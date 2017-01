Krištáľové krídla za rok 2016 našli svojich majiteľov

O nových laureátoch tohto ocenenia rozhodli v tajnom hlasovaní odborné poroty a Veľká porota Krištáľového krídla, ktorej predsedom je Gabriel Csollár. Mimoriadnu cenu za celoživotné dielo v tomto ročníku získali hudobník a skladateľ Marián Varga a úspešný manažér, športovec a filantrop Andrej Glatz. Autorka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová uviedla: „Tradícia je putom životaschopných. Krištáľové krídlo má stále väčšiu hodnotu aj preto, že oceňuje ľudí, ktorí zostali žiť, pracovať a tvoriť na Slovensku.“

V jubilejnom 20. ročníku získali toto prestížne ocenenie Ondrej Vrábel za Filantropiu, bratranci Ladislav a Peter Škantárovci za Šport, spisovateľ Daniel Hevier za oblasť Publicistiky a literatúry, bankár Štefan Máj v kategórii Hospodárstvo, huslista Dalibor Karvay za oblasť Hudby, líder kapely No Name Igor Timko v kategórii Rock Pop Jazz, Michal Mego za oblasť Medicíny a vedy, za výtvarné umenie umelecký sklár Palo Macho a herečka Zuzana Mauréry v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie.

„Bol som očarený už z toho, že som nominovaný. Som veľmi šťastný, že som cenu aj získal. Chcel som pomôcť sesternici mojej maminy Dáške, ktorá má detskú mozgovú obrnu. Vymyslel som náučné hry, bola to pre mňa najjednoduchšia cesta. Verím, že vďaka tomuto oceneniu sa dostanú k ešte viac deťom s mentálnym postihnutím na celom svete,“ povedal ocenený 15-ročný Ondrej Vrábel, autor nezištného projektu, tzv. Pinf Hier. Bratranci Škantárovci netajili svoje prekvapenie: „Nechceli sme tomu veriť, je to veľmi prestížne ocenenie. Toto sú situácie, keď nie sú slová tento pocit opísať, my sme to dnes večer zažili.“

Organizátori opäť pripravili rôznorodý program. Hostiteľmi galavečera boli herci Helena Krajčiová a Marián Mitaš. Vystúpili také hviezdy ako Mária Čírová, Jana Kirschner či Celeste Buckingham s Vladisom. „Poctu Mariánovi Vargovi vzdala krehká a talentovaná sólistka SND Linda Ballová, nádherné hudobné číslo predviedla violončelistka Magdaléna Izakovičová a sopranistka Luciu Kubekovú so sprievodom tanečníkov z RDS Company a sólistov baletu SND. Galavečerom sprevádzala slovenská new-age popová kapela King Shaolin a komorný orchester pod taktovkou Slava Solovica.,“ priblížil režisér galavečera Nikita Slovák.

„Každý ročník so sebou priniesol dôležitý medzník a práve ten posledný vo mne vždy najviac zarezonuje. Mala som šťastie, že som sa osobne stretla takmer so všetkými nominovanými osobnosťami počas prípravy dokrútok. Ich myšlienky, filozofia, životné postoje potvrdili, že poroty vyberali veľmi náročne a zodpovedne. Je mi ľúto, že sme nemohli odovzdať cenu každému. Všetci by si ju jednoznačne zaslúžili. Mnohí sa vyjadrili, že už aj samotná nominácia je pre nich veľkým uznaním, z ktorého majú radosť,“ dodala Mária Vaškovičová. Nominovaný Michal Kubovčík povedal: „Úprimne ďakujem za moju nomináciu na Krištáľové krídlo. Je to pre mňa a taktiež pre môj Baštrng team veľká česť a zároveň motivácia do ďalšej práce. Som veľmi rád, že je na Slovensku niekto, kto si všíma prácu druhých ľudí, váži si ju a oceňuje ju. Krištáľovému krídlu prajem do ďalších minimálne dvadsať rokov činnosti, aby stále bolo koho oceňovať.“

foto: Rene Miko