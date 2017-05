Veľká jarná súťaž s časopisom Záhrada

Stačí, ak nám najneskôr do 29. júna pošlete tri SMS so správnymi odpoveďami z troch čísel časopisu Záhrada (2/2017, 3/2017, 4/2017) a budete zaradení do žrebovania o atraktívnych pomocníkov nielen do záhrady.

Ako na to?

Zašlite SMS na číslo 7007 so správnou odpoveďou na súťažnú otázku. Do žrebovania budú zapojení iba tí súťažiaci, ktorí odpovedali správne na všetky tri otázky z časopisov Záhrada 2/2017, 3/2017 aj 4/2017.

Súťažná otázka:

O vysádzaní akých okopanín píšeme v tomto vydaní Záhrady?

A) Repa

B) Zemiaky

C) Bataty

Odpovede posielajte do 29. 6. 2017.

SMS pošlite v tvare: ZHD2medzeraSPRAVNAODPOVEDmedzeraMENOmedzeraPRIEZVISKOmedzeraULICAmedzera

CISLOmedzeraPSCmedzeraMESTO

Príklad: ZHD2 SPRAVNAODPOVED JAN VYMYSLENY NEZABUDKOVA 6 82105 BRATISLAVA

Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.ro., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, cena spätnej SMS 0,20€ s DPH.

Podmienky súťaže nájdete na www.urobsisam.sk. Mená výhercov zverejníme v časopise Záhrada 6/2017.

1x Vretenová kosačka JAMP Edward 430

1x Zastrihávač na živé ploty GardenGroom PRO od OZY Predomyazahrady.sk

15x Výsadbový stromček drobného ovocia od Plantex

3x Balíček hnojív a prípravkov nielen do záhrady Hoštické hnojivo

1x Postrekovač Villager Monica 12 od ibo

5x Štartovací set do čistiarní odpadových vôd Bioprospect

1x Rozmetač granúl VHS 10 od ibo

3x Espresso maker od Barca

1x Fiskars set na krájanie ovocia, raňajkové nože a záhradné nožnice od Nohel Garden

1x Jastrab na plašenie drobného vtáctva od OZY Predomyazahrady.sk

3x Liatinový vchodový zvon od Barca

1x Fiskars nožnice na hydinu, nôž na syry a Gerber nôž na prežitie od Nohel Garden

