Pokiaľ chcete zdravo bývať, nezatepľujte

Domy zo systému HELUZ nie je potrebné zatepľovať a pritom spĺňajú všetky požiadavky moderného, lacného a zdravého bývania.

S tehlovými materiálmi od spoločnosti HELUZ zatepľovať nemusíte

Ponúka sa teda otázka, zatepľovať alebo nie?

Odpovedať na túto otázku nie je zas také zložité ako by sa zdalo. Rozhodujúce sú tepelnoizolačné vlastnosti materiálov tvoriacich obvodové murivo domu. V našich zemepisných šírkach dominuje stáročiami preverený materiál, teda tehla. Preto sa i dnes stále používa ako masívny stavebný materiál s vynikajúcou schopnosťou akumulovať teplo.

A pokiaľ sa rozhodnete pre stavbu nového domu a vyberiete si tehly s dostatočne vysokými tepelnoizolačnými parametrami, zatepľovať rozhodne nemusíte. A to ani v prípade, že si chcete nechať postaviť pasívny dom.

Voľba tehál HELUZ Family 2in1 alebo i tehál HELUZ Family bez výplne na stavbu nielen pasívneho domu je istotou a garanciou pre zdravé bývanie. Z týchto tehál postavíte nízkoenergetický i pasívny dom bez toho, aby ste museli obvodový plášť zatepľovať.

Okrem úspory finančných prostriedkov a času ušetríte tiež riziká spojené so zatepľovaním.

Tehly HELUZ Family 2in1 nie sú len tehly na obvodové murivo – tvoria ucelený komplexný systém, vrátane všetkých doplnkov. Vďaka tomu, že myslí i na detaily v kritických miestach stavby, predchádza vzniku tepelných mostov.

Nízka životnosť, malá mechanická odolnosť, zlá paropriepustnosť = zateplená fasáda

Pokiaľ je staršia a energeticky neefektívna budova správne zateplená, bude nový plášť, väčšinou z polystyrénu, plniť svoju funkciu zhruba 30 rokov. Samozrejme, pokiaľ sa štruktúra zateplenia nenaruší. Mechanická odolnosť nového plášťa je jednou zo slabín zatepľovacích systémov. Plášť budovy môže poškodiť silný, alebo prudký náraz napríklad lopty, alebo tvrdého predmetu, tiež ďateľ si tu rád robí dutiny, pretože považuje polystyrénové zateplenie za útulné miesto pre život. Akékoľvek, teda i drobné mechanické poškodenie, každú prasklinu je nutné hneď opraviť, aby sa dažďová voda nedostala pod zateplenie až na murivo.

Vo výpočte negatív, ktoré sa objavujú pri zateplení fasády, je možné pokračovať. Patrí sem tiež horšia priepustnosť vodných pár v porovnaní s murivom bez vonkajšieho zateplenia. Dom, ako sa hovorí, nedýcha a častejšie sa vnútri domu tvoria plesne. Príčin môže byť hneď niekoľko. Často sa napríklad začne zatepľovať na ešte mokré obvodové murivo, do ktorého, po dokončení hrubej stavby, napršalo. Zateplením sa mokré obvodové murivo uzavrie a vlhkosť sa odparuje do miestnosti a zráža sa na vnútorných omietkach. Potom stačí len „šetrnejšie“ vetrať a problém s plesňou je na svete.

Pokiaľ sa chceme vyhnúť všetkým týmto úskaliam, je dobré pri voľbe muriva na nový dom voliť tehlové bloky HELUZ. Svojimi tepelnoizolačnými, mechanickými i ďalšími úžitkovými vlastnosťami, sa radí na špičku medzi tehlovými murovacími materiálmi.

Hrubú stavbu rodinného domu vymurujete vďaka jednoduchému a komplexnému systému počas dvoch až troch týždňov.

Z tehlových blokov HELUZ je postavený najúspešnejší Pasívny dom roku 2016

O kvalite tehál HELUZ svedčí i prvé miesto pre dom v súťaži Pasívny dom roku 2016. Dom vo Vranom nad Vltavou bol postavený z jednovrstvového muriva z tehál HELUZ.

Bez zateplenia tu vzniklo úsporné, zdravé a komfortné bývanie.

Tehly s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na našom trhu vás zbavia dilemy, či zatepľovať alebo nie. Nehovoriac o kvalite bývania pre niekoľko generácií, ekonomické efektívnosti prevádzky domu a cenovom zhodnotení vašej investície v prípade predaja.

Jednovrstvová konštrukcia znižuje počet technologických krokov vo výstavbe, čím znižuje riziko konštrukčných porúch. Navyše výrazne zrýchľuje stavbu.

ZDROJ PR článok spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.