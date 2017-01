Pre akú podlahu sa rozhodnúť? Pri výbere si nechajte poradiť!

Drevenú podlahu je potrebné udržiavať bez prachu a špiny, preto ju treba pravidelne zametať a vysávať. Nesmie sa umývať príliš často. K mokrému spôsobu údržby treba pristúpiť, až keď iné spôsoby čistenia (suché, sprejové) nie sú postačujúce.

V súčasnosti je ponuka podlahových krytín veľmi široká a bežný zákazník sa v nej často len ťažko orientuje. Použité dekory sa prelínajú v jednotlivých segmentoch, napríklad drevený dekor nájdete pri vinylovej podlahe, keramickej dlažbe, ako aj kobercoch. Výrobcovia občas skĺznu aj do argumentácie, keď tvrdia, že ich materiál možno položiť do akéhokoľvek interiéru. Preto je dôležité urobiť si prehľad aj o iných výrobkoch a nechať si poradiť pri výbere od nezávislých odborných inštitúcií, akou je napríklad Cech podlahárov Slovenska. Podlahovú krytinu by ste si však mali určite vyberať podľa toho, do akého prostredia je určená. Podlaha v kuchyni a kúpeľni má byť odolná predovšetkým proti vode a poškodeniu, v obývačke je príjemná na dotyk nôh, v spálni teplá a v detskej izbe zase farbou či dizajnom živá.

Podlahy a domáce zvieratá

Ak sa aj napriek tomu, že v domácnosti žijú spoločne s vami rodinní miláčikovia, nechcete vzdať drevenej podlahy, poobzerajte sa po tvrdších drevinách, ako sú dub alebo buk, nelakovaných povrchoch alebo naneste na podlahu vysokoodolný lak. V ponuke je napr. dvojzložkový polyuretánový lak odolný proti opotrebovaniu, a dokonca aj chemikáliám, ktorý je vhodný na lakovanie extrémne zaťažovaných drevených a parketových podláh (napr. Bona traffic).

Veľkoplošné masívne drevené dosky

Podlaha z masívneho dreva je vhodná do každej miestnosti a so špeciálnou povrchovou úpravou dokonca aj do kúpeľne či WC. Pri menšej obytnej ploche sa odporúča použiť rovnaký odtieň a typ podlahoviny, vďaka čomu pôsobí priestor opticky väčšie.

Drevené parkety

Výhody

+ okolo 20 mm hrubé nalepené vlysové parkety majú veľmi dlhú životnosť, lebo ich možno až 4 × obrúsiť a znova prelakovať

+ pri pevnom nalepení veľmi dobré zvukovoizolačné vlastnosti

+ pri montáži na hranoly palubovkovým spôsobom možno jednoducho zabudovať tepelnú izoláciu

Na čo si dať pozor

– palubovkové podlahy pri chôdzi praskajú

– podľa druhu dreva sú až niekoľkonásobne drahšie ako iné riešenie

– všetky drevené podlahy sú náročnejšie na údržbu, ale aj finančne ako keramická dlažba

