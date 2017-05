Ako si poistiť domácnosť, aby ste neurobili chybu

Medzi základné poistenia, ktoré si uzatvára veľa ľudí, patrí poistenie domácnosti. Mnohí však nerozlišujú, aký je rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti, a preto si poistia len nehnuteľnosť. Následne môžu byť sklamaní, keď zistia, že im poisťovňa nechce preplatiť sedačku či televízor.

NEHNUTEĽNOSŤ ČI DOMÁCNOSŤ

„Nehnuteľnosť je samotný byt alebo dom, všetko zariadenie a veci osobnej potreby vrátane vecí vypožičaných alebo prenajatých predstavujú domácnosť. Patrí sem aj spotrebná elektronika, športové potreby, tiež veci s umeleckou alebo historickou hodnotou či predmety zberateľského záujmu,“ vysvetľuje finančná analytička OVB Viera Mamojková.

Senior konzultant spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec odporúča, aby si ľudia uzatvorili poistenie domácnosti spolu s poistením nehnuteľnosti. „Klienti, ktorí majú len jedno z týchto poistení, riskujú, že pri poistnej udalosti nebudú mať preplatenú celú škodu,“ tvrdí. Dodáva, že jednotlivé poisťovne majú mierne odlišne definované, čo kryje poistenie nehnuteľnosti a čo kryje poistenie domácnosti. „Preto ak chce mať klient krytý celý svoj majetok, najlepším variantom je poistiť si nehnuteľnosť aj domácnosť v jednej poisťovni,“ odporúča Kahanec. V opačnom prípade sa môže stať, že niektorú vec nebude kryť ani jedno poistenie. Navyše, viaceré poisťovne sľubujú zľavy, ak má klient u nich uzatvorených viacero zmlúv.

NIE JE POISTENIE AKO POISTENIE

Poisťovne núkajú viacero variantov alebo balíkov poistenia. Jednotlivé balíky sa líšia tým, v akých prípadoch poisťovňa preplatí škodu. Typickým príkladom je požiar, ktorý býva zahrnutý už v základných – najlacnejších – balíkoch poistenia. Ak váš byt zachváti požiar, mala by vám poisťovňa preplatiť vzniknutú škodu. Problém však nastane, ak vybavenie vášho domu nepoškodí priamo oheň, ale dym. Škody spôsobené dymom už bývajú v drahších balíkoch poistenia.

„Medzi doplnkovými pripoisteniami jednoznačne netreba zabúdať na poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti. Toto pripoistenie za pár eur ročne kryje škody, ktoré spôsobili členovia domácnosti napríklad v predajni alebo na návšteve. Takáto škoda môže dosiahnuť pri ujme na zdraví poškodeného aj desiatky tisíc eur. Mnohé poisťovne kryjú v rámci tohto pripoistenia aj škody, ktoré spôsobia domáci miláčikovia, najmä teda psy,“ vysvetľuje Kahanec.

V prípade poistenia nehnuteľnosti náhrada škody kryje aj také udalosti, za ktoré ste zodpovední v dôsledku vlastníctva danej nehnuteľnosti. To znamená, že ak vám napríklad praskne rúra s vodou a vytopíte troch susedov pod vami, poisťovňa by im mala z tejto poistky nahradiť škodu. Ak poistenie zodpovednosti za škodu nemáte, budete susedom musieť nahradiť škodu z vlastných peňazí. Keďže sa poistenie zodpovednosti vzťahuje aj na členov domácnosti, poisťovňa by mala preplatiť aj škody, ktoré spôsobia vaše deti.

PROTI ZNEUŽITIU INTERNETU

„Novinkou v poistení domácnosti je pripoistenie škôd, ktoré môžu vzniknúť klientovi alebo jeho rodine na internete. Toto pripoistenie môže kryť zneužitie platobnej karty, pomôže v prípade šikany dieťaťa alebo dospelého na sociálnych sieťach či pri poškodzovaní dobrého mena, ale poskytne aj predĺženú záruku na spotrebiče zakúpené v e-shope, prípadne pomôže v spore s internetovým obchodom,“ hovorí Kahanec.

POZOR NA SKLO

Pred uzatvorením poistenia by si mal každý premyslieť, či chce mať poistené sklo. Pretože zo skla nie sú len okná. „Keď som si poisťoval domácnosť, chcel som ušetriť, a preto som si nezvolil poistenia skla. Nemáme doma žiaden sklený nábytok, a keď sa rozbije pohár, tak predsa nebudem pýtať náhradu škody od poisťovne. Navyše, okná sú poistené v poistení nehnuteľnosti,“ hovorí Juraj z Malaciek. Problém nastal, keď mu z hornej skrinky vypadol pohár a padol na okraj sklokeramickej varnej dosky, ktorá praskla. „Nahlásil som poistnú udalosť, no poisťovňa mi nič nepreplatila, keďže som nemal poistené sklo,“ vraví Juraj. Poistenie skla sa pritom okrem varných dosiek vzťahuje aj na zrkadlá, akváriá či slnečné kolektory.

SKRÁTENÉ POISTNÉ PLNENIE

Dôležité je stanoviť aj správnu hodnotu poistených vecí. „Majetok môže mať rôznu hodnotu, poistenie zas rôzny rozsah krytia a limity plnenia. To je potrebné zohľadniť pri stanovení výšky poistnej sumy. Ak by bola príliš nízka, platil by klient síce nižšie poistné, no v prípade škodovej udalosti by hrozilo riziko nedostatočného poistného plnenia,“ hovorí Mamojková z OVB. Ak si napríklad poistíte domácnosť na 15-tisíc eur, no poisťovňa pri škodovej udalosti zistí, že hodnota vybavenia je 30-tisíc eur, zaplatí vám len polovicu skutočnej škody. To znamená, že ak škoda dosiahne 10-tisíc eur, poisťovňa vám vyplatí 5-tisíc eur. Keďže ste si poistili domácnosť na polovičnú sumu, poisťovňa bude takisto vyplácať polovičné aj poistné plnenie.

