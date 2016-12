Vyšiel Urob si sám 1/2017! Kompletný záhradný poradca 2017!

ZÁHRADA A DVOR V JANUÁRI :: Čitateľská poradňa :: Betónové prvky v záhrade :: TEST: Píly na dvor aj do záhrady V BYTE: Stolík zo starých dverí :: Farmársky stôl :: Príborník z vidieckeho kredenca :: Vence inšpirované zimou :: Stojan na ceruzky :: Olivy ako liek :: STAVBA: Aké zateplenie vyžaduje zákon? :: Plus veľa ďalších tipov a nápadov. Nech sa vám dobre číta! Pekné prežitie sviatkov a dobrý štart do nového roka želá redakcia!

Februárové vydanie vyjde 20. 1. 2017!

Z OBSAHU:

Malé a úzke záhrady

Malá plocha môže byť veľkou výzvou na vytvorenie záhradky s dokonalým využitím miesta a vypracovaním detailov. Skúsený architekt vám poradí s plánovaním. Už 120 m2 vám bude stačiť na vytvorenie oddychovej oázy. Práca na neveľkej ploche sa ľahko stane zábavou, od ktorej sa nebudete chcieť odtrhnúť.

Záhradkárske kalendáre

Aby ste mohli účinne chrániť svoje zelené kráľovstvo pred škodcami, pripravili sme pre vás zoznam činností, na ktoré by ste nemali zabudnúť pri ošetrovaní rastlín. Nechýba ani zoznam vhodných chemických prípravkov.

Osivo zadarmo z vlastnej záhrady

Ak obetujete v lete trocha času, nemusíte na jar kupovať drahé osivá. Stačí sa poobzerať po záhrade a pozberať, čo sa dá. Mnohé rastliny tvoria semená, ktoré využijete o rok vo svojej záhrade. Je to jeden zo spôsobov, ako sa dá ušetriť.

11 krokov ku kvitnúcemu záhonu

Bohato zakvitnuté trvalkové záhony, skalky, kry a vegetačné nádoby sú výsledkom pravidelnej starostlivosti. Na mnohé činnosti pritom v záhrade zabúdame, hoci sú predpokladom bohatšieho kvitnutia.

Prečo konzumovať olivy?

Olivovník je slnečná drevina, ktorá do svojich plodov uložila nielen slnečnú energiu pretvorenú na mononenasýtený olej, ale pridala k nemu i látky podporujúce zdravie, imunitu a vitalitu. Olivy sú skrátka liek a my vám poradíme, ako ho užívať!

Januárová poradňa

Potrebujete poradiť? Napíšte nám a my prepošleme vaše otázky našim odborným spolupracovníkom, ktorí poskytnú vám, našim čitateľom odpovede na profesionálnej úrovni.

Test: Reťazové píly

Pomáhajú nám vo dvoroch pri spracovaní palivového dreva, používame ich za humnami a v lese, aby sme deputáty, podiely a zakúpenú drevnú hmotu pripravili na dopravu. Reťazová píla je tým najpovolanejším pomocníkom na rezanie surovej i suchej guľatiny.

Stolík zo starých dverí

Staré dvere z rozpadnutého torza skrinky môžu mať pred sebou ešte celkom zaujímavý život v podobe konferenčného stolíka na kolieskach. Stačí len trocha trpezlivosti a vynaliezavosti potrebnej na to, aby ste starým veciam určili nové úlohy.

Dva vence inšpirované zimou

Šišky, bukvice či vlašské orechy nazbierané na jeseň vám zadarmo poslúžia pri výrobe krásneho venca. Druhý veniec z konárikov so šiškami ozdobíte drobnými dekoráciami

Podľa vášho vkusu. Výsledok vás bude tešiť celú zimu.

Farmársky jedálenský stôl

Je miestom, kde sa stretáva celá rodina nad dobrotami z vlastného dvora a záhradky, ale aj miestom na pohodové chvíle, vášnivé diskusie či náročné rodinné rozhodnutia. Má pevný rám bez zložitých stolárskych spojov, takže jeho výroba nie je náročná

Príborník z vidieckeho kredenca

Vidiecky nábytok nemusíte uvrhnúť do nemilosti, ak sa vám po čase zunuje jeho jednoduchý vzhľad. Pomocou líšt, drobných drevených doplnkov a náteru ho môžete povýšiť na úplne novú úroveň. Tak sme z typického slovenského kredenca spravili jedálenský príborník.

