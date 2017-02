Urob si sám 3/2017 je v stánkoch spolu s darčekom zadarmo! Veľká rekonštrukcia záhrady!

Najužitočnejšie zvieratá: Kozy v záhrade • Príprava záhradnej techniky na sezónu • Dobrý nákup • Tehlový pasívny dom • Poradňa: Čo s prevlhnutou stavbou? • Vysušovanie domu komínom a pecou • Stolársky projekt: Zásuvkový bielizník • Dekorácie: Kvety v žiarovke • Machový svietnik a ozdobné vajíčka • Vázy s dyhou a rebríková polica • Retro vešiak z doskyK tomu veľa ďalších tipov a nápadov. Želáme vám príjemné čítanie!

Záhrada na všetko

Možno to poznáte. Máte malý pozemok a chceli by ste naň vtesnať všetko možné. Nechcete sa vzdať zeleninových hriadok, kvetinových záhonov ani terasy či chovu králikov. A možno to predsa len pôjde...

Odpočinok pri jazierku

Ak je súčasťou rekonštrukcie záhrady aj výstavba záhradného jazierka, máme pre vás zaujímavý tip. Stačí zopár zmien a do kúta sa môže chodiť nie za prehrešok, ale za pohodou a odpočinkom

Altánok či pergola na posedenie

Náš architekt pre vás vybral dve drobné záhradné stavby, ktoré si môže dovoliť každý majiteľ záhradného pozemku. Celková cena materiálu za altánok nepresiahne 600 €, väčšia pergola sa dá postaviť dokonca už za 300 „éčiek“.

Aké ovocie do malej záhrady

Ovocná záhradka na 3 ároch? Neraz si namiesto sladkých jahôd či cukrových hrušiek necháme okolo domu položiť trávnik a potom ho len kosíme a kosíme... A pritom aj v tej najmenšej záhradke sa dá dopestovať chutné ovocie.

Hľadám záhradný substrát...

Na to, aby rastliny v záhrade prosperovali a predviedli sa v plnej kráse, im musíte ponúknuť vhodnú zeminu. Nemusíte však byť rodení alchymisti, aby ste tú správnu namiešali. Prinášame vám prehľad záhradných substrátov.

Marec v záhrade

S nami vás žiadny mesiac nezaskočí! Či už milujete okrasnú alebo úžitkovú záhradu, prinášame vám servis, ktorý potrebujete práve v tomto mesiaci. Rady pri starostlivosti o rastliny, lunárny kalendár a tipy potrebné pre aktuálne obdobie.

Príprava záhradnej techniky na sezónu

Sú to drobné práce, vďaka ktorým predĺžite životnosť strojov a predídete mnohým nepríjemnostiam, napríklad predčasnému opotrebovaniu mechanických častí, preťaženiu motora, a zachováte si pracovný komfort bez nárastu odporu, vibrácií a mrzutostí.

Postavil ho svojpomocne. Mesačne platí 50 €!

Táto návšteva veru stála za to. Bungalov je prešpikovaný najmodernejšími ovládacími a regulačnými systémami a najlepšie je, že majiteľ dom až na niekoľko ťažkých robôt navrhoval, staval, vylepšoval a pozapájal zväčša sám!

Poradňa: Vlhké múry a vonkajšia dlažba

Ak si neviete na svojej stavbe s niečím rady, napíšte nám a možno práve vašu otázku vyberieme ako tému poradne. Iste tak pomôžeme viacerým čitateľom. Svoje otázky a fotografie zasielajte na poradnauss@jaga.sk

Zásuvkový bielizník za 72 eur!

Len zriedkavo sa nájdu zásuvkové bielizníky, do ktorých by sa skutočne vošlo toľko oblečenia! V tomto prípade môžete rátať nielen s vysokou nosnosťou zásuviek, ale aj s hĺbkou, ktorá poskytne štedrý priestor na zvršky, posteľnú bielizeň, prikrývky či sezónnu výbavu na spánok v prírode.

Machový kvetináč a vajíčka za 7 €

Mach vyzerá pekne naaranžovaný v mise so sviečkami, ale výborne sa s ním pracuje aj pri lepení tavnou pištoľou. Skúste si vyrobiť jednoduchý kvetináč pre hyacint! Vajíčka zdobené dymovou fóliou zasa pôsobia nežne, hravo a luxusne zároveň.

