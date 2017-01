Poznáte triky obchodníkov? Toto sú tie najčastejšie, s ktorými sa môžete stretnúť

1 Zľavy, zľavy, zľavy Spotrebiteľ si často neuvedomuje, že samotné poskytnutie zľavy ešte nič nevypovedá o tom, či je ponuka skutočne výhodná. Predávajúci si totiž môžu ceny stanoviť voľne, preto služba či tovar u jedného predávajúceho aj s 50-percentnou zľavou môže byť napokon drahšia ako u druhého, ktorý žiadnu zľavu nepropaguje, len predáva tovar či služby s nižšou maržou.

Druhým účelom zľavy môže byť nalákať kupujúceho do obchodu, kde nakúpi aj mnoho iných výrobkov, z ktorých má predajca vysoký zisk, takže sa jeho celkový profit dostane na dostačujúcu úroveň.

2 Ponuky tovaru zdarma Keď predávajúci ponúka niečo zdarma, kupujúci by mal hneď spozornieť. Napokon, podnikanie je činnosť vykonávaná s cieľom dosiahnuť zisk. V okamihu, keď sa niečo ponúka zdarma, musia sa náklady na darček aj zisk pozbierať z predaja iného tovaru či služieb. Ak predávajúci ponúka darček s vysokou hodnotou, tak je darček buď nadhodnotený a napríklad naparovacia žehlička či iná vec stojí len zopár eur, alebo sú predražené iné tovary či služby. Na darčeky sa všeobecne nevzťahuje zákonná záruka. Na otázku, či to platí aj v prípade, keď je na získanie „darčeka“ spotrebiteľ motivovaný nákupom, sa však odpoveď líši. Vyžadujte preto pri nákupe potvrdenie záruky aj na tovar, ktorý predávajúci prezentuje ako „darček“, „tovar zdarma“ alebo „grátis“, napríklad televízor s DVD prehrávačom zdarma, obuv 2 + 1 zdarma).

3 Odmietnutie predvedenia výrobku Ako spotrebiteľ máte právo na predvedenie výrobku, ak to pripúšťa povaha kupovanej veci. Ak vám predávajúci vopred neumožní zoznámiť sa s funkciami výrobku aj s návodom, ktorý býva zvyčajne ukrytý v škatuli, potom by ste mali urobiť čelom vzad a ísť nakupovať inam.

4 Predaj „značkového“ tovaru Aj v kamenných obchodoch, častejšie však v stánkoch, sa môžete stretnúť s textilným tovarom či obuvou od známych svetových výrobcov, ale za výrazne nižšie ceny. Môže ísť o tzv. „fejky“, napodobeniny originálov. Ich kvalita býva nízka a nemusia vyhovovať ani z hygienického hľadiska. Preto je najmä pri nákupe pre malé deti či alergikov lepšie vyhnúť sa takýmto tovarom.

5 Pri lacnom tovare nedávame účtenku Ako spotrebiteľ máte právo na doklad, potvrdenie o kúpe. Predávajúci nemá zo zákona žiadne právo nevydať k zakúpenému tovaru účtenku (aj keď ako dôvod môže uviesť napríklad, že tovar je vo výpredaji, na tovar sa poskytla zľava pre chybu alebo podľa interných predpisov obchodu sa paragón nevydáva a pod.). Ak predávajúci odmieta vydať účtenku napriek naliehaniu, nekupujte od neho tovar, vyhnete sa tak budúcim problémom. Takisto treba takého správanie podnikateľa nahlásiť dozorným orgánom.

6 Slovíčka „až“, „maximálne“ a pod. Ak sa v reklame objavujú slovíčka „až“, „do“ a podobne, mali by spotrebiteľa hneď upozorniť, že to v praxi bude oveľa menej. Príkladom je typické reklamné vyjadrenie „zľavy až 80 %“ alebo napríklad pri reklame na pripojenie k internetu „rýchlosť až 10 MB/s“ (v tomto prípade nejde o garantovanú rýchlosť internetového pripojenia).

7 Slovíčko „od“ Doplňujúcim trikom k predchádzajúcemu bodu sú reklamné vyjadrenia „ceny už od“. V praxi to zvyčajne znamená, že za túto cenu sa ponúka niečo, s čím sa väčšina spotrebiteľov neuspokojí, napríklad z dôvodu veľmi nízkej kvality či absencie potrebných doplnkov. Predávajúci si však takto zabezpečí návštevu zákazníka so zámerom kúpiť a môže mu potom ponúknuť hodnotnejšie výrobky za oveľa vyššie ceny.

8 Malé písmenká V reklame sú pre spotrebiteľa vždy najdôležitejšie tie najmenšie písmená. Práve nimi sa zvyčajne oznamuje, že ponuka platí napríklad len pre prvých 20 zákazníkov alebo pri uzatvorení zmluvy aspoň na 2 roky. Vždy, keď vidíte reklamu ponúkajúcu výrobky či služby za prekvapivo výhodných podmienok, hľadajte hviezdičky odkazujúce na podmienky písané malým písmom.