– z času na čas ich treba prebrúsiť a prelakovať, resp. voskovať či olejovať

– potreba dodržiavať primeranú klímu v miestnosti

Veľkoplošná trojvrstvová drevená podlaha so systémom klik

Výhody

+ dlhá životnosť

+ možnosť obnovenia povrchu pri poškodení

+ prírodný materiál

+ príjemný teplý povrch

+ minimálne usadzovanie prachu, vhodná aj pre alergikov

+ možnosť realizácie aj na systémy podlahového vykurovania

+ dostupnosť a široký výber domácich aj exotických drevín

Na čo si dať pozor

– vyššia cena

– citlivosť na vlhkosť podkladu aj vzduchu

– pri niektorých druhoch drevín farebná nestálosť a citlivosť na svetlo

– slabšia odolnosť proti poškodeniu

– potreba pravidelnej údržby

Drevené podlahy

Pojem drevené podlahy v sebe zahŕňa rôzne druhy drevených masívnych parkiet, veľkoplošné 3-vrstvové drevené podlahy, ako aj drevené športové podlahy. Doskové (palubovkové) sa pribíjajú či skrutkujú na podkladové drevené hranoly (hrúbka 20 až 35 mm, materiál smrek, borovica, dub). Hrúbka je navrhnutá na rošt s rastrom 0,5 m. Masívne vlysové parkety s perom a drážkou možno celoplošne lepiť na podklad (15 až 22 mm) podobne ako lamelové parkety (lamparkety) bez pera a drážky (10 mm). Ideálne prostredie pre drevo (aj pre človeka) je teplota okolo 20 °C a vlhkosť vzduchu 50 až 60 %. Výrazné zmeny týchto hodnôt spôsobia zosychanie alebo, naopak, napúčanie podlahy. Pokiaľ ide o veľkoplošné podlahy, najvhodnejšie sú trojvrstvové, pričom lakovanú dyhovú vrchnú vrstvu možno brúsiť. Ukladajú sa ako plávajúca podlaha bez lepenia, čo možno urobiť svojpomocne. Majú hrúbku 8 až 20 mm. Pri ťažko namáhaných podlahách, resp. v prípadoch s podlahovým vykurovaním, sa odporúča montáž lepením. Aj veľkoplošné drevené parkety podobne ako vlysové dávajú interiéru originálny vzhľad a prirodzenú krásu.

Na rozdiel od laminátovej krytiny majú drevené podlahy lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. V praxi to znamená, že drevené podlahy lepšie akumulujú teplo a sú na dotyk teplejšie. Navyše, majú aj menšiu krokovú hlučnosť. Výrobcovia neustále prichádzajú s novými technológiami povrchových úprav, ktoré zjednodušujú ich údržbu.

Laminátová podlaha

Na trhu sú už dostunpé aj veľmi kvalitné laminátové podlahy. Ak si teda nemôžete dovoliť veľkoplošnú drevenú trojvrstvovú podlahu, potom siahnite po laminátovej, ktorá je o čosi lacnejšia.

Laminátová podlaha v tmavom farebnom odtieni s dekorom dreva

Laminátová podlaha

Výhody

+ lacnejšia ako drevená podlaha

+ verná imitácia drevených dekorov

+ rýchla montáž

+ vysoká odolnosť (aj proti poškriabaniu)

+ stálofarebnosť, nie je citlivá na svetlo

+ široký výber vzorov a dekorov (nielen drevených)

+ vhodná pre alergikov

+ netreba pravidelne leštiť, lakovať ani voskovať

+ vhodná na podlahové vykurovanie

Na čo si dať pozor

– tvrdý, chladný a hlučný povrch

– citlivá na nadmernú vlhkosť

– nemožnosť renovácie

– nedostatočné zvukovoizolačné vlastnosti

– obsah syntetických látok, nie 100 % prírodný materiál

Vinylová podlaha s dekorom prírodného dreva a patiny

Vinylová podlaha

Výhody

+ izoluje zvuk, teplo

+ široká škála vzorov a imitácií aj prírodných materiálov

+ teplá a príjemná na dotyk

+ výhodná cena

+ antibakteriálna, takže sa odporúča pre alergikov

+ odolnosť proti vlhkosti a vode

+ jednoduchá údržba

+ dlhá životnosť

Na čo si dať pozor

– možnosť poškodenia preseknutím

– vyššie požiadavky na hladký podklad

– kratšia životnosť

– ekologická záťaž

Prírodné linoleum

Výhody

+ 100 % prírodný materiál

+ nestráca vzor ani po zošľapaní

+ odolnosť proti cigaretovému ohorku a škrabancom

+ príjemné na dotyk

+ tlmí hluk

+ estetická kombinovateľnosť s ostatnými prírodnými podlahovinami

Na čo si dať pozor

– citlivosť na UV žiarenie

– náročné kladenie

– náročnejšia údržba najmä v namáhaných priestoroch

Človek nesmie byť otrokom podlahy, ktorá vyžaduje náročné a frekventované čistenie, preto by ste mali voliť stredné odtiene farebných tónov a vzor podlahy s nepravidelným dekorom.

