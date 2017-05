Tri dôvody, prečo sa rozhodnúť pre novú umývačku riadu

Umývačka, ktorá sa postará sama o seba

Nová generácia umývačiek riadu gorenje SmartFlex vám ušetrí množstvo času, ktorý môžete stráviť oveľa príjemnejšie. Nielen, že za vás umyje riad, ale postará sa sama o seba aj po skočení umývacieho cyklu.

Funkcia TotalDry po dokončení automaticky pootvorí dvere umývačky pre vypustenie nadbytočnej pary. To umožní prístup čerstvého vzduchu, čím sa umytý riad, ako napríklad plastové nádoby, kompletne vysuší. Vynikajúce pre rýchle schnutie s nízkou spotrebou energie. A vy už nemusíte byť v strehu a čakať, kým umývačka doumýva.

Užite si nové technológie bez obáv

Aby ste sa presvedčili, že vám umývačky gorenje SmartFlex naozaj vyhovujú a vyskúšali všetky nové technológie na vlastnej koži, ponúkame vám 3 mesiace na vyskúšanie. Počas nich sa sami presvedčíte o výhodách nových technológií a určite sa s umývačkou už nebudete chcieť rozlúčiť. Ak vám predsa nebude vyhovovať, môžete ju do 3 mesiacov vrátiť. Stačí, ak sa do 14 dní od kúpy výrobku zaregistrujete na stránke www.gorenje.sk/umyvacky-akcia . Akcia platí na umývačky riadu gorenje SmartFlex s funkciou TotalDry, kúpené do 30.6.2017.

Umývajte riady päť mesiacov zadarmo

Aby ste umývačku mohli skúšať naozaj naplno, získate k nákupu umývačky aj prostriedky na umývanie na 5 mesiacov zadarmo. Tablety Quantum a čistič umývačky od značky Finish získate ku umývačkám riadu gorenje SmartFlex s funkciou TotalDry.