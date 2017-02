Montujeme zárubňu

Obložkové nastaviteľné zárubne vyrábané z ľahkých lisovaných materiálov a lepenky s dekorovaným povrchom sa vyznačujú rýchlosťou montáže. Možnosti nastavenia dovoľujú ideálne sa prispôsobiť šírke múru od 75 mm do 300 mm. Štandardne sú vhodné pre jednokrídlové dvere s rozmerom 60, 70, 80, 90, 100 cm a dvojkrídlové do 200 cm. Zosilnené závesové miesta garantujú stabilitu konštrukcie aj pri intenzívnom používaní a široká paleta farieb uľahčuje farebné prispôsobenie dverám. Pritom sú zárubne cenovo dostupné.



Zárubňa sa skladá z vodorovného a dvoch zvislých nosníkov (hlavných trámov), obložkových líšt a potrebného kovania a spojovacieho materiálu. Tieto zárubne sa spravidla dodávajú ako súprava dielcov určených na montáž na mieste určenia. Povrchy zárubní sú z prírodnej dyhy a umelých materiálov s dekorom dreva alebo v inej farebnej úprave – fólií s rôznym stupňom tvrdosti a odolnosti proti vode, oderu, zašpineniu od prstov, čistiacim prostriedkom a chemikáliám či UV žiareniu. V cene zárubní môžu byť aj čapové závesy a celoobvodové gumové tesnenie. Zárubňu možno kúpiť aj vo verzii „tunel“ (t. j. bez závesov, otvoru pre zámok a bez drážok na tesnenie). Použijeme ju v mieste priechodu medzi dvomi susednými miestnosťami bez osadenia dverí.



Montáž

Obložkové zárubne montujeme do miestností, v ktorých už bola vykonaná povrchová finálna úprava stien, podláh a stropov. Pri stavbe priečok a nosných stien treba dverové otvory upraviť presne podľa projektu domu, aby neskoršia montáž zárubní nebola zbytočne komplikovaná. Pred kúpou zárubne je potrebné overiť, či rozmery dverového otvoru v stene vyhovujú kupovanej zárubni. Ak nie, máme dve možnosti – vybrať si inú zárubňu alebo upraviť dverový otvor (neodporúčame). Preto musíme poznať rozmery dverového otvoru – jeho šírku a výšku a hrúbku múru. Jeho rozmery by mali byť konštantné na ľubovoľnom mieste merania – dverový otvor by nemal byť krivý. Okrem toho je potrebné aby bola zaistená zvislosť steny a rovnosť podlahy v mieste dverového otvoru, aby sa pri otváraní dvere nešúchali o podlahu.

Nastaviteľnú zárubňu možno prispôsobiť hrúbke steny. Vyberajme ju tak, aby hrúbka steny bola v polovici rozsahu nastavenia, napríklad keď pri zárubni s rozsahom nastavenia 12 – 14 cm je hrúbka steny 13 cm.

Po kúpe prekontrolujeme obsah balenia z hľadiska správnosti dodaného tovaru, úplnosti obsahu a prípadných chýb na výrobku. Nesmieme ho prerezávať nožom, aby sme nechtiac nepoškriabali nožom lícový povrch zárubne. V prípade zistenia nedostatkov v práci nepokračujeme, ale požadujme výmenu tovaru za iný, aby sme nestratili záruku.







Potrebné náradie

Pracovná plocha 150 × 250 cm, montážny úchyt (namiesto neho možno používať stolárske kliny, montážne nafukovacie vankúše (namiesto nich možno využiť drevené kliny), regulovateľné teleskopické rozpery, tesniaci silikón, montážna pena, lepidlo na drevo, kladivo, krížový skrutkovač, žltá papierová maskovacia páska so zníženou priľnavosťou k podkladu.



Pracovný postup

– Základom správnej montáže je správna poloha zárubní pri fixácii v stene. Dbáme najmä na to, aby v rohoch bol zachovaný pravý uhol, inak by sa dvere ťažko zatvárali.

