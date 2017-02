Jarná akcia: k tehlám HELUZ teraz získate spotrebiče

Ak si vyberiete tehly HELUZ objednáte ich v období od 1. februára do 14. apríla, získate stavebný materiál s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na trhu a k tomu poukaz na elektrospotrebiče v hodnote až 400 EUR. A navyše individuálnu VIP zľavu na ďalší nákup spotrebičov do vášho nového rodinného domu.

S HELUZom nestaviate dom, ale domov

Už premýšľate nad farbou kuchyne, objemom chladničky a funkciami práčky? Stavba modernými technológiami je naozaj tak rýchla, že už tohtoročné Vianoce môžete osláviť vo vašej novej obývačke. Kým partner alebo manžel rieši projekt a výber stavebného materiálu u spoločnosti HELUZ, žena môže v pokoji premyslieť vybavenie a usporiadanie domácnosti. Vďaka jarnej akcii si môže do nového domova vyberať spotrebiče už teraz. Nestavajte len dom, ale postavte si s HELUZom rovno domov.

Čo je treba urobiť?

Od 1. februára a najneskôr do 31. marca je treba sa nezáväzne zaregistrovať na webe www.heluz.sk/akcie. Odborníci potom na základe vášho projektu pripravia zadarmo kalkuláciu stavebného materiálu a spoločne s ňou pošlú do e-mailu zľavový kód, ktorý je treba uvádzať pri objednaní tehál. Táto ponuka je nezáväzná. Ale keď zistíte, že stavba z tehál HELUZ dýcha, chráni pred hlukom, vytvára zdravú mikroklímu vnútri domu, má dlhú životnosť vďaka svojej konštrukcii a navyše sa nemusí zatepľovať, ručička váh sa rýchlo prikloní k rozhodnutiu pre tieto tehly. Smolu samozrejme nemajú ani tí, ktorí už majú vypracovanú cenovú ponuku. V tom prípade stačí na webe v registračnom formulári vyplniť číslo cenovej ponuky. A je to.

Ďalším krokom je objednanie stavebného materiálu u vášho najbližšieho predajcu, ktorému oznámite zľavový kód, ktorý ste dostali e-mailom. Stavebný materiál je potrebné objednať do 14. apríla 2017. Bola by škoda, keby ste kvôli zaváhaniu prišli o darčekový poukaz a zľavu na spotrebiče. Vami vybrané tehly si potom necháte doviezť na parcelu plánovaného domu do konca apríla 2017. Nie je predsa dôvod otáľať so začiatkom stavby.

Nové spotrebiče do nového domu

Darčekovú poukážku na spotrebiče do elektropredajní vám dovezie priamo na stavbu zástupca spoločnosti HELUZ. Ak ste si objednali tehly HELUZ Family 2in1 alebo HELUZ Family, získate darčekový poukaz pre výber spotrebičov v hodnote 400 EUR, pri odobratí tehál HELUZ STI poukaz za 250 EUR a pri kúpe tehál HELUZ PLUS brúsené si môžete na darčekový poukaz v HEJ.sk vybrať spotrebiče za 150 EUR. Do konca tohto roka si nezabudnite zájsť pre spotrebiče.

