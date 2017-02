Ušetriť v domácnosti je naozaj jednoduché! Stačí poznať tieto efektívne úkony

Viete, že pri umývaní riadu pod tečúcou vodou sa priemerne spotrebuje až 120 l vody? Ak nie ste zástancami umývačky riadu alebo sa vám tento spotrebič neocitol v kuchynskej výbave z iných dôvodov, umývajte riad v dreze s napustenou teplou vodou alebo vo vaničke. No a ak sa predsa len rozhodnete pre umývačku riadu, odporúčame voliť úsporné modely A++, prípadne A+.

Majte prehľad v potravinách. Iste vám je známa situácia, keď sa rozhodnete upiecť bublaninu, no v špajze nemáte ani za hrsť polohrubej múky, zato z police na vás kukajú 3 kg krupice... Alebo sa celý deň tešíte, že na večeru uvaríte obľúbené cestoviny, no po príchode domov zistíte, že sa už minuli a už sa vám nechce ísť do obchodu. Každému sa to stáva. Netvrdím, že po týchto radách to úplne prestane, ale z vlastnej skúsenosti viem, že je lepšie mať potraviny prehľadne uložené, napríklad v plastových (najlepšie priehľadných) či sklených nádobách. A to nielen v špajze či potravinovej skrini, ale rovnako je dobré uskladniť aj zvyšky jedál v chladničke. Výrazne sa tak obmedzí plytvanie jedlom.

Ruku na srdce. Ako často sa vám stane, že zatiaľ čo sa ráno skrášľujete v kúpeľni, voda v rýchlovarnej kanvici už zovrela a dáte ju opätovné ohrievať? Rýchlovarná kanvica predstavuje spôsob, ako úsporne a rýchlo ohriať vodu, no platí to iba v prípade, že ohrievate také množstvo, aké potrebujete (dávať na dve šálky kávy 0,5 l litra vody je mrhanie energiou aj peniazmi) a iba raz!

Perlátor je najjednoduchší a zároveň najlacnejší spôsob, ako v kuchyni, ale i v kúpeľni neplytvať vodou. Toto malé zariadenie mieša vodu so vzduchom a tak dokáže znížiť spotrebu vody až o 50 %, hoci prúd vody sa zdá byť silnejší, než je v skutočnosti. Ide síce o nenápadné, no zato účinné riešenie všade tam, kde sú vodovodné kohútiky.

Vodu z oplachovania ovocia či zeleniny zachytávajte do nádoby – poslúži na zalievanie kvetín a byliniek. Pred použitím je dobré (a aj rastlinkám to prospeje), ak vodu necháte odstáť. Praktické je preliať ju do kanvy alebo do plastových fliaš.

Ak potrebujete uvariť vodu na prípravu potravín, ako je ryža, obilniny, cestoviny a zelenina, použite najprv rýchlovarnú kanvicu. Uvaríte v nej také množstvo vody, aké skutočne potrebujete.

Na rozmrazovanie mrazených potravín nepoužívajte tečúcu vodu. Najlepšie a najlacnejšie je vybrať ich večer z mrazničky a položiť na misku alebo tanier – do rána budú mať dosť času, aby sa nenásilne rozmrazili, a vy sa môžete pustiť do varenia.

Hovorí sa, že netreba chodiť nakupovať hladný. Vraj vtedy človek kúpi viac, než skutočne potrebuje. Len čo mu oči jedia. Napísať si doma zoznam vecí, ktoré treba dokúpiť do domácnosti, je len otázka zvyku. Druhý krok je nezabúdať lístok doma na kuchynskej linke.

Chladnička a mraznička v kuchyni spotrebujú najviac elektrickej energie, lebo sa nikdy nevypínajú. Ak kupujete novú chladničku, zvoľte tú energeticky najefektívnejšiu a s najvyšším hodnotením energetickej náročnosti, a to A++ alebo A+++.