Laminát, vinyl a linoleum

Laminátová podlaha je lacnejšiou imitáciou drevenej podlahy. Na trhu s laminátovými podlahami je veľké množstvo výrobcov. Každý výrobok preto treba posudzovať nielen z hľadiska ceny, ale aj z hľadiska technických a úžitkových parametrov. Laminátové podlahy sa najčastejšie ukladajú ako plávajúce podlahy. Rovnako ako pri drevených parketách, pri ťažko namáhaných podlahách alebo v prípade podlahového vykurovania sa odporúča montáž lepením. Nosnú vrstvu tvorí kvalitná lisovaná doska MDF z drevného prachu a pilín. Podlahy sa najčastejšie vyrábajú v 4 veľkostných formátoch a hrúbkach 7 až 10 mm. V novostavbách a pri rekonštrukciách sa čoraz častejšie presadzuje vinylová podlahová krytina. Vinyl má výborné tepelnoizolačné vlastnosti a odolnosť proti vode a väčšine kvapalín, čo umožňuje jeho použitie v rôznych prostrediach. Zároveň je takáto podlaha vysokoodolná proti opotrebovaniu. Jej údržba je nenáročná, ľahko sa čistí. Výrobcovia vinylovej podlahy ponúkajú množstvo dekorov. Čoraz obľúbenejšou podlahovou krytinou je prírodné linoleum vyrobené z čisto prírodných materiálov. Kladie sa ako plávajúca podlaha. Jeho povrch je príjemný a hrejivý, a preto je vhodný najmä do domácností s malými deťmi, ktorým nič nebráni sa na ňom pohodlne a bezpečne hrať. Jeho antistatický povrch obmedzuje množenie baktérií a je farbený čisto prírodnými pigmentami. Preto je táto krytina ideálna pre alergikov a astmatikov. Ďalšou jej výhodou je nenáročná údržba.

Charakteristická štruktúra pohľadového betónu

Pohľadový betón

Zástancov netradičných riešení alebo milovníkov minimalizmu určite zaujme pohľadový betón. V kombinácii s drevom ide o veľmi moderné a estetické riešenie.

Výhody

+ vysoká odolnosť proti oderu, vode, chemikáliám

+ vysoká tepelná vodivosť, vhodný na podlahové vykurovanie

+ vysoká akumulačná schopnosť

+ vysoká hygienická a zdravotná neškodnosť

+ vhodný aj pre alergikov

+ možnosť prefarbenia pigmentmi

+ prírodný materiál

+ jednoduchá údržba

Na čo si dať pozor

– náročné vyhotovenie

– vyššia cena

Keramická dlažba

Keramická dlažba je tradičnou podlahovinou v kuchyni či jedálni. Využitie nachádza aj v obývačke a samozrejme v kúpeľni a na WC.

Výhody

+ rozmanitý dizajn

+ vhodná na podlahové vykurovanie

+ veľká trvanlivosť

+ odolnosť proti vode a chemikáliám

+ jednoduchá údržba

+ nehorľavá, ekologická

+ vhodná pre alergikov

+ cena

Na čo si dať pozor

– komplikovanejšie kladenie (v závislosti od vzoru)

