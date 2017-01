Vyšiel Urob si sám 2/2017! Záhradný domček s pivnicou!

ZÁHRADA A DVOR: Výsadba pri záhradnej chatke :: Február v záhrade :: Lunárny kalendár :: Skalka do drobnej záhrady :: Februárová poradňa :: Vyberáme a kupujeme izbové rastliny :: Záhradný poradca :: STAVBA :: Projekt: Záhradný altánok s kozubom alebo pizza-pecou :: V BYTE A DOME: Ľadový svietnik a stolček z pňa :: Drevené svietniky :: Dekoratívne škatule z kartónu :: Úzky stolík do chodby :: Skrinka do jedálne :: REKONŠTRUKCIA: Zapojenie dymovodu kozubovej vložky :: Oprava umývadla farbou :: ZDRAVÁ STRAVA: Korením proti chorobám :: Ako získať javorový sirup :: ZVIERATÁ: Víkendová králikáreň :: Zachráňme užitočného ježka! Želáme vám príjemné čítanie!

Marcové vydanie vyjde 20. 2. 2017!

Z OBSAHU:

Podpivničený záhradný domček

Do stavby záhradného domčeka sa náš čitateľ pustil vlastnými rukami, hoci použitiu ťažkej techniky sa nemohol vyhnúť. Keďže je hlavou mladej rodiny, teší ho, že svojpomocnou prácou ušetril z rodinného rozpočtu. Inšpirujte sa aj vy a ušetrite na stavbe 5 000 eur!

Ako ho pekne zamaskovať?

Záhradný domček obkľúčený rastlinami je nielen praktickou, ale môže byť aj dekoratívnou súčasťou záhradného priestoru. Vyžaduje si však citlivé zakomponovanie a precízny výber zelene do svojho okolia. Až potom vznikne oku lahodiace spojenie.

Od architekta: Altánok s pecou na pizzu

Inšpirujte sa altánkom za 3 500 €, ktorý sa hodí k modernému domu! Vďaka kompaktným rozmerom altánku je vhodný do každej záhrady. Tvarom sa však viac hodí k moderným rodinným domom.

Ľadový svietnik a štýlový stolček

Keď je tuhá zima, môžeme mráz využiť na vyrábanie ľadových svietnikov, ktoré nás potešia krásnou atmosférou. Stolček z pňa stromu je originálny m interiérovým doplnkom, prináša atmosféru tepla a pokoja. Jeho výroba je nenáročná a nestojí veľa času ani peňazí.

Pekné škatule z kartónu

Ak máte radi prírodné materiály a ekologický spôsob života, tak aj z obyčajnej kartónovej škatule a starých dosák si môžete vyrobiť funkčný úložný priestor. Drevo spolu s kožušinou váš interiér oteplí a zútulní.

Konzolový stolík do predsiene

Nájdete v ňom písacie potreby a hárky papiera na rýchle zápisky, položíte si na naň kľúče a mobil pri návrate z vychádzky, a ak si chcete spraviť radosť vázičkou s kvetmi, položíte ju práve sem. Vyrobíte ho za víkend!

Odkladacia skrinka

Kávy, čaje, džemy, pochutiny i sladkosti chceme mať na dosah ruky bez toho, aby obalovou pestrosťou tvarov a farieb rušili pokojnú atmosféru jedálne. Práve na to slúži takáto skrinka z detailne opracovaného masívu. Svojpomocou ušetríte 250 eur!

Pripojenie kozuba ku komínu

Malou novinkou z oblasti zapájania kozubovej vložky do komína je skladanie rúr s opačnou orientáciou hrdlových spojov. Ak prerábate alebo staviate komín či pripájate kozubovú vložku, tejto činnosti sa nevyhnete.

Február v záhrade

S nami vás žiadny mesiac nezaskočí! Či už milujete okrasnú alebo úžitkovú záhradu, prinášame vám servis, ktorý potrebujete práve v tomto mesiaci. Rady pri starostlivosti o rastliny, lunárny kalendár a tipy potrebné pre aktuálne obdobie.

Nakupujeme izbové rastliny

Zimné obdobie, keď je okolo nás menej sviežej zelene, láka na nákup izbových rastlín. Ako si vybrať tie správne izbovky? Aby ste zbytočne nevyhodili peniaze, poradíme vám, na čo si dať pozor pri kúpe.

Liečivé korenie?

Ktoré ázijské korenie je účinné proti zápalom? V stredoveku sa exotické koreniny vyvažovali zlatom. Koreninové rastliny, ako sú ďumbier, kurkuma či u nás menej známy galgan, možno totiž využiť nielen na dochucovanie jedál, ale aj na liečenie či ako prevenciu.

Javorový sirup lacno

U nás je pomerne málo známy. Používa sa ako veľmi chutné sladidlo, ktoré náš čitateľ bežne používa. „Keď som sa v lete prechádzal po okolí našej chalupy, všimol som si, že na zemi leží veľa javorových listov. Začal som premýšľať, ako by sa dal vyrobiť taký javorový sirup po domácky.“

Víkendová králikáreň v záhrade

Feničania ich našli, Rimania ich domestikovali, ale naši záhradkári ich „objavili“ len nedávno, najmä keď odišli do penzie a do svojej záhradky začali prichádzať denne. Získavajú tak lacné, chutné a zdravé mäso pre celú rodinu.

Zachráňme užitočného ježka!

Aj vy ste pri neskorom jesennom upratovaní záhrady naďabili v zastrčenom kúte na tajomnú kôpku, ktorá sa podobá na malý brlôžtek? Vitajte u ježka. Alebo naopak? Poradíme vám, ako sa v zime postarať o tohto záhradného hosťa.