– Vlhkou špongiou navlhčíme ostenia a nadpražie dverového otvoru, aby sa urýchlilo tvrdnutie PUR peny.







Príprava

– Na hlavných trámoch ostrým orezávačom odrežeme prečnievajúce tesnenie. V mieste rohového spoja vodorovného trámu a zvislého trámu (tzv. nárožníka) nanesieme menšie množstvo lepidla. Lepené miesta priložíme k sebe. Najprv priskrutkujeme oceľové spony na maskovacích lištách. Potom pomocou plastových vložiek a zapustených skrutiek spojíme hlavný zvislý trám s vodorovným (tzv. futrá). Prekontrolujeme pravouhlosť spoja a podľa potreby ho upravíme.



– Dôležité je, aby spoj vyzeral z pohľadovej strany esteticky a upravene. Stlačením dlaňou možno dosiahnuť bezškárový spoj po celej jeho dĺžke. Prebytočné lepidlo, ktoré vystúpilo zo škáry, ihneď utrieme čistou suchou handrou. Rovnako urobíme spoj na druhom nárožníku.



– Do zmontovanej časti namontujeme kovové závesy (ľudovo pánty) a pritiahneme ich imbusovým kľúčom. Medzi závesom a povrchom zárubne by mala ostať voľná vzdialenosť asi 4 až 5 mm.



– Podobne ako pri lepení hlavnej časti zárubne zmontujeme aj maskovacie lišty, ktoré neskôr namontujeme na opačnú stranu steny. Aj tu je dôležité kontrolovať presnosť a estetický vzhľad spojenia z pohľadovej strany.







Osádzanie

– Dve časti zárubne teraz postupne vsadíme do dverového otvoru. Začneme pravou stranou, teda tou, kde sú závesy. Aby sme nepoškriabali drevenú podlahu alebo aby sme podlahu neznečistili, zakryjeme ju vhodným kusom papiera, lepenky alebo kartónu.



– Ak bude zárubňa vo vlhkých priestoroch, je žiaduce na spodnú časť (v styku s podlahou) naniesť silikón, aby cez spodok do zárubne nevsakovala voda. Potom ju opatrne nadvihneme a umiestnime do dverového otvoru. Pomocou montážneho úchytu alebo drevených klinov medzi horným trámom a nadpražím dverového otvoru ju zaistíme proti pohybu.



– Potom môžeme zárubňu vyklinovať po celom obvode alebo použijeme nafukovacie vankúše. Najväčšou prednosťou montážnych vankúšikov je obmedzenie vzniku škrabancov a iných poškodení materiálu pri manipulácii, pretože mäkký, vzduchom naplnený vankúš chráni zárubne, rámy okien a dverí. Umožňuje ľahké, pohodlné a presné nastavenie polohy pri osadzovaní okien a dverí a nemusíme používať nastavovacie kliny. Štrbiny ostávajú úplne prázdne a hneď môžeme vypĺňať štrbiny maltou alebo montážnou penou. Montážny vankúš možno opakovane použiť, takže nejde o jednorazovú investíciu.



Vankúše umiestnené v horných nárožiach nafukujeme tak, aby zárubňa bola zablokovaná v rovnakej vzdialenosti od dverového otvoru po celom obvode. Prekontrolujeme vodorovnosť horného trámu, zvislosť bočných trámov. Ak je všetko v poriadku, do zárubne vložíme tri nastaviteľné rozpery (prvú celkom dole pri prahu, druhú na úrovni zámku, tretiu 20 až 30 cm pod nadpražím). Ak nemáme rozpery, možno využiť aj laty – hrozí však poškriabanie povrchu zárubne. Prekontrolujeme pravouhlosť zárubne.