– tvrdá, väčšina povrchov klzká

– bez podlahového vykurovania studená

Betón a keramika

Pri realizácii pohľadového betónu treba klásť väčší dôraz na kvalitu povrchu. Špecifický povrch sa vytvára odtlačkom formy či debnenia, opracovaním povrchu v mäkkom alebo zatvrdnutom stave. Pohľadový betón je vždy unikátom, ktorý sa vyrába z relatívne premenlivých surovín. Pozornosť treba venovať nielen jeho pórovitosti, ale aj stálofarebnosti cementového kameňa, tvorbe výkvetov a rovnosti povrchu. Podlahy sú ručne hladené a je možné aj ich vyhotovenie bez dilatácií. Tradičné riešenie predstavuje keramická dlažba. Výhodou keramickej dlažby je najmä jej odolnosť a trvanlivosť. Podlaha vydrží desiatky rokov bez toho, aby sa nejakým spôsobom znehodnotila. V lete príjemne chladí, v zime (v prípade podlahového vykurovania) má veľmi dobré vodivé vlastnosti. Keramická podlaha je veľmi praktická. Dodáva sa s hrúbkou 5 až 10 mm, hrúbka lepidla 4 až 10 mm. Pozor na cementové dlažby, ktoré sú charakteristické vysokou nasiakavosťou. Ich povrch sa odporúča ošetriť vhodným náterom.

Podlahové vykurovanie? Žiaden problém

Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že na podlahové vykurovanie možno položiť všetky podlahové krytiny, pokiaľ to dovoľuje ich výrobca. Výnimkou nie sú ani drevené alebo laminátové parkety. Konštrukčná výška moderných drevených podlahovín je dimenzovaná na nízky tepelný odpor. Drevo výborne akumuluje teplo a krytina si tak uchováva príjemnú teplotu aj po vypnutí podlahového kúrenia. Najnižším tepelným odporom disponujú drevené podlahy z dyhovaných lamiel s konštrukčnou hrúbkou 7 mm. Pozor však na dreviny buk alebo kanadský javor, ktoré sú náchylnejšie na zmeny teplôt a vlhkosti. Podlahy s olejovaným povrchom treba naolejovať pred a po skončení vykurovacej sezóny.

Ak sa rozhodnete pre elektrické vykurovanie, pod keramickú dlažbu sú vhodné vykurovacie okruhy a rohože. (Fenix Jeseník ich predáva pod označením ECOFLOOR.) V obidvoch prípadoch sú vykurovacie vodiče umiestené priamo pod dlažbou vo vrstve flexibilného lepidla. Pred nanášaním lepidla treba premerať odpor vykurovacieho okruhu a izolačný odpor vykurovacej rohože, pri samotnom nanášaní lepidla treba dať pozor, aby sa nepoškodili vodiče. Podlahová sonda sa umiestňuje do vykurovanej plochy, čo najbližšie pod nášľapnú vrstvu podlahy v tzv. husom krku. Koniec trubice sa musí utesniť, aby do nej lepidlo nevniklo. Na podlahové vykurovanie sa dlažba môže lepiť len flexibilnými lepidlami (s triedami priečnej deformácie S1 alebo S2), ktoré odolávajú zmenám teplôt.

Koberce

Celoplošne kladené koberce boli v minulosti veľmi obľúbené. V súčasnosti ich postupne vytláčajú iné druhy podlahovín.

Koberec z umelých vlákien, nízky vlas

Výhody

+ rýchle kladenie

+ výborné tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti

+ široký výber materiálov poskytujúcich komfort alebo umožňujúcich vysokú záťaž

+ farebná a vzorová variabilita (špeciálne koberce pre deti so vzormi autodráhy...)

Na čo si dať pozor

– usádzanie prachu

– kratšia životnosť, zošliapanie

– náročnejšia údržba, tvorba statického náboja, ktorý priťahuje špinu

– nasiakavosť

Ručne tkaný vlnený koberec, nízky vlas

Výhody

+ rýchle kladenie

+ výborné tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti

+ 100 % prírodný materiál

+ vlna má schopnosť absorbovať nečistoty z ovzdušia

+ vhodný aj pre alergikov

+ ľahko čistiteľný

Na čo si dať pozor

– nevyhnutné pravidelné vysávanie

– vysoká cena

– možnosť napadnutia moľou šatovou

Korok

Výhody

+ pružná, tichá a teplá podlahovina

+ zabraňuje ochladzovaniu chodidiel

+ hygienicky neškodná

+ ekologická

+ vhodná pre alergikov

+ odolná proti plesniam

+ vhodná aj na podlahové vykurovanie

Na čo si dať pozor

– vyššia cena

Lepšie je voliť podlahy s matným vzhľadom, pretože rozdiely lesku vychodenej a nevychodenej zóny sú menej badateľné.

