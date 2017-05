Regál, ktorí poteší domácich majstrov

Na predajniach Hornbach v Bratislave a Košiciach nájdu domáci majstri všetko, čo sa im zíde pri rekonštrukcii i novostavbe. V neprehliadnuteľnom regáli Mapei si zákazníci môžu jednoducho vybrať z preferovaných výrobkov na zhotovenie hydroizolácie, ale aj z výrobkov pre finálnu úpravu pri lepení obkladu a dlažby v kúpeľniach, na terasách či bazénoch. „Naším cieľom bolo ušetriť zákazníkom čas pri nakupovaní. Najžiadanejší sortiment Mapei možno nájsť rýchlo a jednoducho a vďaka tomu zostáva viac času na samotný projekt,“ hovorí Stana Radivojevič z marketingového oddelenia Mapei.

Žiadané výrobky v jednom regáli

Medzi najžiadanejšie výrobky Mapei patrí osvedčená cementová škárovacia malta Ultracolor Plus, ktorá tvorí nerozlučnú dvojicu s pružným silikónovým tmelom Mapesil AC na výplň pružných a dilatačných škár. Rastie aj záujem o vysoko odolnú epoxidovú škárovaciu maltu Kerapoxy CQ, ktorá je na predajni Hornbach dostupná v rozšírenej ponuke farebných odtieňov. Vďaka výrazne lepšej čistiteľnosti je práca s touto epoxidovou maltou jednoduchá, a to aj pri aplikácii na zvislé povrchy. To ocení každý domáci majster. Novinkou, ktorá sa predstavila v regáli Mapei sú viacúčelové polyuretánové peny MapePUR na tepelnú a akustickú izoláciu.

Odborné poradenstvo a pracovné postupy s výrobkami Mapei nájdete na www.razaporiadne.sk