Nové rúry s energetickou triedou A dokážu v porovnaní so svojimi predchodkyňami znížiť spotrebu energie. Vnútro rúry má izoláciu navyše, pričom na sklenených dvierkach je často nanesených niekoľko vrstiev odrážajúcich teplo. Tieto opatrenia znižujú spotrebu elektrickej energie a pomáhajú udržať teplo v rúre. Ak sa rozhodnete kúpiť si teplovzdušnú rúru, môžete variť niekoľko pokrmov naraz a tak využiť každučký centimeter priestoru. Ventilátor v zadnej časti rúry rozvádza zohriaty vzduch po rúre, a tým zaisťuje, že každý pokrm sa pečie rovnomerne.

Varte doma. Domáce jedlo je domáce jedlo – viete, čo ste doň dali a kto ho pripravoval. Navyše, variť zo sezónnych potravín je ekologické – nepotrebujú žiaden drahý obal.

Varte na liatinových panviciach – dlho vydržia, veľa znesú. Používajú sa už stovky rokov. Teplo v liatinovej panvici sa šíri rovnomerne a stále rovnako. Jedlo je vystavené teplu z niekoľkých smerov, pričom silné dno zabraňuje jeho spáleniu. Práve preto je liatinový riad ideálny na pokrmy, ktoré treba dlhšie variť na miernom ohni. Takýto riad využijete napríklad na dusené hovädzie na hríbikoch či pri príprave semiglasu.

Varenie rýb, mäsa a zeleniny v pare je zdravé a spotrebuje sa pri ňom len minimum vody. Do hrnca nalejte malé množstvo vody – asi 1 cm – a vložte doň naparovaciu vložku. Pridajte jednotlivé ingrediencie a zakryte pokrievkou. Potraviny v pare nevarte príliš dlho. Chcete predsa, aby boli chrumkavé a aby si zachovali čo najviac vitamínov.

V hrncoch na sporáku používajte varnú vložku. Vďaka tomu budete môcť variť viac ingrediencií zároveň. Napríklad vo vyššom hrnci môžete uvariť spolu so zemiakmi aj mrkvu a hrášok do šalátu. Okrem toho, že varenie bude rýchlejšie a lacnejšie, nebudete mať ani toľko hrncov na umývanie.

TIP AUTORKY

Naparovacia násada sa mi osvedčila nielen pri príprave brokolice, ktorú zbožňujem pokvapkanú citrónom a s cesnakovým dresingom, ale aj pri príprave parených buchiet.



Že je starý a vám sa z nejakého dôvodu zneľúbil, ešte neznamená, že ho nevyužije niekto iný. Viem, najľahšie (objemnejší nábytok nevynímajúc) je „šupnúť“ ho ku kontajnerom. A hoci niektoré lepšie kúsky si hneď nájdu nového majiteľa, nie je to práve najlepšie riešenie. Efektívnejšie je dať inzerát aj s fotkou v bazári na internete.

Skôr než starý nábytok poputuje na smetisko, skúste sa zamyslieť, či by sa s ním predsa len nedalo ešte niečo urobiť. Najmenšou investíciou býva nanesenie nového náteru, samozrejme, ak to materiál a stav nábytku dovoľujú. Napríklad starú komodu, ktorá už nepasuje do vašej spálne, môžete oživiť novým náterom, prípadne použiť 2 a viac odtieňov rovnakej farby, a máte „nový“ kúsok do detskej izby alebo do predsiene.

Keď vám dochádzajú nápady alebo žiadne neprichádzajú, inšpirujte sa časopismi o bývaní či internetom. Tam nájdete kopec dobrých tipov. Často sa necháme obmedzovať pôvodným účelom vecí, na ktorý slúžili. Napadlo by vám použiť staré dosky ako obklad na stenu, napríklad ako pozadie za televízor, alebo využiť zásuvky ako police na stenu?

Ďalším pomerne jednoduchým spôsobom, ako urobiť zo starej pohovky novú, je preodieť ju. Môže to urobiť čalúnnik, čo však nebude najlacnejšie, alebo vy. Ak viete šiť na stroji, nebude pre vás problém namerať si správne veľkosti a zošiť zopár kúskov látok. Nuž, a keď nie ste práve zdatní v šití, siahnite po dostatočne veľkej prikrývke. Aj keď ju budete musieť kúpiť, vždy vás vyjde menej ako nová sedačka.