Koberec a korková podlaha

Koberec je podlahovina vhodná do spální, detských izieb a interiérov s požiadavkou na útulnosť a príjemný dojem. Môže sa ukladať v pásoch alebo štvorcoch. Výhodou kladenia kobercových štvorcov je, že pri poškodení sa dá jednoducho odstrániť daný štvorec či štvorce a nahradiť nepoškodeným. Koberce sú buď z prírodných, alebo umelých vlákien. Dostanete ich vo variantoch s nízkym alebo vysokým vlasom.

Korkové podlahy sú prírodné, zdravé a všestranne použiteľné. Vyrábajú sa z kôry korkového duba bez potreby zrezať strom. Majú vysoké tepelnoizolačné vlastnosti, na dotyk nôh sú príjemné a optimálne tlmia hluk. Vďaka pružnosti korkové podlahy prispievajú k zníženiu záťaže chrbtice a kĺbov. Preto sa veľmi hodia do obývacej izby. Kladú sa ako plávajúca podlaha. Vrchná korková vrstva je chránená lakom, olejom (hladký alebo štruktúrovaný povrch).

Podlahy v kúpeľniach

Kúpeľňa je miesto každodenných rituálov spojených s vodou. Vlhkosť vystavuje tento priestor skúške odolnosti. Od podlahy sa odvíja celková atmosféra kúpeľne, a preto treba dôsledne premyslieť jej výber. Relaxačnú funkciu kúpeľne umocňujú prírodné materiály, no najobľúbenejšou však naďalej zostáva keramická dlažba.

Dlažba z keramiky a prírodného kameňa

Tradičným riešením podláh v kúpeľni je keramická dlažba. Dekory, ktoré v súčasnosti ponúkajú kúpeľňové štúdiá, umožňujú stvárniť akúkoľvek predstavu investora. Od štandardnej až po exkluzívnu kúpeľňu. Umožňujú rozvíjať aj netradičné dizajnové koncepty. Aby dlažba slúžila na svoj pôvodný účel, treba pri jej aplikácii dodržať isté pravidlá.

Drevo v kúpeľni

Drevo vďaka moderným technológiám postupne preniká aj do kúpeľní. Prírodný charakter a teplo si podmanili mnohých. Umiestnenie dreva v kúpeľni má však svoje pravidlá. V prvom rade si treba uvedomiť, že je to materiál, ktorý vždy reaguje na zmeny klímy v priestore (najmä zmenu vlhkosti). Obyčajne sa to prejaví aj zmenou tvaru a rozmeru drevených prvkov. Drevo v kúpeľni môžeme použiť tak v podlahových, ako aj v dekoračných, nábytkových a obkladových konštrukciách. Vzhľadom na prostredie, v akom drevo používame, treba dôsledne zvážiť výber materiálov, technológií a povrchovej úpravy. Odmenou je príjemné prostredie v kúpeľni. Podklad pod drevo treba pripraviť podobne ako pri keramickej dlažbe. Pokiaľ to je možné, mali by sme sa vyhnúť anhydritovému podkladu. Do kúpeľne, ako aj do každého iného obytného priestoru možno použiť širokú škálu drevín (aj niektorých domácich). Hlavnými kritériami výberu sú najmä tvarová a rozmerová stabilita a odolnosť proti biologickým činiteľom, najmä plesniam a hubám. V kúpeľni sa však osvedčili najmä exotické dreviny, ktorým vyššia vlhkosť prekáža menej a sú prirodzene odolnejšie proti hubám. Patričnú pozornosť treba venovať aj dilatačným škáram, najmä ich veľkosti v závislosti od druhu dreviny a utesneniu proti zatekajúcej vode. Samozrejmosťou je aj ich kvalitná povrchová úprava – lakovanie alebo olejovanie – a pravidelná údržba. Treba však rátať s vyššou cenou. Cenovo je dostupnejšia drevená podlaha z domácich drevín (smrekovec, dub, agát). Niektoré exotické tvrdé dreviny do exteriéru (napr. bangkirai či ipe) sa vyhotovujú ako rošt.