9 Dôležitá informácia mimo hlavného obsahu reklamy Táto prax je obvyklá najmä vtedy, keď od zadávateľa reklamy nejaký právny predpis požaduje, aby obsahovala konkrétnu povinnú informáciu. Typickým príkladom je uvádzanie sadzby RPMN pri spotrebných úveroch (ročná percentuálna miera nákladov – čo spotrebiteľ zaplatí za rok v súvislosti so spotrebiteľským úverom). Táto povinná informácia nielenže býva uvedená malým typom písma, ale navyše je často na okraji textu ďaleko od hlavnej správy alebo v poznámke pod čiarou. Takýmto prístupom obchodník len dáva najavo, aký význam má pre neho skutočná informovanosť spotrebiteľa o podmienkach predaja tovaru alebo služieb. Preto odporúčame vyhnúť sa takýmto obchodníkom veľkým oblúkom.

10 Cena uvedená bez DPH Cena uvedená v reklame by mala byť vždy konečná, ak nie sú vysvetlené podmienky, za akých sa môže zmeniť, alebo nie je uvedený odkaz na nejaké externé podmienky. Nie je prípustné ani uvádzanie ceny bez DPH bez vyznačenia tejto skutočnosti. Napriek tomu sa to občas deje.

11 Reklama predstierajúca cudziu súkromnú korešpondenciu Pomerne novým druhom reklamy, ktorá sa šíri na internete, je reklama predstierajúca súkromnú korešpondenciu. „Milá Jana, posielam Ti kontakt na tú firmu, čo nám robila novú kuchyňu, čo si tak obdivovala. Adresa je... Zo všetkých, čo sme oslovili, boli najlacnejší a ich vystupovanie bolo veľmi ústretové. Verím, že nabudúce sa mi Ty pochváliš krásnou novou kuchyňou. Tvoja Martina.“ Aj keď to na prvý pohľad môže vyzerať ako veľmi vierohodné odporúčanie jednej priateľky druhej, ktoré sa k vám dostalo omylom, ide o nevyžiadanú skrytú reklamu.

Bráňte sa pred podomovými a pouličnými predajcami, aby ste neprišli o svoje peniaze.

Vyhnite sa im Najjednoduchší spôsob, ako sa s nimi vôbec nedostať do kontaktu.

Nehovorte s nimi Nevidíte ich, nepočujete, nenadväzujte s nimi očný kontakt.

Opakujte „nie“ Ak je predajca neodbytný a ide za vami (na ulici, po chodbe), hovorte „nie“, „nemám záujem“ a hlavne sa nezastavujte!

Nebuďte zvedaví Najčastejším dôvodom, prečo ľudia naletia, je ich vlastná zvedavosť.

Nedávajte na seba kontakt Keď ste sa už dali do reči s predajcom a chce na vás kontakt, dôrazne odmietnite. Nezbavili by ste sa ho na dlhý čas.

Nič nepodpisujte Hlavná zásada, ktorej sa musíte držať zubami-nechtami.

Ak vás obťažujú letáky v poštovej schránke, dajte najavo, že nemáte o ne záujem, pomocou odkazu: Nevhadzujte reklamu.

Stovky eur zaplatených za bezcenný tovar, nekonajúce sa zázračné účinky výrobkov či vyhliadka na dlhoročné dlhy, to sú časté výsledky predvádzacích akcií a podomových predajov zameraných predovšetkým na starších občanov.

Iba pre manželské páry

Účasť na niektorých reklamných prezentáciách je umožnená len manželským párom či párom žijúcim spolu. Inokedy je zase ich účasť zvýhodnená hodnotnejším darom. Spoločnosti presne vedia, prečo sa snažia prilákať na takúto akciu oboch manželov. Spotrebiteľ je tak pripravený o možnosť využiť veľmi silný argument, že o takejto vysokej investícii nemôže rozhodovať sám bez partnera. Navyše, na ženy vždy viac pôsobia emócie, ktorými sú prezentácie nabité, naopak, muži reagujú skôr na racionálne argumenty, napríklad o výhodnosti ceny. Na mužov tiež veľmi intenzívne pôsobí všetko, čo posilňuje ich dôležitosť. Môže to byť k dovolenke zdarma ponúkaná zázračná pasta na leštenie auta, ktorá lak oživí tak, že svojou žiarou predstihne aj novú metalízu. Alebo napríklad slová krásnej hostesky, že vôbec nepochybuje o tom, že pán zarába dostatok peňazí, aby si túto investíciu mohol dovoliť.

text www.dTest.cz, článok bol redakčne upravený

foto isifa/Shutterstock

zdroj časopis Tvorivé bývanie 5/2016, JAGA GROUP, s.r.o.