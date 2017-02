Nové číslo časopisu Záhrada 01/2017 v predaji

Milí priatelia, zima je presne taká, aká má byť, a to je dobre. Vonku mrzne a všetko, čo má zahynúť, spoľahlivo zahynie. O to menej škodcov bude napádať našu záhradu počas sezóny. To však neznamená, že úrodu či kvety nebudeme musieť chrániť. Naopak, na ochranu myslime už teraz a postarajme sa o našich tradičných spojencov.