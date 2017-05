Lepenie na steny alebo na strop je teraz jednoduchšie

Lepenie na steny alebo na strop je teraz hračkou. Novinka Pattex One For All High Tack je montážne lepidlo, ktoré je veľmi husté a má zo série Pattex najvyššiu tzv. okamžitú priľnavosť – 350 kg/m2. To znamená, že keď je stena alebo podlaha mierne zvlnená a vy na ňu potrebujete prilepiť lištu, tak vám neodskočí a drží na svojom mieste. Toto lepidlo oceníte aj pri lepení napr. na zvislú stenu alebo dokonca na strop – lepidlo neschádza a lepený prvok ihneď drží na svojom mieste. Keď nechcete vŕtať do podhľadov alebo sa obávate, že narušíte tepelné mosty, zostáva iba lepenie. Toto lepidlo dokáže udržať svetlo s väčšou lepenou plochou aj na strope a vy sa tak vyhnete vŕtaniu.

Bližšie informácie na www.pattex.sk