Ďalšou alternatívou k exotickým dreveným podlahovým krytinám je tzv. termodrevo so špeciálnou tepelnou úpravou. Ide o technologický proces spracovania európskych drevín (agát, jaseň dub a pod.), počas ktorého sa drevo zahrieva a narúša sa štruktúra celulózy. Po termoúprave si drevo ponechá svoju charakteristickú štruktúru, zmenia sa len jeho fyzikálne vlastnosti. Drevo získa nižšiu nasiakavosť a vyššiu tvrdosť. Okrem toho bude vynikať dymovým, opáleným vzhľadom. Cenovo je termodrevo prístupnejšie ako jeho exotická alternatíva. Ak sa teda rozhodnete pre drevo v kúpeľni, treba na kvalitne pripravený podklad vyberať dreviny s čo najväčšou stabilitou a zabezpečiť dostatočne veľké dilatačné škáry, ktoré kompenzujú rozmerové zmeny dreva v dôsledku kolísania relatívnej vlhkosti vzduchu. Treba dbať na to, aby na dreve zbytočne nezostávala dlhodobo voda. Pri výbere drevených podláh do kúpeľne sa vždy treba poradiť s odborníkmi.

PVC podlahové krytiny

Ak túžite po drevenom dekore, je praktickejšie siahnuť po imitácii v podobe napríklad PVC podlahových krytín. PVC vinylové podlahy ponúkajú nesporné výhody nielen v širokej škále vzorov a imitácií aj prírodných materiálov. Majú tiež veľmi dobré úžitkové vlastnosti: izolujú zvuk, sú teplé a príjemné na dotyk. Výhodná cena a nízke nároky na údržbu ich začínajú vracať na výslnie aj v iných interiéroch.

PVC podlahová krytina sa odporúča vyhotoviť s vyťahovaným soklom na stenu, a to aj v prípade kombinácií s keramickým obkladom. Na podlahe sa tak vytvorí vodonepriepustná vanička s oblými rohmi, ktorá sa jednoducho udržiava.

Nižší štandard, ale pritom funkčne prepracované riešenia ponúkajú PVC stenové krytiny, z ktorých voda steká cez vytiahnutý sokel PVC protišmykovej podlahy do špeciálne konštruovaného odtoku, tzv. guličky.

Riešením na zamedzenie prieniku vlhkosti pod obklady a dlažbu sú izolačné stierky, označované tiež ako alternatívna izolácia, ktoré sú umiestnené priamo pod obkladom či dlažbou a ich celková hrúbka je do 2 mm, takže nezvyšujú celkovú výšku dlažby. Izolačné stierky nahrádzajú pôvodné lepenky a ich aplikácia nie je potrebná na celú plochu kúpeľne, ale je nevyhnutná na stenách v sprchovacom kúte, okolo vane a predovšetkým na podlahe. Aby ste v miestnosti vytvorili dokonale izolovaný priestor, aplikujte izoláciu aj na okolité steny do výšky 15 až 20 cm. Podobne je to všade tam, kde sú obklady a dlažby dlhodobo vystavené priamemu pôsobeniu vlhkosti. Výrobcovia stavebnej chémie na správne riešenie hydroizolácie pamätajú. Ceresit napríklad ponúka vo svojom CL rade široký sortiment tesniacich hmôt, izolačných pásov a špecializovaných manžiet i profilov na utesnenie inštalačných priechodiek. Základ tvorí elastická hydroizolácia, ktorá je priamo namiešaná v plastovej nádobe – stačí ju len otvoriť a naniesť na podkladovú plochu.