– Do zárubne vložíme dvere, zatvoríme ich a prekontrolujeme, ako priliehajú k zárubni po celom obvode. Musia za zatvárať ľahko a bez odporu. V prípade potreby nastavíme polohu krídla dverí povolením skrutiek závesov v malom rozsahu. Pozor, regulácia závesov nemôže kompenzovať nepresnosti v nastavení zárubne. Nastavenie zárubne by malo zabezpečiť rovnaké medzery medzi krídlom a zárubňou po celej výške a šírke zárubne. Tesnenie by nemalo byť stlačené viac ako 3 mm.



Vypĺňanie medzier penou

– Pred vyplňovaním škáry penou PUR použijeme maliarsku maskovaciu pásku, ktorá ochráni zárubňu pred znečistením od peny. Na úrovni rozpier vyplníme medzery medzi stenou a zárubňou.



– Rozpery ponecháme v zárubni až do úplného ukončenia reakcie v pene (asi 1 hodinu, ale záväzný je údaj na balení peny PUR). Pozor, montážna pena pri tvrdnutí zvyšuje svoj objem až o 150 %. Preto odporúčame použiť penu so zníženou rozpínavosťou (nízkoexpanznú), rýchlotuhnúcu, určenú na montáž otvorových stolárskych výplní. Krátky čas vytvrdnutia do stavu nelepivého povrchu a rezateľnosti umožní rýchle pokračovanie v montáži, tuhosť peny zabezpečí zvukovoizolačné vlastnosti a nízka rozťažnosť zamedzí deformácii zárubne prípadným tlakom rozpínajúcej sa peny.



– Ak ide o dvere s intenzívnejšou prevádzkou (školy, kancelárie), vyplníme penou aj miesta pri nadpraží. V takom prípade musíme podoprieť aj vodorovný trám zdola. Penu aplikujeme v menšom množstve čo najbližšie k nárožiam zárubne. Po vytvrdnutí nadbytočnú penu odrežeme nožom a odstránime montážne rozpery. Znova otvoríme dvere, preskúšame ich funkčnosť a zatvoríme ich.







Montáž maskovacích líšt

– Z druhej strany steny vložíme do dverového otvoru zlepenec z maskovacích líšt. Držať bude vo vyfrézovaných drážkach v už zabudovanej časti zárubne. Pred vložením nanesieme do drážok silikón. V prípade znečistenia možno tekutý silikón utrieť suchou handričkou. Na stvrdnutý silikón sa predávajú odstraňovače, ale hrozí, že pri ich aplikácii sa poškodí dekor zárubne. Treba ich preto najprv vyskúšať na menej viditeľnom mieste dverí.



– Po nasadení zlepenca z maskovacích líšt je zárubňa takmer hotová. Vo vlhkých priestoroch natlačíme do medzier medzi maskovacími lištami a stenou po obvode zárubne a aj v medzere v styku s podlahou silikón ako dodatočnú izoláciu zárubne proti vode a vlhkosti.



Ďalšie varianty zárubní

Predávajú sa aj obklady kovových zárubní, ktoré umožňujú bez vybúrania pôvodnej kovovej zárubne obložiť dverový otvor tak, že zárubňa získa nový moderný a estetický vzhľad. Tiež ich môžeme zarátať medzi obložkové zárubne.



Ak sme sa rozhodli pre posuvné dvere, určite využijeme kovové puzdro, v ktorom sa dvere pohybujú. Po dokončení montáže a úprave stien aj na posuvné dvere môžeme aplikovať obložkové zárubne.



Vyvarujme sa chýb

Každý výrobca dverovej zárubne je povinný dodať s výrobkom aj návod na jeho montáž. Ak ho dodržíme, je isté, že dvere v zárubni sa budú ľahko a nehlučne otvárať a zatvárať. Týchto najčastejšie vyskytujúcich sa chýb sa musíme vyvarovať:

– nesprávne vymeranie (platí dvakrát meraj a raz vyplňuj penou),

– nedostatočná alebo nepresná fixácia,

– nesprávne zvolená polyuretánová pena.



Text: Stanislav Botur, Martina Gaislová, Würth

Foto a kresby: JAP, Porta Doors, Sapeli, Würth