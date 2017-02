Už čoskoro v Trenčíne tradičný veľtrh Záhradkár

Záhradkári na jar ožívajú. Aktívne sa pripravujú na to, aby dosiahli, čo najkrajšiu a najvýnosnejšiu úrodu. Začína sa to prípravou osív, sadeníc, hnojív, postrekov na ochranu rastlín a plodov, ale aj záhradkárskych potrieb a pomôcok. Cenné rady a tipy ako úspešne zvládnuť tieto úlohy ponúkne mimoriadne obľúbený veľtrh Záhradkár, ktorý sa bude konať 5. až 9. apríla v areáli výstaviska Expo Center Trenčín. Spoločne s veľtrhom Záhradkár sa prvýkrát až do nedele budú konať aj výstavy Včelár, Poľovníctvo a Zdravý životný štýl.