Liate podlahy

Podlahy v garáži či dielni musia odolať väčšiemu mechanickému zaťaženiu a najrôznejším chemikáliám.

Výhody

+ krátky čas realizácie

+ minimálne množstvo dilatácií

+ možnosť protišmykovej úpravy

+ odolnosť proti chemikáliám

+ vysoká hygienická a zdravotná neškodnosť

+ vhodné na podlahové vykurovanie

+ jednoduchá údržba

Na čo si dať pozor

– náročné na prípravu podkladu

– chladný pocit z podlahy

– viditeľnosť poškodení, náročná oprava

Epoxidová podlaha

Polyuretánová podlaha

Kamenný koberec

Podlahy do pivnice, garáže alebo dielne

V prípade garáží a technických miestností je požiadavkou na povrchové úpravy ich maximálna odolnosť a minimálne nároky na údržbu. Neupredňostňuje sa keramika. Nájdu tu uplatnenie skôr technické podlahy vyliate z materiálov na báze epoxidu, polyuretánu alebo cementu.

Mrazuvzdorné betónové platne s protišmykovou úpravou

Výhody

+ nášľapný povrch z drviny ušľachtilých kamenív

+ zvýšená oteruvzdornosť a odolnosť

+ mrazuvzdornosť

+ nízke riziko pošmyknutia

+ odolnosť proti UV žiareniu a vysokým teplotám

Na čo si dať pozor

– škáry medzi platňami

Drevené štvorce

Výhody

+ vyrábané z tvrdých drevín odolných proti vode, mrazu, vysokým teplotám a UV žiareniu

+ prírodný materiál

+ príjemné na dotyk

+ modulové riešenie

+ klik systém

+ možnosť rozobratia

Na čo si dať pozor

– kladenie na rošt alebo tvrdý rovný podklad

– pravidelné natieranie

Umelá tráva

Výhody

+ netreba kosiť, polievať ani hnojiť

+ stála farebnosť

+ odolnosť proti UV žiareniu

+ mrazuvzdornosť

+ oteruvzdornosť

+ vodopriepustnosť

+ antibakteriálna, zdraviu neškodná

+ príjemná na dotyk

Na čo si dať pozor

– potrebné pravidelné odstraňovanie organických nečistôt

– vyčesávanie uľahnutých vlákien kefou alebo metlou

– raz ročne nevyhnutné hĺbkové vyčistenie priemyselným vysávačom

– horľavá

Podlahy na balkón, lodžiu a terasu

Pri výbere podlahoviny na balkón, lodžiu či terasu treba mylsieť na to, že bude vystavená poveternostným vplyvom, ako je UV žiarenie, vysoké teoploty, dážď, sneh či mráz. Zároveň treba myslieť na to, že keď na podlahu bez protišmykovej úpravy naprší alebo nasneží, môžete sa ľahko zraniť. Preto treba vyberať podlahoviny, ktoré sú vhodné do exteriéru, mrazuvzdorné s už spomínanou protišmykovou úpravou. Najtradičnejším riešením je keramická dlažba, avšak je ich omnoho viac. Vhodné sú napríklad betónové platne, drevená alebo vinylová podlaha alebo liata polyuretánová podlaha, ktorá ponúka bezškárový jednoliaty povrch. A v prípade, že túžite po trávnatej ploche, môžete siahnuť po umelom trávniku.

Text: Andrea Dingová, Fenix Slovensko, Henkel, KPP, Stano Botur

Foto: isifa/Shutterstock

Zdroj: časopis Urob si sám 12/2016, JAGA GROUP, s.r.o.