NAVYŠOVANIE POISTNÉHO

Ak si niekto aj stanoví správnu poistnú sumu, nemal by zabúdať ju občas zvýšiť rovnako, ako rastie hodnota zariadení v jeho domácnosti. Stáva sa, že mladí ľudia, ktorí sa nasťahujú do nového bytu, majú svoj domov zo začiatku len skromne zariadený, a preto si domácnosť poistia na nízku sumu. Postupne si však dokupujú ďalšie a ďalšie vybavenie, no naďalej platia poistku, ako keby v byte takmer nič nemali. Preto je potrebné, aby si každý aspoň raz za päť rokov skontroloval svoju poistnú zmluvu a zistil tak, či nepotrebuje poistku na vyššiu zmluvu.

Aj keď poisťovňa kráti poistné plnenie ľuďom, ktorí nemajú stanovenú dostatočnú poistnú sumu, naopak to neplatí. Ak si poistíte pre istotu domácnosť na 30-tisíc eur, no zariadenie bude mať hodnotu len 15-tisíc eur, poisťovňa vám vždy vyplatí maximálne 15-tisíc. Človek, ktorý preženie poistnú sumu, tak bude zbytočne platiť vysoké poistné. Ak ráta, že v budúcnosti domácnosť dovybaví, je pre neho výhodnejšie, ak si bude poistnú sumu postupne zvyšovať.

Niektoré poisťovne sa pri výpočte poistného neorientujú podľa sumy, na ktorú ohodnotí svoje zariadenie klient, ale rozhodujúca je pre nich podlahová plocha domu alebo bytu. Poistníkovi tak nehrozí, že by nesprávne stanovil poistnú sumu a v prípade nehody dostal nižšie odškodné.

PRIPRAVENÍ POMÔCŤ

Poisťovne sa snažia súperiť nielen v tom, aké škody poisťujú a akú cenu za to pýtajú, ale viaceré z nich dávajú k poistke aj asistenčné služby, ktoré sú známe skôr z poistenia motorových vozidiel. Asistenčná služba vie pomôcť napríklad v prípade zabuchnutia dverí, ale dokáže zabezpečiť napríklad aj sklenára či inštalatéra, ktorý opraví poruchu. Aj tu platí, že je potrebné jednotlivé služby porovnávať. Poisťovne totiž veľakrát len vymenujú, v akých prípadoch klientovi pomôžu, ale často sa môže stať, že klient bude musieť za túto službu nakoniec aj zaplatiť. Poisťovňa má v zozname asistenčných služieb vždy uvedené, či danú službu za klienta iba zorganizuje, čo znamená, že klient si ju sám zaplatí, alebo ju poisťovňa aj uhradí. V druhom prípade je dôležité, akú maximálnu čiastku zaplatí. Ak je napríklad poisťovňa ochotná preplatiť odomknutie vchodových dverí do výšky 70 eur, ale táto služba bude nakoniec stáť 100 eur, zvyšných 30 eur musí doplatiť klient.

dobré rady

AKO POROVNÁVAŤ

Porovnať produkty jednotlivých poisťovní môže byť problém. Poisťovne totiž majú viacero balíčkov, lenže v každej poisťovni obsahujú jednotlivé balíčky niečo iné. Ak má jedna poisťovňa niektorú škodovú udalosť už v najlacnejšej poistke, iná poisťovňa ju môže mať zahrnutú až v drahšej poistke. Dobré je preto prejsť si ponuky viacerých poisťovní a zamerať sa na to, proti akým škodám sa chceme poistiť. Napríklad človek, ktorý býva na kopci, si zbytočne bude platiť poistenie proti povodni, ale poistenie proti škodám spôsobeným víchricou sa mu môže zísť. Každý by si mal preto zadefinovať, aké základné škody chce mať kryté, a na základe toho si vybrať poisťovňu.

CENY POISTIEK

Podľa portálu Netfinancie.sk, ktorý porovnáva ceny poistiek, vyjde cena poistenia domácnosti v Bratislave na trojizbový byt v prípade poistnej sumy 15-tisíc eur v najlacnejšej poisťovni 40,60 eura a najdrahšia poistka vyjde na 65,52 eura. V cene je zahrnutý požiar, výbuch, víchrica, priamy aj nepriamy úder blesku, škody vodou z vodovodných zariadení, tiaž snehu, zemetrasenie či zosuv pôdy, povodeň a záplava, náraz dopravného prostriedku, pád stromov, nárazová vlna a dym, skrat elektrospotrebičov, atmosférické zrážky a krádež alebo lúpež. Súčasťou poistenia je aj poistenie zodpovednosti za škodu. Väčšina poisťovní v tomto prípade hradí škodu zodpovednosti do výšky 17- až 30-tisíc eur. Len v jednom prípade je to 50-tisíc eur.

SPOLUÚČASŤ

Rozdiel medzi poistkami je aj vo výške spoluúčasti. Kým v prípade najlacnejšej poistky je spoluúčasť 99 eur, v prípade najdrahšej poistky klient neplatí žiadnu spoluúčasť. Väčšina poisťovní núka pritom viacero výšok spoluúčasti. Platí pritom, že čím vyššiu sumu je klient ochotný v prípade poistnej udalosti zaplatiť sám, tým menej ho bude stáť poistka.

Text: Peter Matula

Foto: isfa/Shutterstock

Zdroj: časopis Urob si sám špeciál 2017