Urob si sám 6/2017 v predaji! Lacné a pekné spevnené plochy! 92 strán hodnotného čítania!

• Zdravá cvikla • Chováme kačky • Majstrujeme v byte: Skladacia stolička • Kvetináč zo starej knihy • Textilné tašky • Drevené stolárske kladivá • Lacná univerzálna pílka • Pre deti: Kráľovské koruny pre deti • Podložka na hranie • Ekonomicky: Dobrý nákup • Stavba: Staviame dom – stropy • Prehľad strešných krytín • Súťaže: Veľká predplatiteľská súťaž • Krížovka • K tomu veľa ďalších tipov a nápadov.

Želáme vám príjemné čítanie!

Júlové vydanie vyjde už 20. júna! Špeciál - stavba 2017 je stále v predaji!

Z OBSAHU:

Štrkový chodník do 500 €

Najjednoduchšou možnosťou, ako vybudovať chodník v záhrade, je obyčajný štrkový násyp. V záhrade ho nerobte priamy, bola by príliš strohá. Samozrejme, nie je to len o samotnom štrku. Správna realizácia si vyžaduje určitú skladbu a postup.

Stojisko pred garážou za 1 125 €

Možnosti použitia pre tzv. kamenný koberec sa nájdu nielen v exteriéri. Svoje prednosti naplno uplatní v záhrade alebo ako spevnená plocha pred domom. Moderný povrch je pekný aj pri parkovacom stojisku.

Športový „pľacík“ vydláždený gumou do 1 900 €

Športové povrchy z gumových prvkov rôznych rozmerov z recyklovaného plastu sú odpoveďou na viacero problémov pri rekreačnom pohybe. Jej dostatočne tvrdý povrch pri použití maximálnej hrúbky spĺňa zároveň kritickú výšku pádu takmer z 3 m.

Kladenie betónových platní okolo bazéna

Aké príjemné a osviežujúce je zaplávať si v domácom bazéne počas horúcich letných dní! Okrem pohodlia je však podstatná aj bezpečnosť okolia bazéna. Preto na jeho úpravu volíme pevné povrchy, napríklad betónové záhradné platne.

Travertín na sokel i dlažbu

Dlažby, múry, ploty, altánky, sokle - všetko toto možno postaviť z travertínu. Ide o veľmi vďačný, dokonale prírodný a originálny materiál. Je pekný a dokážete ho spracovať aj v domácich podmienkach. Poďme na to!

Terasa s atmosférou stredomoria

Prinášame výber kvetov, ktoré nesmú chýbať na slnečnej terase. Slnkom zaliata terasa je ideálna pre exotickejšie rastliny. Pozrite si aj výber rastlín na vidiecke a moderné terasy!.

Skladacia stolička

Jednoduchý skladací nábytok si nájde svoje miesto v každej záhradnej chatke. Krása opracovaného prírodného dreva je oproti lacnému plastu vždy odmenou pre každého domáceho majstra.

Záhradný poradca: Zber čerešní posediačky?

Zákon schválnosti platí dokonale – najkrajšie čerešne sú na najhoršie dostupných konároch a ťažko dosiahnuteľné aj z rebríka. Ako ich obrať a pritom sa neprizabiť pádom z výšky?

Jún v záhrade - biele jahody

Albíni medzi jahodami splnia prianie tých, ktorí chcú mať v záhradke niečo extra. Chutia sladko, ananásovo. Plody sú trošku menšie, v priemere majú 2 cm. Dozrievajú začiatkom júna. Vynikajúce sú do sladkých dezertov, zmrzliny, drinkov aj na priamu konzumáciu.

Červená repa - „bylinná krv“!

Cvikla výrazne podporuje zdravé fungovanie mnohých orgánov tela, patrí medzi tzv. funkčné, teda v podstate liečivé potraviny. A pritom ide o veľmi skromnú a prispôsobivú zeleninu, ktorá je schopná rásť v každej záhrade. Pozrite si, aké chutné jedlá možno urobiť z cvikly!

Kačkami proti slimákom?

Predstava pečenej kačice je pre mnohých ľudí veľkým lákadlom a pozvanie na kačaciu hostinu by neodmietli. Ak to nie je každý deň, vedzme, že priemerne zdravé telo vôbec nebude protestovať. Živé kačky v záhrade majú aj iné prednosti. Vyčistia vašu záhradu od slimákov a inej hávede!

Kniha ako originálna záhradka

Áno, každej knihy je škoda - ale čo s takými, čo iba ležia v starých zaprášených škatuliach? Jednou z možností je urobiť si zo starých kníh originálne pestovateľské nádoby na rastliny. Nielenže vyzerajú veľmi zaujímavo, ale prinesú starým knihám nový život v podobe domácej záhradky!

Podložka nielen na hranie

Podložka na hranie môže vaše dieťa ochrániť pred nachladnutím. Jednoduché podložky na hranie pre deti využijete aj v domácnosti, napríklad ako „podsedák“ na lavicu či na sedačku do obývacej izby. Okrem ľudí si na ňom radi poleňošia aj domáce zvieratká , najmä mačky.

Lacná chalupárska pílka

Ľahučká pílka hravo prekoná všetky vaše očakávania. Je ľahká a obratná – do dvora, záhrady i do lesa. Jej prednosťou je nielen to, že ju v prípade potreby zbalíte do batoha, ale aj jej všestrannosť. Rám si hocikedy vyrobíte na každý pílový list, ktorý nájdete v dielenskej zásuvke.

Stropy v rodinnom dome

Musia byť pevné, ľahké, nehlučné. Voľba typu stropnej konštrukcie závisí najmä od vzdialeností – rozpätí nosných konštrukcií stropu. Ešte vo fáze projektovania rodinného domu sa musíme rozhodnúť, aký materiál použijeme.

Prehľady: Kvalitné strešné krytiny

Ako ochrániť strechu vášho domu? Správny návrh celej skladby strechy je prvým základným predpokladom jej dlhej životnosti a bezchybnej funkčnosti. Strešná krytina je jej najdôležitejšou súčasťou.

Veselé karnevalové korunky

Nielen na karneval, ale aj na narodeninovú párty svojich ratolestí môžete vyrobiť takéto krásne ozdoby hlavy. Zapojiť sa, samozrejme, môžu aj deti, dovolené je všetko vrátane využitia kartónu a nepoužívaných ozdôb z vianočného stromčeka.