A keď už sme pri nábytku, je dobré umiestniť ho doma tak, aby neprekážal radiátorom. Okrem toho, že teplu nebude nič brániť v prieniku do miestnosti, bude to mať aj pozitívny vplyv na samotný nábytok – dlhšie vydrží. V prípade podlahového vykurovania nezakrývajte podlahu celoplošnými kobercami a voľte, ak môžete, radšej nábytok na nožičkách – tak vzduch lepšie cirkuluje.

Aj obyčajný konár možno povýšiť na nástennú dekoráciu či využiť ako závesnú poličku.

Nízkonákladové bývanie nemusí byť len pre mladých. Ak ste ochotní trochu popustiť uzdu fantázii a nezostali peniaze nazvyš na skrinky, skúste si sami vytvoriť debničkový patchwork – niektoré debničky stačí natrieť, iným zasa primontovať kolieska.

LED svetelný zdroj spotrebuje až o 85 % menej energie a vydrží 10-krát dlhšie ako bežná žiarovka. Takmer tretina Slovákov stále používa neúsporné bežné žiarovky. Pritom výmenou jednej takejto žiarovky za úspornú žiarovku s LED technológiou možno ušetriť pri bežnom používaní až 10 € ročne. Výmenou viacerých neúsporných žiaroviek za úsporné LED žiarovky tak možno ušetriť v domácnosti až stovky eur ročne. Tieto šetrné a dômyselné riešenia sú teraz navyše cenovo dostupné a počiatočná investícia sa vám vráti najneskôr po pár mesiacoch.

V zime vetrajte krátko a intenzívne. To znamená otvoriť okná dokorán na 5 až 10 minút, za ten čas sa izba prevetrá a dôjde k výmene vzduchu, no miestnosť sa nestihne ochladiť. Radiátory nevypínajte, kým budú okná otvorené.

Zvýšte vlhkosť vzduchu vo vykurovanej miestnosti. Tak dosiahnete nižšiu spotrebu energie na vykurovanie o 10 až 15 %. Vhodné je pestovať rastliny a rosiť ich vodou.

Zaťahujte rolety a žalúzie, nesmú však presahovať cez vykurovacie telesá. Počas svojej neprítomnosti kúrenie nevypínajte celkom, iba znížte teplotu. Dôležité je zachovať temperovanie miestnosti, po vašom návrate sa tak rýchlejšie vykúri s menšou spotrebou energie. Tepelné straty dokáže znížiť aj používanie vonkajších roliet.

Použite reflexné fólie, ktoré nasmerujú teplo do miestnosti, nebudete tak vyhrievať stenu za vykurovacím telesom. Úniku tepla z interiéru dokážu zamedziť aj tepelné izolačné fólie na okná. Tie navyše ochránia interiér aj pred škodlivými UV lúčmi.

Ohrievate vodu naozaj úsporne? Akumulačný ohrievač (bojler) je vodné využívať najmä vtedy, keď sa voda ohrieva v čase platnosti nízkej tarify, t. j. v čase nízkeho zaťaženia energetickej sústavy (hlavne v noci). Prietokový ohrievač zasa, keď sa voda ohrieva priamo v čase využitia počas celého dňa.

Ohrievač vody pracuje hospodárnejšie s nastavenou teplotou 50 až 55 °C. Tak sa znížia straty pri ohreve vody a usadzovanie minerálov, ktoré skracujú jeho životnosť.

Zdroj teplej vody by mal byť umiestnený čo najbližšie k miestu jej spotreby. Je neefektívne (napríklad pri stavbe domu) umiestniť kotol ďaleko od kúpeľne či kuchyne.

text Martina Deríková z podkladov IKEA a SSE

foto IKEA, Hübsch, isifa/Shutterstock

zdroj časopis Tvorivé bývanie 4/2016