Júnový Môj dom už v predaji s darčekom zadarmo

V aktuálnom vydaní pripomenieme aj to, na čo nezabudnúť v záhrade a pomôžeme vám s výberom exteriérového tienenia, aj s „refrešom“ zašlých drevených prvkov. Júnový Môj dom nájdete na stánkoch a v hypermarketoch od 1. 6.

Najnovší Môj dom je opäť plný interiérových nápadov, ktorými by bolo škoda neinšpirovať sa. Nemôžu chýbať ani námety na zveľadenie záhrady či rady odborníkov, ktoré vám pomôžu zorientovať sa pri stavbe domu.

V najnovšom Mojom dome nájdete:

Téma mesiaca: Bývanie na pár m2

Aj keď je plocha vášho bytu malá, neznamená to, že sa v ňom musíte cítiť stiesnene. V júnovom vydaní Môjho domu prinášame tipy na praktické a príjemné zariadenie do priestorov so skromnejšími rozmermi.

V júni vás pozveme na návštevu do domu na morskom pobreží, ktorý zariadili dve blízke priateľky. Svieži a originálny pôvab mu dodali prvky inšpirovane remeselným fortieľom, nevšedné kúsky zariadenia a umelecké diela.

Loft s pštrosím torzom

Betón, oceľové výstuže a pštrosie torzo. Tak by sa dal v skratke opísať interiér bytu na pražských Hřebenkách. O tom, že sa táto extravagantne-industriálna kombinácia architektke Dagmar Štěpánovej naozaj vydarila, svedčí aj jej víťazstvo v súťaži Interiér roku 2016.

Pôsobivý dánsky mix

V najnovšom vydaní Môjho domu vám predstavíme aj podkrovný byt na nábreží kodanského kanála, ktorý vznikol z pozoruhodného multinacionálneho a multikultúrneho spojenia. Nájdete v ňom dizajnérsku klasiku z polovice minulého storočia aj inšpiráciu dánskym umením vytvoriť útulný domov.

Najmenší byt v Bratislave

Vďaka dôslednému premysleniu každého centimetra, ktorý bol v miniatúrnom byte k dispozícii, a množstvu nápaditých prvkov sa architektom podarilo vytvoriť na ploche 16 m2 plnohodnotné bývanie pre mladú dvojicu, ktoré je svojou „neveľkosťou“ vlastne sympatické.

Víkendové útočisko

V júnovom vydaní časopisu Môj dom môžete nazrieť aj do neveľkého víkendového domčeka s výhľadom na jazero, ktorá mal mladej majiteľke poskytnúť priestor na oddych od ruchu mesta. Vďaka dvojici dizajnérok sa jej podarilo vytvoriť si výnimočné útočisko.

Chalúpka na štyroch kolesách

Koľko miesta vlastne človek potrebuje na život? Maringotka od štúdia Miramari design je zhmotnením vidieckej idyly a dôkazom toho, že aj víkendové bývanie na veľmi malej ploche môže byť komfortné, moderné a útulné. Také útulné, že by tu človek najradšej býval celý rok.

Variabilná polica nielen do pracovne

V júni nájdete v Mojom dome aj podrobný návod na výrobu šikovného policového systému z drevených hranolov a dosiek. Žiadne obavy, jeho výroba je pomerne jednoduchá.

Je to v suchu

Ak máte malý byt a nedisponujete balkónom či terasou, sušička bielizne môže byť pre vás ideálnym riešením. Navyše šetrí časom a ochráni interiér pred nežiadanou vlhkosťou. Tú pravú možno nájdete v našom aktuálnom prehľade ponuky na trhu.

Ako si vybrať kuchynskú zástenu

Jej výber má svoje pravidlá, čo však neznamená, že svojím vzhľadom nemôže podčiarknuť celkový vzhľad kuchyne. Zástena môže s kuchynskou linkou prirodzene splývať aj vytvárať efektný kontrast. Originálne inšpirácie nájdete v júnovom vydaní časopisu Môj dom.

Testujeme kuchynské váhy

Radi varíte a pečiete? Potom sa určite nezaobídete bez poriadnej kuchynskej váhy. Otestovali sme pre vás 5 rôznych výrobkov – podrobnosti o ich prednostiach aj nedostatkoch sa dozviete v najnovšom Mojom dome.

Kúzlime so zvyškami

Neradi plytváte, ale neviete, čo robiť s prezretým banánom, zvyšnou zemiakovou kašou alebo hlúbom z brokolice? Inšpirujte sa receptami, ktoré pre vás pripravila blogerka Lusinda.

Záhrada s rybníkom

V júni sa môžete s Mojím domom vybrať aj do Londýna, do sviežo pôsobiacej záhrady na neveľkom pozemku, inšpirovanej aj majiteľovým pobytom v Japonsku.

Na čerstvom vzduchu

Neviete sa dočkať, ako si budete užívať teplé dni v záhrade, na terase či balkóne? Inšpirujte sa v najnovšom vydaní Môjho domu, ako si v exteriéri vytvoriť osobitý priestor, ktorý bude funkčný a súčasne štýlový.

Júnová poradňa

V našej pravidelnej záhradnej poradni odpovieme na ďalšie vaše otázky – poradíme, čo vysadiť na terasu, ako skrotiť rozrastený trúbkovec, aj ako predísť výkvetom na betónovej dlažbe.

Podľa čoho si vybrať tienenie na okná?

Na našu otázku tento mesiac odpovedali dvaja odborníci z praxe – na základe ich odporúčaní a nášho prehľadu ponuky exteriérového tienenia na trhu si určite vyberiete správne.

Refresh dreva v exteriéri

Ploty, terasy, pergoly, záhradný nábytok či fasády potrebujú z času na čas osvieženie v podobe nového náteru. Okrem toho, že budú vyzerať opäť ako nové, zabezpečí im aj ochranu pred poveternostnými vplyvmi a škodcami. V júnovom vydaní Môjho domu prinášame návod ako na to.

Ako správne izolovať základy rodinného domu

Vlhnutie múrov, opadávajúca omietka, pleseň a v najhoršom prípade zaplavenie pivnice. Týmto nočným morám sa môžete vyhnúť správnou hydroizoláciou základov domu, ktorá je kľúčová pre funkčnosť aj budúcnosť celej stavby.

