádza dole.

Ako nanášať montážne lepidlo?

Montážne lepidlá je možné nanášať v bodoch alebo ako zvislú či vodorovnú „húsenicu“. Nanášanie v bodoch je vhodnejšie pri menších plochách, húsenica alebo pruhy pri väčších. Pri lepení na miestach, kde by sa mohla držať vlhkosť, je vhodné nanášať lepidlo zvisle, aby prípadná voda mohla ľahšie odtekať.

Lepiť môžete aj vo vlhku

Niektoré lepidlá nám umožňujú lepiť aj vo vlhku. Napríklad séria nových lepidiel PATTEX ONE FOR ALL dokáže lepiť aj vo vlhkom prostredí a preto je ideálna aj na lepenie vecí okolo domu, bazénu i na záhrade.

Ako si poradiť s lepením na nerovnú podlahu či stenu?

Keď je plocha mierne zvlnená, čo v starých domoch alebo na chatách býva, je nutné zvoliť si materiály, ktoré dokážu povrch kopírovať. Napríklad zarovnávaciu lištu nalepíte lepidlom, ktoré má veľkú počiatočnú priľnavosť, ako je napríklad PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK, a lišta bude držať na mieste a neodskočí.

Je nutné riešiť aj to, aké materiály lepíte?

Ak nechcete mať doma väčšie množstvo lepidiel, pretože často robíte len menšie opravy a nechcete riešiť materiály, ktoré lepíte, je vhodné vyberať čo najuniverzálnejšie lepidlo, ktoré dobre lepí väčšinu materiálov, napr. PATTEX ONE FOR ALL UNIVERSAL.

Ako dlho po nalepení čakať?

Aby montážne lepidlá dosiahli finálnu pevnosť, odporúča väčšina výrobcov čakať minimálne 24 hodín. Existujú však i výnimky. Novinka PATTEX ONE FOR ALL EXPRESS umožňuje s nalepenou vecou manipulovať už po 20 minútach od nalepenia (v závislosti od materiálov) a plné zaťaženie je možné už po 3 hodinách.

Je možné už raz nalepenú vec odlepiť?

Montážne lepidlá sa vyznačujú vysokou lepiacou silou a pevnosťou, preto keď po čase chcete nalepenú vec odstrániť, použite napríklad strunu na odrezávanie.

www.pattex.sk

ZDROJ PR článok spoločnosti HENKEL Slovensko, spol. s r.o.