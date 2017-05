Jedinečný projekt Modrá škôlka pokračuje

Silné presvedčenie, vôľa pomáhať a motto: keď sa chce, tak sa dá. To sú základné piliere, na ktorých je vystavaný celý projekt, vďaka ktorému sa dá naozaj pomôcť tam, kde je to potrebné. Na svete totiž neexistuje lepšia investícia ako do našich detí. A práve tento cieľ sa Modrej škôlke darí napĺňať.

A ako vôbec vznikla celá idea tohto spojenia? Spoločnosť Leier a TV Rik spolu prvýkrát spolupracovali v roku 2016 na výstave Coneco, kde vytvorili detský kútik. Práve na tomto mieste sa to začalo. Myšlienka venovaná deťom ich spojila až natoľko, že o niečo neskôr prišiel projekt Modrá škôlka.

Základným zámerom Modrej škôlky je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre deti, ktoré sa potrebujú hrať, zabávať, rozvíjať, a to všetko s radosťou a spokojnosťou. Spoločnosť Leier, ako výrobca stavebného materiálu, zabezpečuje potrebné rekonštrukcie pri obnove materských škôl. Televízia Rik je naopak mediálny sponzor, cez ktorého sa darí projekt spopularizovať. Okrem toho, TV Rik so svojim modrým havranom zaručuje deťom, ktorým sa obe strany snažia pomôcť zábavu. Leier im k tomu súčinne poskytuje vhodné, zdravé a pekné prostredie, ako nevyhnutnú súčasť správneho detstva.

Cieľom je pomôcť najmä štátnym škôlkam, ktoré majú problém získať dotáciu alebo nemajú dostatočné prostriedky k renovácii. Vybrali si túto štátnu sféru, pretože s finančným zabezpečením v školstve je všeobecne problém, na ktorý doplácajú práve deti. Využiť prostriedky tým správnym smerom je ušľachtilé. Práve cez takúto podporu sa dá vytvárať a šíriť radosť. Veď každý chodí radšej na miesta, kde sa dobre cíti. Práve tento pocit by chceli dopriať aj deťom v škôlkach. Dať im vstup do života, ktorý si zaslúžia a ktorý prispeje aj k stimulácii ich vývinu a šikovnosti.

Ozajstný štart Modrej škôlky sa spája s rekonštrukciou špeciálnej základnej školy spojenej s materskou školou na Karpatskej ulici v Bratislave. Táto škôlka bola vybratá ako prvá Modrá škôlka z dôvodu, že sa stará o postihnuté detičky, ktorým chce nejakým spôsobom pomôcť. Nebola súčasťou žiadnej súťaže či hlasovania. Práve pri tejto pilotnej škôlke sa podarilo nastaviť spoluprácu a s veľkým očakávaním odštartovať celý projekt. Spustila sa samotná súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť škôlky na celom Slovensku. V tejto chvíli, je už dávno rozhodnuté a víťazov poznáme. Počet výherných škôlok sa však nečakane zvýšil. Pôvodný výherca mal byť len jeden, ale predstavitelia materských škôl sa zapojili s obrovským odhodlaním a nasadením, vďaka ktorému došlo k zmene plánu a napokon boli ocenené až tri víťazné škôlky.

K projektu sa vyjadril aj spoluautor Modrej škôlky a zároveň obchodný riaditeľ spoločnosti Leier, Peter Mučka:

“Leier sa snaží zohľadniť potreby detí pri každom projekte, čo konkrétne, ktorá škôlka naozaj potrebuje. Podľa toho nastavujeme rozsah rekonštrukcií, takže pri každej škôlke sa bude jednať o rozdielne úpravy.”

Víťazi sú známi, prvé kolo súťaže je uzavreté, ale Modrá škôlka ako projekt nemá hranice. Všetko čo ľudia robia s radosťou, robia lepšie. Leier a Rik s radosťou pomáhajú, a preto sa projektu takto darí. Pomáhať budú aj naďalej, tak sledujte aktuálne informácie a nenechajte si ujsť ďalšie kolo. Všetky novinky nájdete na www.modraskolka.sk alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/modraskolka.

ZDROJ PR článok spoločnosti Leier Baustoffe SK s.r.o.