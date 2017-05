Pokračovanie súťaže Moja vysnívaná kuchyňa s Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Decodom

Stačí, ak nám pošlete fotografiu vašej súčasnej kuchyne, a v novembrovom čísle zverejníme výhercu, ktorý získa poukaz na nákup novej kuchyne v hodnote 600 €.

Ďalší traja súťažiaci získajú predplatné časopisu Tvorivé bývanie.

Fotografie nám posielajte do 20. 8. 2017 na e-mailovú adresu sutaz@jaga.sk, heslo: Moja kuchyňa, nezabudnite pripojiť svoje kontaktné údaje.

Súťaž s časopisom Urob si sám pripravili spoločnosti Decodom a Wüstenrot stavebná sporiteľňa.

Podmienky súťaže

Použité fotografie sú ilustračné, ceny zodpovedajú malopredajným cenám v obchodoch.

Uspor si výhodne

Či už svojpomocne alebo na objednávku, ak sa rozhodnete vo svojom rodinnom dome alebo byte niečo vylepšiť, zvyčajne si to vyžiada aj nejakú fi nančnú investíciu. Prezradíme vám jedenb osvedčený spôsob, ako si vytvoriť vlastný fi nančný zdroj, ktorý je dostupný každému záujemcovi.

Spoľahlivým a zároveň bezrizikovým spôsobom financovania, špeciálne projektov bývania, je stavebné sporenie. Má dlhoročnú tradíciu a je flexibilné vzhľadom na potreby klientov. Umožňuje nadpriemerne zúročiť úspory a zároveň si pripraviť výhodnejšie podmienky na čerpanie stavebného úveru na bývanie, ak by ste ho potrebovali. V súčasnosti, keď úrokové sadzby na slovenskom finančnom trhu dosahujú historické minimá, môžete na zmluve o stavebnom sporení dosiahnuť zhodnotenie vkladov až o 6 %, a to vďaka štátnej prémii a vkladovému úroku 1 % p. a. od Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Spomínaná štátna prémia je v tomto roku vo výške 5 % z ročných vkladov, maximálne 66,39 € na osobu. Optimálny ročný vklad tak predstavuje necelých 1 330 € alebo v priemere cca 110 € mesačne. To je však len odporúčanie, výška vkladov nie je povinná a je v plnej miere na vašom rozhodnutí, resp. možnostiach vášho rodinného rozpočtu. V alikvotnej (čiastočnej) výške ju získa aj ten sporiteľ, ktorý uskutoční nižšie vklady. Pravidelným sporením sa aj menšími sumami dá postupne nasporiť zaujímavá čiastka a zároveň si môžete „odskúšať“, či by ste zvládli pravidelné splátky úveru, ktoré už bývajú záväzné a väčšinou aj dlhodobé. Nasporenú sumu je možné po ukončení 6-ročného cyklu sporenia použiť na čokoľvek, čo je pre vás prioritné (teda nielen na bytové účely). Zveľadenie bývania však napriek tomu patrí k najčastejším spôsobom využitia týchto financií. Nasporená suma neraz postačí aj na rozsiahlejšiu opravu či renováciu. Ak zvažujete väčšiu investíciu (napríklad prestavbu, zobytnenie podkrovia a podobne), môžete požiadať o úver na bývanie a vďaka svojmu sporeniu dostanete výhodnejšie podmienky. Stavebné sporenie sa oplatí každému: jednotlivcom či rodinám hľadajúcim výnosné sporenie bez rizika (vrátane dvojakého poistenia pre deti zdarma), sporiteľom, ktorí perspektívne uvažujú o čerpaní garantovaného stavebného úveru, ako aj klientom, ktorí financovanie bývania musia riešiť urgentne, teda okamžitým úverom. Stavebné sporenie nie je limitované vekom ani výškou príjmu či vkladov. Pri tomto produkte naozaj platí, čím skôr (začnete sporiť), tým lepšie.

